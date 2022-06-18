https://ria.ru/20220618/mediki-1796478229.html
Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков
Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков - РИА Новости, 18.06.2022
Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков
Минздрав России подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков, работающих на ряде направлений оказания медицинской помощи, в рамках работы... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T18:55
2022-06-18T18:55
2022-06-18T18:56
общество
владимир путин
россия
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минздрав России подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков, работающих на ряде направлений оказания медицинской помощи, в рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год, они будут обсуждаться с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что необходимо подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицинской отрасли, подходить к этому нужно внимательно и аккуратно."В рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год Минздравом будут подготовлены соответствующие предложения. Будем обсуждать их с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом", - сказал Мурашко.Он отметил, что указ президента об уровне оплаты труда медицинских работников выполняется, но структура оплаты труда медиков, работающих на ряде направлений оказания медицинской помощи, требует дополнительного внимания.
https://ria.ru/20220618/pozdravlenie-1796445550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
18:55 18.06.2022 (обновлено: 18:56 18.06.2022)
Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков
Мурашко: Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков