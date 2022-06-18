https://ria.ru/20220618/miting-1796495377.html

В Риме прошел митинг против политики правительства Италии

В Риме прошел митинг против политики правительства Италии - РИА Новости, 19.06.2022

В Риме прошел митинг против политики правительства Италии

Манифестация против политики правительства Италии на фоне украинского кризиса состоялась в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-18T21:40

2022-06-18T21:40

2022-06-19T00:00

италия

нато

украина

россия

рим

марио драги

донбасс

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РИМ, 18 июн - РИА Новости. Манифестация против политики правительства Италии на фоне украинского кризиса состоялась в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости.К митингу, участие в котором приняли несколько сотен человек, присоединились активисты ряда политических организаций, включая Коммунистическую партию, парламентскую фракцию "Альтернатива" и политическую организацию "Единая Италия". Их представители выступили на площади Святых апостолов (Piazza Santi Apostoli) со сцены, на которой был изображен премьер Италии с подписью "Драги подвергает опасности итальянский народ".Как заявил РИА Новости один из организаторов манифестации, основатель "Единой Италии" Амедео Авондет, среди требований протестующих был выход Италии из НАТО и отмена антироссийских санкций.По его словам, Италии необходимо восстановить дружественные отношения с Россией, чтобы заключить соглашения на привилегированных условиях на поставку газа и нефти. Авондет подчеркнул, что средства, которые итальянские власти направляют на отправку вооружений Украине, должны быть направлены на повышение пенсией до уровня инфляции и снижение налогов для предпринимателей и населения.В субботу утром в Риме также состоялась крупная манифестация, организованная крупнейшим профсоюзным объединением Всеобщей итальянской конфедерацией труда (CGIL). Несколько тысяч человек собрались на площади Piazza del Popolo (Народной) с требованием мира, улучшений условий труда и социальных преобразований.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220611/donbass-1794794802.html

https://ria.ru/20220616/dragi-1795904334.html

италия

украина

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рим

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Манифестация в Риме против политики правительства Италии на фоне украинского кризиса Манифестация против политики правительства Италии на фоне украинского кризиса прошла в центре Рима. Как заявил РИА Новости один из организаторов манифестации, среди требований протестующих был выход Италии из НАТО и отмена антироссийских санкций. 2022-06-18T21:40 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, нато, украина, россия, рим, марио драги, донбасс