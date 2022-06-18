https://ria.ru/20220618/medpomosch-1796456403.html

Путин пообещал, что власти будут работать над улучшением качества медпомощи

Путин пообещал, что власти будут работать над улучшением качества медпомощи - РИА Новости, 18.06.2022

Путин пообещал, что власти будут работать над улучшением качества медпомощи

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти будут работать над улучшением качества медицинской помощи. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:32

2022-06-18T16:32

2022-06-18T16:41

владимир путин

медицина

медицинская помощь

здравоохранение

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти будут работать над улучшением качества медицинской помощи.Путин подчеркнул, что здесь важно все: и кадры, и техника, и современные технологии."Что касается техники, то, конечно, мы должны больше внимания уделять возможностям российской промышленности. Надо отдать должное системе оборонно-промышленного комплекса. Там стоит вопрос, связанный с конверсией производства, перехода на производство гражданской техники, и если они где и преуспели, то как раз в выпуске медицинского оборудования", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20220612/medpomosch-1794915128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, медицина, медицинская помощь, здравоохранение