https://ria.ru/20220618/narkotiki-1796404265.html

Захарова высказалась о поставках украинскими силовиками наркотиков в Россию

Захарова высказалась о поставках украинскими силовиками наркотиков в Россию - РИА Новости, 18.06.2022

Захарова высказалась о поставках украинскими силовиками наркотиков в Россию

Ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию, считает официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:04

2022-06-18T11:04

2022-06-18T11:04

мария захарова

украина

служба безопасности украины

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что украинские специальные службы находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли в России наркотики."Судя по всему, упор был сделан на работу с молодëжью, именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков синтетику: соли и спиды. Естественно, доход от нелегального сбыта поступал не несчастным украинским курьерам (которых, как показывают допросы, ещë и запугивали расправами над семьями), а в лапы СБУ", - написала представитель МИД в своём Telegram-канале.Она также отметила, что "приёмы не новы". "В XIX веке Запад, чтобы добиться квазиколониальных торговых преференций, стал сбывать индийский опиум среди китайцев, что, понятное дело, не понравилось властям в Пекине. Китай пытался ограничить наркокартели Британии декретами, в качестве ответа на что Лондон при поддержке Вашингтона развязал против китайцев опиумные войны", - пояснила представитель МИД."Едва ли на Украине так хорошо знают историю наркоэкспансии Запада на Восток, а потому ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию", - заключила Захарова.По ее словам, речь идёт о необъявленной войне, которую ведут против России спецслужбы Украины с 2014 года. Она привела данные, согласно которым в 2014 году синтетические наркотики ("спиды" и "соли") составляли всего 5% незаконного наркооборота, а в 2021 году – уже 60%. Основным поставщиком синтетики стали украинцы, уточнила Захарова.

https://ria.ru/20220607/gibridnayavoyna-1792178298.html

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Влада Копылова

мария захарова, украина, служба безопасности украины, россия