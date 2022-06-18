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В Николаеве запретят изучение русского языка, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 18.06.2022
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В Николаеве запретят изучение русского языка, сообщили украинские СМИ
В Николаеве запретят изучение русского языка, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 18.06.2022
В Николаеве запретят изучение русского языка, сообщили украинские СМИ
Изучение русского языка запретят в Николаеве, сообщили украинское информагентство УНИАН. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:47
2022-06-18T16:47
в мире
сергей лавров
россия
украина
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Изучение русского языка запретят в Николаеве, сообщили украинское информагентство УНИАН."Исполнительный комитет Николаевского горсовета принял решение запретить использование русского языка в учреждениях среднего образования с 1 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, сергей лавров, россия, украина
16:47 18.06.2022
 
В Николаеве запретят изучение русского языка, сообщили украинские СМИ

УНИАН: в Николаеве запретят изучение русского языка

© РИА Новости / Илья ПиталевУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Урок русского языка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Изучение русского языка запретят в Николаеве, сообщили украинское информагентство УНИАН.
"Исполнительный комитет Николаевского горсовета принял решение запретить использование русского языка в учреждениях среднего образования с 1 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 20:44
Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии
 
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