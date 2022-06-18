В больницу доставили не менее 16 пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани
В больницу доставили не менее 16 пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани
© Фото : Прокуратура Краснодарского краяНа метсе ДТП с участием туристического автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края
© Фото : Прокуратура Краснодарского края
СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. По меньшей мере 16 пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани около посёлка Мезмай доставлены в Апшеронскую больницу, на помощь прибыла санавиация из краевого медицинского учреждения, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Ранее прокуратура Краснодарского края информировала, что 18 июня, предварительно, в Апшеронском районе неподалёку от посёлка Мемзай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В ДТП были повреждены четыре автомобиля. МВД Кубани сообщало, что в происшествии пострадали 13 человек.
"В Апшеронскую ЦРБ доставили 16 человек, пострадавших в результате ДТП с автобусом вблизи Мезмая. Их обследуют врачи муниципалитета, на помощь к которым прибыла санавиация из Краевой клинической больницы №1", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при этом у пострадавших тяжелых травм нет, после обследования при необходимости их могут перевезти в Краснодар. "Кроме того, в поселок Мезмай выехали автобусы Кубанского госуниверситета, чтобы эвакуировать студентов и преподавателей, которые попали в ДТП по дороге на практику", - отмечается в релизе оперштаба.
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