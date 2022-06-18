https://ria.ru/20220618/nato-1796369817.html

Клинтон заявила, что США вышли бы из НАТО в случае переизбрания Трампа

Клинтон заявила, что США вышли бы из НАТО в случае переизбрания Трампа - РИА Новости, 18.06.2022

Клинтон заявила, что США вышли бы из НАТО в случае переизбрания Трампа

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон считает, что страна вышла бы из НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа президентом в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T02:30

2022-06-18T02:30

2022-06-18T02:30

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон считает, что страна вышла бы из НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа президентом в 2020 году.Бывшая госсекретарь, являвшаяся соперником Трампа на выборах в 2016 годах, также выразила мнение, что он может решить баллотироваться в 2024 году."Я не знаю, кто бросит ему вызов на праймериз Республиканской партии", - отметила Клинтон.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет. Следующие выборы президента США должны состояться в 2024 году.

https://ria.ru/20220529/ugroza-1791495141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, дональд трамп, нато