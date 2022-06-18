https://ria.ru/20220618/medvedev-1796440234.html

Медведев засомневался в возможности переговоров с Украиной в августе

Медведев засомневался в возможности переговоров с Украиной в августе - РИА Новости, 18.06.2022

Медведев засомневался в возможности переговоров с Украиной в августе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя перспективы возобновления переговоров с Украиной с конца августа, задался вопросом, будет ли с кем и о чем... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:44

2022-06-18T14:44

2022-06-18T15:38

в мире

дмитрий медведев

россия

украина

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя перспективы возобновления переговоров с Украиной с конца августа, задался вопросом, будет ли с кем и о чем говорить."Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795720136.html

россия

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Дарья Буймова

в мире, дмитрий медведев, россия, украина