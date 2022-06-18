Захарова высказалась о поставках украинскими силовиками наркотиков в Россию
Захарова: нет сомнений в том, кто помогает наладить Украине поставки наркотиков в Россию
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что украинские специальные службы находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли в России наркотики.
"Судя по всему, упор был сделан на работу с молодëжью, именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков синтетику: соли и спиды. Естественно, доход от нелегального сбыта поступал не несчастным украинским курьерам (которых, как показывают допросы, ещë и запугивали расправами над семьями), а в лапы СБУ", - написала представитель МИД в своём Telegram-канале.
Она также отметила, что "приёмы не новы". "В XIX веке Запад, чтобы добиться квазиколониальных торговых преференций, стал сбывать индийский опиум среди китайцев, что, понятное дело, не понравилось властям в Пекине. Китай пытался ограничить наркокартели Британии декретами, в качестве ответа на что Лондон при поддержке Вашингтона развязал против китайцев опиумные войны", - пояснила представитель МИД.
7 июня, 12:03Дурь. Наркотическая война Украины против России"Утопить русских в наркотиках". Как Украина развязала гибридную войну"Соли" и "спиды" хлынули в Россию восемь лет назад после Майдана. Синтетические наркотики стали так же популярны, как героин в 90-х. Группировка "ХимПром", состоявшая в основном из граждан Украины, за неделю отправляла в регионы до полутонны "синтетики". Так Украина начала войну на уничтожение России изнутри. Следы этой интервенции ведут в СБУ.
"Едва ли на Украине так хорошо знают историю наркоэкспансии Запада на Восток, а потому ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию", - заключила Захарова.
По ее словам, речь идёт о необъявленной войне, которую ведут против России спецслужбы Украины с 2014 года. Она привела данные, согласно которым в 2014 году синтетические наркотики ("спиды" и "соли") составляли всего 5% незаконного наркооборота, а в 2021 году – уже 60%. Основным поставщиком синтетики стали украинцы, уточнила Захарова.