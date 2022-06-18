https://ria.ru/20220618/moldaviya-1796495872.html
Аналитик считает, что Румынии "даром не надо" объединение с Молдавией
Аналитик считает, что Румынии "даром не надо" объединение с Молдавией - РИА Новости, 18.06.2022
Аналитик считает, что Румынии "даром не надо" объединение с Молдавией
Оппозиция Молдавии назвала совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии "антиконституционным" и направленным на слияние государств, однако Бухарест в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T21:47
2022-06-18T21:47
2022-06-18T23:59
в мире
румыния
молдавия
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КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Оппозиция Молдавии назвала совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии "антиконституционным" и направленным на слияние государств, однако Бухарест в этом процессе не заинтересован, поскольку он грозит серьезными проблемами, заявила в комментарии РИА Новости экономический аналитик, эксперт молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Татьяна Ларюшина.В субботу в Кишиневе впервые прошло заседание парламентов Молдавии и Румынии, однако оппозиционный блок коммунистов и социалистов отказался в нем участвовать, назвав "репетицией объединения двух стран"."Идея поглощения одной страны другой страной неактуальна, потому Румынии это даром не надо. Это запустит серьезнейшие внутренние процессы в самой Румынии, которая и так проходит через серьезные структурные перестройки", — заявила Ларюшина.По ее словам, прошедшее заседание нужно рассматривать не как попытку слияния стран, а как манифестацию общей системы ценностей."Нужно понимать, что Румыния наш сосед, поэтому у нас всегда будут общие интересы. К примеру, проблема Молдавии — это слабые государственные институты, республике еще многое предстоит сделать и осмыслить, а Румыния может поделиться опытом", — поясняет эксперт.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи унионизма, то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.
https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793988400.html
https://ria.ru/20220531/moldaviya-1791801373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, молдавия, кишинев
21:47 18.06.2022 (обновлено: 23:59 18.06.2022)
Аналитик считает, что Румынии "даром не надо" объединение с Молдавией
Эксперт: Румыния не хочет объединяться с Молдавией, потому что это грозит ей проблемами
КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Оппозиция Молдавии назвала совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии "антиконституционным" и направленным на слияние государств, однако Бухарест в этом процессе не заинтересован, поскольку он грозит серьезными проблемами, заявила в комментарии РИА Новости экономический аналитик, эксперт молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Татьяна Ларюшина.
В субботу в Кишиневе
впервые прошло заседание парламентов Молдавии
и Румынии
, однако оппозиционный блок коммунистов и социалистов отказался в нем участвовать, назвав "репетицией объединения двух стран".
"Идея поглощения одной страны другой страной неактуальна, потому Румынии это даром не надо. Это запустит серьезнейшие внутренние процессы в самой Румынии, которая и так проходит через серьезные структурные перестройки", — заявила Ларюшина.
По ее словам, прошедшее заседание нужно рассматривать не как попытку слияния стран, а как манифестацию общей системы ценностей.
"Нужно понимать, что Румыния наш сосед, поэтому у нас всегда будут общие интересы. К примеру, проблема Молдавии — это слабые государственные институты, республике еще многое предстоит сделать и осмыслить, а Румыния может поделиться опытом", — поясняет эксперт.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи унионизма, то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.