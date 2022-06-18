https://ria.ru/20220618/myanma-1796383152.html

Мьянма хочет присоединиться к российской системе передачи финансовых данных

Мьянма хочет присоединиться к российской системе передачи финансовых данных - РИА Новости, 18.06.2022

Мьянма хочет присоединиться к российской системе передачи финансовых данных

Мьянма намерена присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), центробанки двух стран ведут переговоры, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:05

2022-06-18T09:05

2022-06-18T09:05

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

мьянма

санкт-петербург

россия

евразийский экономический союз

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С.-Петербург, 18 июн - РИА Новости. Мьянма намерена присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), центробанки двух стран ведут переговоры, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У."Да, мы уже начали переговоры с российскими банками. В частности, в составе нашей делегации есть советник главы Центробанка Мьянмы, она провела переговоры с представителями российского Центробанка, на которых обсуждался вопрос использования альтернативных платежных систем без задействования SWIFT", - сказал он.Министр подчеркнул, что необходимо также провести более плотные консультации относительно платежных систем между Россией и Мьянмой, а также странами АСЕАН и изучить различные инициативы такие как, например, использование рубля, юаня или местной валюты Мьянмы для проведения торговых транзакций.Ранее он заявил, что Мьянма предлагает использовать юань и рубль для расчетов между странами ЕАЭС и АСЕАН, чтобы преодолеть сложности в сфере финансов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.

https://ria.ru/20220617/finraschety-1796256271.html

https://ria.ru/20220520/podklyuchenie-1789742788.html

мьянма

санкт-петербург

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, мьянма, санкт-петербург, россия, евразийский экономический союз