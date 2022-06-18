https://ria.ru/20220618/kuban-1796463092.html

На Кубани построят восемь детских и 11 взрослых поликлиник до 2025 года

На Кубани построят восемь детских и 11 взрослых поликлиник до 2025 года - РИА Новости, 18.06.2022

На Кубани построят восемь детских и 11 взрослых поликлиник до 2025 года

Власти Краснодарского края планируют построить 8 детских и 11 взрослых поликлиник в 17 муниципалитетах региона до 2025 года, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T17:14

2022-06-18T17:14

2022-06-18T17:14

краснодарский край

общество

кущевская

павловский район

новороссийск

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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют построить 8 детских и 11 взрослых поликлиник в 17 муниципалитетах региона до 2025 года, сообщает краевая администрация."До 2025 года на Кубани планируют построить 8 детских и 11 взрослых поликлиник. Медицинские учреждения возведут в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" в 17 муниципалитетах", - говорится в сообщении.Уточняется, что восемь детских поликлиник построят в Кавказском, Красноармейском, Кущевском, Староминском, Темрюкском, Павловском районах и в станице Елизаветинской. "Их спроектируют с учетом всех требований и правил организации оказания медицинской помощи", - пояснили в ведомстве.Что касается поликлиник для приема взрослых, учреждения планируют открыть в 11 муниципалитетах: в Новороссийске, Выселковском, Курганинском, Калининском, Крыловском, Мостовском, Новопокровском, Динском, Темрюкском, Щербиновском и Приморско-Ахтарском районах.По данным региональных властей, в 2022 году на поддержку здравоохранения край направил более 130 миллиардов рублей. В рамках модернизации планируется приступить к строительству восьми поликлиник, их ввод в эксплуатацию ожидается в 2023 году.

https://ria.ru/20220615/zdravookhranenie-1795535817.html

https://realty.ria.ru/20220614/polikliniki-1795262581.html

кущевская

павловский район

новороссийск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, кущевская, павловский район, новороссийск