https://ria.ru/20220618/nikolaev-1796458449.html
В Николаеве запретят изучение русского языка, сообщили украинские СМИ
В Николаеве запретят изучение русского языка, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 18.06.2022
В Николаеве запретят изучение русского языка, сообщили украинские СМИ
Изучение русского языка запретят в Николаеве, сообщили украинское информагентство УНИАН. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:47
2022-06-18T16:47
2022-06-18T16:47
в мире
сергей лавров
россия
украина
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Изучение русского языка запретят в Николаеве, сообщили украинское информагентство УНИАН."Исполнительный комитет Николаевского горсовета принял решение запретить использование русского языка в учреждениях среднего образования с 1 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220616/lavrov-1795928378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, украина
В Николаеве запретят изучение русского языка, сообщили украинские СМИ
УНИАН: в Николаеве запретят изучение русского языка