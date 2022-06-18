16:32 18.06.2022 (обновлено: 16:41 18.06.2022)
Путин пообещал, что власти будут работать над улучшением качества медпомощи
Путин пообещал, что власти будут работать над улучшением качества медицинской помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи по пути на вызов
Фельдшер станции скорой медицинской помощи по пути на вызов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти будут работать над улучшением качества медицинской помощи.
"Система здравоохранения - это отдельная огромная отрасль, важнейшая, как я уже сказал, для страны. Будем и дальше вместе с вами работать для того, чтобы наши граждане получали достойную медицинскую помощь", - сказал он на открытии церемонии новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.
Путин подчеркнул, что здесь важно все: и кадры, и техника, и современные технологии.
"Что касается техники, то, конечно, мы должны больше внимания уделять возможностям российской промышленности. Надо отдать должное системе оборонно-промышленного комплекса. Там стоит вопрос, связанный с конверсией производства, перехода на производство гражданской техники, и если они где и преуспели, то как раз в выпуске медицинского оборудования", - отметил глава государства.