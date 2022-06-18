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Самые красивые девушки бывшего СССР. Конкурс "Мисс СНГ — 2022" - РИА Новости, 18.06.2022
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Самые красивые девушки бывшего СССР. Конкурс "Мисс СНГ — 2022"
Самые красивые девушки бывшего СССР. Конкурс "Мисс СНГ — 2022" - РИА Новости, 18.06.2022
Самые красивые девушки бывшего СССР. Конкурс "Мисс СНГ — 2022"
В столице Армении прошел финал конкурса красоты "Мисс СНГ — 2022". Самые красивые девушки бывшего СССР — в фотоленте Ria.ru
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фото, фото, снг, армения, ереван
10:44 18.06.2022 (обновлено: 11:45 18.06.2022)
 
Самые красивые девушки бывшего СССР. Конкурс "Мисс СНГ — 2022"

В столице Армении прошел финал конкурса красоты "Мисс СНГ — 2022"

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В столице Армении прошел финал конкурса красоты "Мисс СНГ — 2022". Самые красивые девушки бывшего СССР — в фотоленте Ria.ru
© Sputnik / Арам Нерсесян

В Ереване состоялся финал конкурса "Мисс СНГ". В Армении он проходил во второй раз.

Участницы конкурса Мисс СНГ-2022 в Ереване
1 из 11

В Ереване состоялся финал конкурса "Мисс СНГ". В Армении он проходил во второй раз.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© Sputnik / Арам Нерсесян

Изначально заявки на участие подали несколько тысяч девушек.

Участница конкурса Мисс СНГ-2022 в Ереване
2 из 11

Изначально заявки на участие подали несколько тысяч девушек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© Sputnik / Арам Нерсесян

Но в финал удалось пробиться 23 красавицам, победившим на отборочных этапах в своих странах, в том числе в Грузии, Литве, Латвии, Эстонии. Кроме того, участвовала Куба.

Участница конкурса Мисс СНГ-2022 в Ереване
3 из 11

Но в финал удалось пробиться 23 красавицам, победившим на отборочных этапах в своих странах, в том числе в Грузии, Литве, Латвии, Эстонии. Кроме того, участвовала Куба.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© Sputnik / Арам Нерсесян

В жюри вошли восемь человек.

Участницы конкурса Мисс СНГ-2022 в Ереване
4 из 11

В жюри вошли восемь человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© Sputnik / Арам Нерсесян

Обязательное условие участия в шоу — девушкам должно быть от 18 до 25 лет.

Участница конкурса Мисс СНГ-2022 в Ереване
5 из 11

Обязательное условие участия в шоу — девушкам должно быть от 18 до 25 лет.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© Sputnik / Арам Нерсесян

Победительницей стала Диана Перханова из Казахстана.

Справа - победительница конкурса Мисс СНГ-2022 Диана Перханова (Казахстан) на церемонии награждения
6 из 11

Победительницей стала Диана Перханова из Казахстана.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© Sputnik / Арам Нерсесян

"Большое спасибо Армении за прием. Мне интересно было познакомиться со страной, традициями, культурой. Не ожидала, что корона окажется на моей голове", — поделилась эмоциями с журналистами Диана Перханова.

Победительница конкурса Мисс СНГ-2022 Диана Перханова (Казахстан) на церемонии награждения
7 из 11

"Большое спасибо Армении за прием. Мне интересно было познакомиться со страной, традициями, культурой. Не ожидала, что корона окажется на моей голове", — поделилась эмоциями с журналистами Диана Перханова.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Второе место досталось Эмми Мхитарян из Грузии. На третьем — Карина Низинкая из Эстонии.

Участницы конкурса Мисс СНГ-2022 в Ереване
8 из 11

Второе место досталось Эмми Мхитарян из Грузии. На третьем — Карина Низинкая из Эстонии.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян

Россию на конкурсе представляла жительница Татарстана Александра Морозова.

Представительница России на конкурсе Мисс СНГ-2022 в Ереване
9 из 11

Россию на конкурсе представляла жительница Татарстана Александра Морозова.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© Sputnik / Арам Нерсесян

На фото — представительница Республики Беларусь.

Представительница Республики Беларусь на конкурсе Мисс СНГ-2022 в Ереване
10 из 11

На фото — представительница Республики Беларусь.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© Sputnik / Арам Нерсесян

Не обошлось без сюрпризов: участнице из Армении прямо во время конкурса сделали предложение руки и сердца.

Конкурс Мисс СНГ в Ереване
11 из 11

Не обошлось без сюрпризов: участнице из Армении прямо во время конкурса сделали предложение руки и сердца.

© Sputnik / Арам Нерсесян
 
ФотоСНГАрменияЕреван
 
 
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