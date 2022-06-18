https://ria.ru/20220618/mchs-1796416579.html

В Донецке погибли два сотрудника МЧС во время обстрела города ВСУ

В Донецке погибли два сотрудника МЧС во время обстрела города ВСУ - РИА Новости, 18.06.2022

В Донецке погибли два сотрудника МЧС во время обстрела города ВСУ

Два сотрудника МЧС погибли, еще три пострадали во время обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T12:15

2022-06-18T12:15

2022-06-18T13:12

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Два сотрудника МЧС погибли, еще три пострадали во время обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики."Пожарный погиб на месте, еще трое спасателей и водитель с различными ранениями госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водитель от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В МЧС добавили, что спасатели занимались ликвидацией возгорания торгового ларька, возникшего при прямом попадании артиллерийского снаряда, когда в семи метрах от их служебного автомобиля упал еще один артиллерийский снаряд.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстрел отряда МЧС в Донецке со стороны ВСУ во время интервью РИА Новости Горноспасательный отряд МЧС ДНР в Донецке подвергся артобстрелу со стороны военных Украины. На видео корреспондента РИА Новости слышно, как прямо во время интервью идет прицельный обстрел. "Это делают неадекватные люди, так как военных здесь нет, здесь люди выполняют профобязанности - спасают мирных жителей, шахтеров, а не воюют", - прокомментировали ситуацию в МЧС. 2022-06-18T12:15 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр