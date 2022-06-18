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На Кубани построят восемь детских и 11 взрослых поликлиник до 2025 года - РИА Новости, 18.06.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220618/kuban-1796463092.html
На Кубани построят восемь детских и 11 взрослых поликлиник до 2025 года
На Кубани построят восемь детских и 11 взрослых поликлиник до 2025 года - РИА Новости, 18.06.2022
На Кубани построят восемь детских и 11 взрослых поликлиник до 2025 года
Власти Краснодарского края планируют построить 8 детских и 11 взрослых поликлиник в 17 муниципалитетах региона до 2025 года, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T17:14
2022-06-18T17:14
краснодарский край
общество
кущевская
павловский район
новороссийск
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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют построить 8 детских и 11 взрослых поликлиник в 17 муниципалитетах региона до 2025 года, сообщает краевая администрация."До 2025 года на Кубани планируют построить 8 детских и 11 взрослых поликлиник. Медицинские учреждения возведут в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" в 17 муниципалитетах", - говорится в сообщении.Уточняется, что восемь детских поликлиник построят в Кавказском, Красноармейском, Кущевском, Староминском, Темрюкском, Павловском районах и в станице Елизаветинской. "Их спроектируют с учетом всех требований и правил организации оказания медицинской помощи", - пояснили в ведомстве.Что касается поликлиник для приема взрослых, учреждения планируют открыть в 11 муниципалитетах: в Новороссийске, Выселковском, Курганинском, Калининском, Крыловском, Мостовском, Новопокровском, Динском, Темрюкском, Щербиновском и Приморско-Ахтарском районах.По данным региональных властей, в 2022 году на поддержку здравоохранения край направил более 130 миллиардов рублей. В рамках модернизации планируется приступить к строительству восьми поликлиник, их ввод в эксплуатацию ожидается в 2023 году.
https://ria.ru/20220615/zdravookhranenie-1795535817.html
https://realty.ria.ru/20220614/polikliniki-1795262581.html
кущевская
павловский район
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общество, кущевская, павловский район, новороссийск
17:14 18.06.2022
 
На Кубани построят восемь детских и 11 взрослых поликлиник до 2025 года

Власти Кубани планируют построить восемь детских и 11 взрослых поликлиник до 2025 года

© РИА Новости / Ольга ТреповаДетская поликлиника
Детская поликлиника - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Ольга Трепова
Детская поликлиника. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют построить 8 детских и 11 взрослых поликлиник в 17 муниципалитетах региона до 2025 года, сообщает краевая администрация.
"До 2025 года на Кубани планируют построить 8 детских и 11 взрослых поликлиник. Медицинские учреждения возведут в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" в 17 муниципалитетах", - говорится в сообщении.
Хирурги во время операции в Краевой клинической больнице в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 17:09Краснодарский край
Кубань направила на здравоохранение более 130 миллиардов рублей
Уточняется, что восемь детских поликлиник построят в Кавказском, Красноармейском, Кущевском, Староминском, Темрюкском, Павловском районах и в станице Елизаветинской. "Их спроектируют с учетом всех требований и правил организации оказания медицинской помощи", - пояснили в ведомстве.
Что касается поликлиник для приема взрослых, учреждения планируют открыть в 11 муниципалитетах: в Новороссийске, Выселковском, Курганинском, Калининском, Крыловском, Мостовском, Новопокровском, Динском, Темрюкском, Щербиновском и Приморско-Ахтарском районах.
По данным региональных властей, в 2022 году на поддержку здравоохранения край направил более 130 миллиардов рублей. В рамках модернизации планируется приступить к строительству восьми поликлиник, их ввод в эксплуатацию ожидается в 2023 году.
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Краснодарский крайОбществоКущевскаяПавловский районНовороссийск
 
 
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