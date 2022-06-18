Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные разместили зенитную установку на крыше дома в Николаеве - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/nikolaev-1796496512.html
Украинские военные разместили зенитную установку на крыше дома в Николаеве
Украинские военные разместили зенитную установку на крыше дома в Николаеве - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские военные разместили зенитную установку на крыше дома в Николаеве
Украинские военные разместили зенитную установку на крыше одного из домов в Николаеве, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T22:00
2022-06-18T22:00
специальная военная операция на украине
одесса
донецкая народная республика
николаев (украина)
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792273993_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_777368496f32dafd78b8c1658af4cc16.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские военные разместили зенитную установку на крыше одного из домов в Николаеве, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, боевики оборудовали опорный пункт в школе, расположенной в другом крупном городе украинского Черноморья - Одессе.Также огневые точки размещены в детском саду № 93 в Краматорске (ДНР) при этом подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.
https://ria.ru/20220617/vooruzheniya-1796358718.html
одесса
донецкая народная республика
николаев (украина)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792273993_600:198:3065:2047_1920x0_80_0_0_810975d5a6c879b44d6e7b13c6b671ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, донецкая народная республика, николаев (украина), вооруженные силы украины, украина
22:00 18.06.2022
 
Украинские военные разместили зенитную установку на крыше дома в Николаеве

Минобороны: украинские военные разместили зенитную установку на крыше дома в Николаеве

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские военные разместили зенитную установку на крыше одного из домов в Николаеве, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Николаеве на нижних и верхних этажах жилых домов (улица Космонавтов) украинские националисты оборудовали огневые позиции, при этом на крыше одного из зданий размещена зенитная установка. Местные жители насильно удерживаются в указанных жилых домах" - сказал он.
Кроме того, боевики оборудовали опорный пункт в школе, расположенной в другом крупном городе украинского Черноморья - Одессе.
Также огневые точки размещены в детском саду № 93 в Краматорске (ДНР) при этом подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.
Уничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 23:04Специальная военная операция на Украине
Украинский генерал заявил о потере половины тяжелых вооружений
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаДонецкая Народная РеспубликаНиколаев (Украина)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала