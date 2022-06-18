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Мьянма хочет присоединиться к российской системе передачи финансовых данных - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/myanma-1796383152.html
Мьянма хочет присоединиться к российской системе передачи финансовых данных
Мьянма хочет присоединиться к российской системе передачи финансовых данных - РИА Новости, 18.06.2022
Мьянма хочет присоединиться к российской системе передачи финансовых данных
Мьянма намерена присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), центробанки двух стран ведут переговоры, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:05
2022-06-18T09:05
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
мьянма
санкт-петербург
россия
евразийский экономический союз
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С.-Петербург, 18 июн - РИА Новости. Мьянма намерена присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), центробанки двух стран ведут переговоры, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У."Да, мы уже начали переговоры с российскими банками. В частности, в составе нашей делегации есть советник главы Центробанка Мьянмы, она провела переговоры с представителями российского Центробанка, на которых обсуждался вопрос использования альтернативных платежных систем без задействования SWIFT", - сказал он.Министр подчеркнул, что необходимо также провести более плотные консультации относительно платежных систем между Россией и Мьянмой, а также странами АСЕАН и изучить различные инициативы такие как, например, использование рубля, юаня или местной валюты Мьянмы для проведения торговых транзакций.Ранее он заявил, что Мьянма предлагает использовать юань и рубль для расчетов между странами ЕАЭС и АСЕАН, чтобы преодолеть сложности в сфере финансов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
https://ria.ru/20220617/finraschety-1796256271.html
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мьянма
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экономика, мьянма, санкт-петербург, россия, евразийский экономический союз
09:05 18.06.2022
 
Мьянма хочет присоединиться к российской системе передачи финансовых данных

Мьянма хочет присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ зале перед началом пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
В зале перед началом пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В зале перед началом пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
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С.-Петербург, 18 июн - РИА Новости. Мьянма намерена присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), центробанки двух стран ведут переговоры, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У.
"Да, мы уже начали переговоры с российскими банками. В частности, в составе нашей делегации есть советник главы Центробанка Мьянмы, она провела переговоры с представителями российского Центробанка, на которых обсуждался вопрос использования альтернативных платежных систем без задействования SWIFT", - сказал он.
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Министр подчеркнул, что необходимо также провести более плотные консультации относительно платежных систем между Россией и Мьянмой, а также странами АСЕАН и изучить различные инициативы такие как, например, использование рубля, юаня или местной валюты Мьянмы для проведения торговых транзакций.
Ранее он заявил, что Мьянма предлагает использовать юань и рубль для расчетов между странами ЕАЭС и АСЕАН, чтобы преодолеть сложности в сфере финансов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаМьянмаСанкт-ПетербургРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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