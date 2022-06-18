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Самые красивые девушки бывшего СССР. Конкурс "Мисс СНГ — 2022"
Самые красивые девушки бывшего СССР. Конкурс "Мисс СНГ — 2022" - РИА Новости, 18.06.2022
Самые красивые девушки бывшего СССР. Конкурс "Мисс СНГ — 2022"
В столице Армении прошел финал конкурса красоты "Мисс СНГ — 2022". Самые красивые девушки бывшего СССР — в фотоленте Ria.ru
2022-06-18T10:44
2022-06-18T10:44
2022-06-18T11:45
фото
снг
армения
ереван
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фото, фото, снг, армения, ереван
10:44 18.06.2022 (обновлено: 11:45 18.06.2022)
Самые красивые девушки бывшего СССР. Конкурс "Мисс СНГ — 2022"
В столице Армении прошел финал конкурса красоты "Мисс СНГ — 2022"
В столице Армении прошел финал конкурса красоты "Мисс СНГ — 2022". Самые красивые девушки бывшего СССР — в фотоленте Ria.ru
© Sputnik / Арам Нерсесян
В Ереване состоялся финал конкурса "Мисс СНГ". В Армении он проходил во второй раз.
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из 11
В Ереване состоялся финал конкурса "Мисс СНГ". В Армении он проходил во второй раз.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Изначально заявки на участие подали несколько тысяч девушек.
2
из 11
Изначально заявки на участие подали несколько тысяч девушек.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Но в финал удалось пробиться 23 красавицам, победившим на отборочных этапах в своих странах, в том числе в Грузии, Литве, Латвии, Эстонии. Кроме того, участвовала Куба.
3
из 11
Но в финал удалось пробиться 23 красавицам, победившим на отборочных этапах в своих странах, в том числе в Грузии, Литве, Латвии, Эстонии. Кроме того, участвовала Куба.
© Sputnik / Арам Нерсесян
В жюри вошли восемь человек.
4
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В жюри вошли восемь человек.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Обязательное условие участия в шоу — девушкам должно быть от 18 до 25 лет.
5
из 11
Обязательное условие участия в шоу — девушкам должно быть от 18 до 25 лет.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Победительницей стала Диана Перханова из Казахстана.
6
из 11
Победительницей стала Диана Перханова из Казахстана.
© Sputnik / Арам Нерсесян
"Большое спасибо Армении за прием. Мне интересно было познакомиться со страной, традициями, культурой. Не ожидала, что корона окажется на моей голове", — поделилась эмоциями с журналистами Диана Перханова.
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"Большое спасибо Армении за прием. Мне интересно было познакомиться со страной, традициями, культурой. Не ожидала, что корона окажется на моей голове", — поделилась эмоциями с журналистами Диана Перханова.
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк
Второе место досталось Эмми Мхитарян из Грузии. На третьем — Карина Низинкая из Эстонии.
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Второе место досталось Эмми Мхитарян из Грузии. На третьем — Карина Низинкая из Эстонии.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Россию на конкурсе представляла жительница Татарстана Александра Морозова.
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Россию на конкурсе представляла жительница Татарстана Александра Морозова.
© Sputnik / Арам Нерсесян
На фото — представительница Республики Беларусь.
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На фото — представительница Республики Беларусь.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Не обошлось без сюрпризов: участнице из Армении прямо во время конкурса сделали предложение руки и сердца.
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Не обошлось без сюрпризов: участнице из Армении прямо во время конкурса сделали предложение руки и сердца.