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Украинские военные разместили зенитную установку на крыше дома в Николаеве
Украинские военные разместили зенитную установку на крыше дома в Николаеве - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские военные разместили зенитную установку на крыше дома в Николаеве
Украинские военные разместили зенитную установку на крыше одного из домов в Николаеве, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T22:00
2022-06-18T22:00
2022-06-18T22:00
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские военные разместили зенитную установку на крыше одного из домов в Николаеве, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, боевики оборудовали опорный пункт в школе, расположенной в другом крупном городе украинского Черноморья - Одессе.Также огневые точки размещены в детском саду № 93 в Краматорске (ДНР) при этом подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.
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одесса, донецкая народная республика, николаев (украина), вооруженные силы украины, украина
Украинские военные разместили зенитную установку на крыше дома в Николаеве
Минобороны: украинские военные разместили зенитную установку на крыше дома в Николаеве