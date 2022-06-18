https://ria.ru/20220618/nikolaev-1796496512.html

Украинские военные разместили зенитную установку на крыше дома в Николаеве

Украинские военные разместили зенитную установку на крыше дома в Николаеве - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские военные разместили зенитную установку на крыше дома в Николаеве

Украинские военные разместили зенитную установку на крыше одного из домов в Николаеве, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T22:00

2022-06-18T22:00

2022-06-18T22:00

специальная военная операция на украине

одесса

донецкая народная республика

николаев (украина)

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792273993_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_777368496f32dafd78b8c1658af4cc16.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские военные разместили зенитную установку на крыше одного из домов в Николаеве, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, боевики оборудовали опорный пункт в школе, расположенной в другом крупном городе украинского Черноморья - Одессе.Также огневые точки размещены в детском саду № 93 в Краматорске (ДНР) при этом подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

https://ria.ru/20220617/vooruzheniya-1796358718.html

одесса

донецкая народная республика

николаев (украина)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, донецкая народная республика, николаев (украина), вооруженные силы украины, украина