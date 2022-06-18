https://ria.ru/20220618/mediki-1796478229.html

Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков

Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков - РИА Новости, 18.06.2022

Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков

Минздрав России подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков, работающих на ряде направлений оказания медицинской помощи, в рамках работы... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T18:55

2022-06-18T18:55

2022-06-18T18:56

общество

владимир путин

россия

здоровье - общество

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минздрав России подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков, работающих на ряде направлений оказания медицинской помощи, в рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год, они будут обсуждаться с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что необходимо подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицинской отрасли, подходить к этому нужно внимательно и аккуратно."В рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год Минздравом будут подготовлены соответствующие предложения. Будем обсуждать их с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом", - сказал Мурашко.Он отметил, что указ президента об уровне оплаты труда медицинских работников выполняется, но структура оплаты труда медиков, работающих на ряде направлений оказания медицинской помощи, требует дополнительного внимания.

https://ria.ru/20220618/pozdravlenie-1796445550.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)