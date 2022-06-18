https://ria.ru/20220618/medvedev-1796440234.html
Медведев засомневался в возможности переговоров с Украиной в августе
Медведев засомневался в возможности переговоров с Украиной в августе - РИА Новости, 18.06.2022
Медведев засомневался в возможности переговоров с Украиной в августе
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя перспективы возобновления переговоров с Украиной с конца августа, задался вопросом, будет ли с кем и о чем... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:44
2022-06-18T14:44
2022-06-18T15:38
в мире
дмитрий медведев
россия
украина
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя перспективы возобновления переговоров с Украиной с конца августа, задался вопросом, будет ли с кем и о чем говорить."Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795720136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий медведев, россия, украина
14:44 18.06.2022 (обновлено: 15:38 18.06.2022)
Медведев засомневался в возможности переговоров с Украиной в августе
Медведев усомнился в возможности возобновить переговоры с Украиной в августе