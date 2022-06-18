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Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков - РИА Новости, 18.06.2022
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Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков
Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков - РИА Новости, 18.06.2022
Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков
Минздрав России подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков, работающих на ряде направлений оказания медицинской помощи, в рамках работы... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T18:55
2022-06-18T18:56
общество
владимир путин
россия
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минздрав России подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков, работающих на ряде направлений оказания медицинской помощи, в рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год, они будут обсуждаться с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что необходимо подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицинской отрасли, подходить к этому нужно внимательно и аккуратно."В рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год Минздравом будут подготовлены соответствующие предложения. Будем обсуждать их с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом", - сказал Мурашко.Он отметил, что указ президента об уровне оплаты труда медицинских работников выполняется, но структура оплаты труда медиков, работающих на ряде направлений оказания медицинской помощи, требует дополнительного внимания.
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общество, владимир путин, россия, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
18:55 18.06.2022 (обновлено: 18:56 18.06.2022)
 
Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков

Мурашко: Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХирурги на операции
Хирурги на операции - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минздрав России подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков, работающих на ряде направлений оказания медицинской помощи, в рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год, они будут обсуждаться с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что необходимо подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицинской отрасли, подходить к этому нужно внимательно и аккуратно.
"В рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год Минздравом будут подготовлены соответствующие предложения. Будем обсуждать их с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом", - сказал Мурашко.
Он отметил, что указ президента об уровне оплаты труда медицинских работников выполняется, но структура оплаты труда медиков, работающих на ряде направлений оказания медицинской помощи, требует дополнительного внимания.
Поздравление Путина с Днем медицинского работника - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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ОбществоВладимир ПутинРоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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