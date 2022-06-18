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Медведев засомневался в возможности переговоров с Украиной в августе - РИА Новости, 18.06.2022
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Медведев засомневался в возможности переговоров с Украиной в августе
Медведев засомневался в возможности переговоров с Украиной в августе - РИА Новости, 18.06.2022
Медведев засомневался в возможности переговоров с Украиной в августе
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя перспективы возобновления переговоров с Украиной с конца августа, задался вопросом, будет ли с кем и о чем... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:44
2022-06-18T15:38
в мире
дмитрий медведев
россия
украина
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя перспективы возобновления переговоров с Украиной с конца августа, задался вопросом, будет ли с кем и о чем говорить."Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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в мире, дмитрий медведев, россия, украина
14:44 18.06.2022 (обновлено: 15:38 18.06.2022)
 
Медведев засомневался в возможности переговоров с Украиной в августе

Медведев усомнился в возможности возобновить переговоры с Украиной в августе

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя перспективы возобновления переговоров с Украиной с конца августа, задался вопросом, будет ли с кем и о чем говорить.
"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 12:36
Европейские коллеги предложили Зеленскому вернуться к переговорам с Россией
 
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