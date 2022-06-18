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В Донецке погибли два сотрудника МЧС во время обстрела города ВСУ - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/mchs-1796416579.html
В Донецке погибли два сотрудника МЧС во время обстрела города ВСУ
В Донецке погибли два сотрудника МЧС во время обстрела города ВСУ - РИА Новости, 18.06.2022
В Донецке погибли два сотрудника МЧС во время обстрела города ВСУ
Два сотрудника МЧС погибли, еще три пострадали во время обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T12:15
2022-06-18T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Два сотрудника МЧС погибли, еще три пострадали во время обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики."Пожарный погиб на месте, еще трое спасателей и водитель с различными ранениями госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водитель от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В МЧС добавили, что спасатели занимались ликвидацией возгорания торгового ларька, возникшего при прямом попадании артиллерийского снаряда, когда в семи метрах от их служебного автомобиля упал еще один артиллерийский снаряд.
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Обстрел отряда МЧС в Донецке со стороны ВСУ во время интервью РИА Новости
Горноспасательный отряд МЧС ДНР в Донецке подвергся артобстрелу со стороны военных Украины. На видео корреспондента РИА Новости слышно, как прямо во время интервью идет прицельный обстрел. "Это делают неадекватные люди, так как военных здесь нет, здесь люди выполняют профобязанности - спасают мирных жителей, шахтеров, а не воюют", - прокомментировали ситуацию в МЧС.
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в мире, днр
12:15 18.06.2022 (обновлено: 13:12 18.06.2022)
 
В Донецке погибли два сотрудника МЧС во время обстрела города ВСУ

В Донецке погибли два сотрудника МЧС во время обстрела города ВСУ, еще три пострадали

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Два сотрудника МЧС погибли, еще три пострадали во время обстрела Донецка украинскими войсками, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.
"Пожарный погиб на месте, еще трое спасателей и водитель с различными ранениями госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водитель от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В МЧС добавили, что спасатели занимались ликвидацией возгорания торгового ларька, возникшего при прямом попадании артиллерийского снаряда, когда в семи метрах от их служебного автомобиля упал еще один артиллерийский снаряд.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНР
 
 
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