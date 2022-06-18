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Путин пообещал, что власти будут работать над улучшением качества медпомощи - РИА Новости, 18.06.2022
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Путин пообещал, что власти будут работать над улучшением качества медпомощи
Путин пообещал, что власти будут работать над улучшением качества медпомощи - РИА Новости, 18.06.2022
Путин пообещал, что власти будут работать над улучшением качества медпомощи
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти будут работать над улучшением качества медицинской помощи. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:32
2022-06-18T16:41
владимир путин
медицина
медицинская помощь
здравоохранение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти будут работать над улучшением качества медицинской помощи.Путин подчеркнул, что здесь важно все: и кадры, и техника, и современные технологии."Что касается техники, то, конечно, мы должны больше внимания уделять возможностям российской промышленности. Надо отдать должное системе оборонно-промышленного комплекса. Там стоит вопрос, связанный с конверсией производства, перехода на производство гражданской техники, и если они где и преуспели, то как раз в выпуске медицинского оборудования", - отметил глава государства.
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владимир путин, медицина, медицинская помощь, здравоохранение
16:32 18.06.2022 (обновлено: 16:41 18.06.2022)
 
Путин пообещал, что власти будут работать над улучшением качества медпомощи

Путин пообещал, что власти будут работать над улучшением качества медицинской помощи

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи по пути на вызов
Фельдшер станции скорой медицинской помощи по пути на вызов - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи по пути на вызов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти будут работать над улучшением качества медицинской помощи.
"Система здравоохранения - это отдельная огромная отрасль, важнейшая, как я уже сказал, для страны. Будем и дальше вместе с вами работать для того, чтобы наши граждане получали достойную медицинскую помощь", - сказал он на открытии церемонии новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.
Путин подчеркнул, что здесь важно все: и кадры, и техника, и современные технологии.
"Что касается техники, то, конечно, мы должны больше внимания уделять возможностям российской промышленности. Надо отдать должное системе оборонно-промышленного комплекса. Там стоит вопрос, связанный с конверсией производства, перехода на производство гражданской техники, и если они где и преуспели, то как раз в выпуске медицинского оборудования", - отметил глава государства.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 16:41
Мурашко рассказал о реализации проектов повышения доступной медпомощи
 
Владимир ПутинМедицинамедицинская помощьЗдравоохранение
 
 
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