https://ria.ru/20220618/moldaviya-1796495872.html

Аналитик считает, что Румынии "даром не надо" объединение с Молдавией

Аналитик считает, что Румынии "даром не надо" объединение с Молдавией - РИА Новости, 18.06.2022

Аналитик считает, что Румынии "даром не надо" объединение с Молдавией

Оппозиция Молдавии назвала совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии "антиконституционным" и направленным на слияние государств, однако Бухарест в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T21:47

2022-06-18T21:47

2022-06-18T23:59

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КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Оппозиция Молдавии назвала совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии "антиконституционным" и направленным на слияние государств, однако Бухарест в этом процессе не заинтересован, поскольку он грозит серьезными проблемами, заявила в комментарии РИА Новости экономический аналитик, эксперт молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Татьяна Ларюшина.В субботу в Кишиневе впервые прошло заседание парламентов Молдавии и Румынии, однако оппозиционный блок коммунистов и социалистов отказался в нем участвовать, назвав "репетицией объединения двух стран"."Идея поглощения одной страны другой страной неактуальна, потому Румынии это даром не надо. Это запустит серьезнейшие внутренние процессы в самой Румынии, которая и так проходит через серьезные структурные перестройки", — заявила Ларюшина.По ее словам, прошедшее заседание нужно рассматривать не как попытку слияния стран, а как манифестацию общей системы ценностей."Нужно понимать, что Румыния наш сосед, поэтому у нас всегда будут общие интересы. К примеру, проблема Молдавии — это слабые государственные институты, республике еще многое предстоит сделать и осмыслить, а Румыния может поделиться опытом", — поясняет эксперт.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи унионизма, то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.

https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793988400.html

https://ria.ru/20220531/moldaviya-1791801373.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, молдавия, кишинев