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Захарова высказалась о поставках украинскими силовиками наркотиков в Россию - РИА Новости, 18.06.2022
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Захарова высказалась о поставках украинскими силовиками наркотиков в Россию
Захарова высказалась о поставках украинскими силовиками наркотиков в Россию - РИА Новости, 18.06.2022
Захарова высказалась о поставках украинскими силовиками наркотиков в Россию
Ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию, считает официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:04
2022-06-18T11:04
мария захарова
украина
служба безопасности украины
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что украинские специальные службы находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли в России наркотики."Судя по всему, упор был сделан на работу с молодëжью, именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков синтетику: соли и спиды. Естественно, доход от нелегального сбыта поступал не несчастным украинским курьерам (которых, как показывают допросы, ещë и запугивали расправами над семьями), а в лапы СБУ", - написала представитель МИД в своём Telegram-канале.Она также отметила, что "приёмы не новы". "В XIX веке Запад, чтобы добиться квазиколониальных торговых преференций, стал сбывать индийский опиум среди китайцев, что, понятное дело, не понравилось властям в Пекине. Китай пытался ограничить наркокартели Британии декретами, в качестве ответа на что Лондон при поддержке Вашингтона развязал против китайцев опиумные войны", - пояснила представитель МИД."Едва ли на Украине так хорошо знают историю наркоэкспансии Запада на Восток, а потому ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию", - заключила Захарова.По ее словам, речь идёт о необъявленной войне, которую ведут против России спецслужбы Украины с 2014 года. Она привела данные, согласно которым в 2014 году синтетические наркотики ("спиды" и "соли") составляли всего 5% незаконного наркооборота, а в 2021 году – уже 60%. Основным поставщиком синтетики стали украинцы, уточнила Захарова.
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мария захарова, украина, служба безопасности украины, россия
11:04 18.06.2022
 
Захарова высказалась о поставках украинскими силовиками наркотиков в Россию

Захарова: нет сомнений в том, кто помогает наладить Украине поставки наркотиков в Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что украинские специальные службы находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли в России наркотики.
"Судя по всему, упор был сделан на работу с молодëжью, именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков синтетику: соли и спиды. Естественно, доход от нелегального сбыта поступал не несчастным украинским курьерам (которых, как показывают допросы, ещë и запугивали расправами над семьями), а в лапы СБУ", - написала представитель МИД в своём Telegram-канале.
Она также отметила, что "приёмы не новы". "В XIX веке Запад, чтобы добиться квазиколониальных торговых преференций, стал сбывать индийский опиум среди китайцев, что, понятное дело, не понравилось властям в Пекине. Китай пытался ограничить наркокартели Британии декретами, в качестве ответа на что Лондон при поддержке Вашингтона развязал против китайцев опиумные войны", - пояснила представитель МИД.
Наркотические вещества в экспертно-криминалистической лаборатории управления наркоконтроля по Южному федеральному округу (ЮФО) - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 12:03Дурь. Наркотическая война Украины против России
"Утопить русских в наркотиках". Как Украина развязала гибридную войну"Соли" и "спиды" хлынули в Россию восемь лет назад после Майдана. Синтетические наркотики стали так же популярны, как героин в 90-х. Группировка "ХимПром", состоявшая в основном из граждан Украины, за неделю отправляла в регионы до полутонны "синтетики". Так Украина начала войну на уничтожение России изнутри. Следы этой интервенции ведут в СБУ.
"Едва ли на Украине так хорошо знают историю наркоэкспансии Запада на Восток, а потому ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию", - заключила Захарова.
По ее словам, речь идёт о необъявленной войне, которую ведут против России спецслужбы Украины с 2014 года. Она привела данные, согласно которым в 2014 году синтетические наркотики ("спиды" и "соли") составляли всего 5% незаконного наркооборота, а в 2021 году – уже 60%. Основным поставщиком синтетики стали украинцы, уточнила Захарова.
 
Мария ЗахароваУкраинаСлужба безопасности УкраиныРоссия
 
 
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