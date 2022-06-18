Отказ НАТО от позиции обороны приведет к военной фазе, считает сенатор
Сенатор Ковитиди считает, что отказ НАТО от позиции обороны может привести к военной фазе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации России от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди
Член Совета Федерации России от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ошибочность курса НАТО, отказавшегося от позиции обороны и сдерживания, рискует перевести противостояние с оппонентами в военную фазу, мадридский саммит стран альянса может привести к непоправимым последствиям для участников, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Предстоящий мадридский саммит НАТО может привести к непоправимым критическим преобразованиям в Альянсе, с последующими критическими последствиями для государств – членов НАТО. Новая стратегическая Концепция НАТО, развеивающая теорию "укрепления оборонного потенциала и сдерживания", является очевидной дымовой завесой американской мировой экспансии. Затрагивая серьезных геополитических игроков – Китай и Россию, НАТО, осознавая свою надуманную значимость, умышленно усиливает уже существующую гибридную войну, рискуя перевести ее в опасную военную фазу", - сказала Ковитиди РИА Новости в субботу.
По ее словам, исчерпав свой потенциал, НАТО, будучи инструментом США, совершило много преступлений, которые будут в последующем оценены независимым международным трибуналом. Предав свои первоначальные цели и задачи, НАТО стало послушным пособником Штатов, в частности, в преступном захвате власти на Украине, организовав отработанный в других странах захват власти путем госпереворота и подкупа олигархической верхушки.
"Осознавая недопустимость пересечения красных линий с Россией, игнорируя предложенные Российской Федерацией Гарантии безопасности, ведомый англосаксами Альянс угрожающе вооружился и опасно приблизился к границам России, превратив своего вассала Украину в плацдарм наступления на РФ. Организованная США полномасштабная геополитическая провокация под кодовым названием "Украина Нового Рейха" превратилась в токсичное государственное образование, требующее оперативного военного реагирования", - отметила законодатель.
Предвидя нейтрализующие действия России, США приступили к усилению и расширению Альянса, целью которого является устранение России как серьезнейшего мирового конкурента, сказала политик. "Коварная задача развала России изнутри государства, путем создания протестного электората с его последующим использованием в качестве источника распада, как на Украине, в Грузии, иных странах, провалилась. Единственная возможность продолжения борьбы с Россией, оставшаяся у США и их союзников, заключается в экономическом и политическом давлении на Российскую Федерацию с использованием третьих стран для изматывания экономического и военного потенциала РФ", - полагает она.
Изначальная ошибочность указанного политического курса англосаксов заключается в начавшихся необратимых процессах, происходящих внутри США и их союзников. Санкционный нож, оказавшийся обоюдоострым, уже вскрывает внутренние воспалительные процессы, обнажая критичную массу недовольства как в США, Великобритании, так и в ЕС", - подчеркнула Ковитиди.
Она отметила, что выход Великобритании из ЕС стал началом развала Евросоюза. Экономический, энергетический, социальный, продовольственный кризисы к осени достигнут своего пика. Евросоюз уже приступил к использованию своих резервов, в частности "зимнего" газа из своих хранилищ. При этом уровень инфляции в США достиг своего пика, превысив 40-летние показатели. Доверие к американским демократам в США сползло к минимуму.
"В ущерб своим странам и своему народу, вооружая и поддерживая уже развалившуюся усилиями США Украину, союзники по НАТО серьезно рискуют. Смена политических элит в Европе и США неминуема. Никакие киберзащита, спецподразделения, воздушная и морская оборона не спасут США и их союзников от собственного народа", - уверена парламентарий.