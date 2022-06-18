02:22 18.06.2022 (обновлено: 05:09 18.06.2022)
Посольство России оценило опасения Запада из-за ядерных объектов на Украине
Посольство России назвало опасения Запада из-за ядерных объектов на Украине "инсинуациями"
Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Посольство России в США назвало "необоснованными инсинуациями" опасения Запада о рисках для ядерных объектов на Украине, якобы возникших в связи с российской спецоперацией.
"Считаем необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в "бряцании ядерным оружием", - говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве отметили, что Вашингтон должен поставить интересы сохранения договора о нераспространении ядерного оружия выше конъюнктурных целей, а Россия настроена на сотрудничество с заинтересованными сторонами ради конструктивного проведения в августе обзорной конференции по договору. Серьезной ошибкой стало бы обсуждение на ней тем, которые к существу проблемы нераспространения не относятся, заявили в посольстве.
"Призываем коллег не забывать о ключевой роли договора в обеспечении глобальной безопасности и стабильности. Сосредоточиться на поддержании режима соглашения. Важно заняться созданием условий для неконфронтационного и деполитизированного диалога", - говорится в комментарии.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск промзоны Северодонецка.