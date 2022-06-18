18:28 18.06.2022 (обновлено: 20:47 18.06.2022)
Меркель развеяла главный американский миф о российском газе
Экс-канцлер Германии Меркель опровергла использование Россией Nord Stream 2 как оружия
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland заявила, что Россия не использовала газ и трубопровод "Северный поток — 2" в качестве оружия.
"Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире", — прокомментировала она решение о строительстве газопровода.
Экс-глава немецкого правительства подчеркнула, что этот шаг был сложным, так как в ходу был тезис о том, что Россия перестанет прокачивать топливо через Украину сразу после запуска "Северного потока — 2". В результате Запад добился сохранения транзита.
Бывший канцлер подчеркнула, что в момент начала спецоперации российской армии на Украине газопровод не был запущен.
"В этом смысле газ не был оружием", — сказала она.
Меркель добавила, что Германии было выгодно закупать трубопроводный газ у России, а не СПГ у стран Ближнего Востока и США. Она указала на то, что власти были готовы строить терминалы для приема сжиженного газа, однако ни одна компания при ее правлении не взялась за такой проект из-за слишком высоких цен на СПГ.
В феврале, после признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, правительство Германии остановило сертификацию уже проложенного "Северного потока — 2". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "проект фактически заморожен".
В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был установлен 7 марта (+275 процентов к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).