https://ria.ru/20220618/nikolaev-1796458449.html

В Николаеве запретят изучение русского языка, сообщили украинские СМИ

В Николаеве запретят изучение русского языка, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 18.06.2022

В Николаеве запретят изучение русского языка, сообщили украинские СМИ

Изучение русского языка запретят в Николаеве, сообщили украинское информагентство УНИАН. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:47

2022-06-18T16:47

2022-06-18T16:47

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сергей лавров

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Изучение русского языка запретят в Николаеве, сообщили украинское информагентство УНИАН."Исполнительный комитет Николаевского горсовета принял решение запретить использование русского языка в учреждениях среднего образования с 1 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220616/lavrov-1795928378.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, украина