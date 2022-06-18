https://ria.ru/20220618/kuban-1796453983.html

В больницу доставили не менее 16 пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

В больницу доставили не менее 16 пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости, 18.06.2022

В больницу доставили не менее 16 пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

По меньшей мере 16 пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани около посёлка Мезмай доставлены в Апшеронскую больницу, на помощь прибыла санавиация из краевого... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:19

2022-06-18T16:19

2022-06-18T16:19

происшествия

краснодарский край

апшеронский район

краснодар

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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. По меньшей мере 16 пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани около посёлка Мезмай доставлены в Апшеронскую больницу, на помощь прибыла санавиация из краевого медицинского учреждения, сообщает оперштаб Краснодарского края.Ранее прокуратура Краснодарского края информировала, что 18 июня, предварительно, в Апшеронском районе неподалёку от посёлка Мемзай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В ДТП были повреждены четыре автомобиля. МВД Кубани сообщало, что в происшествии пострадали 13 человек."В Апшеронскую ЦРБ доставили 16 человек, пострадавших в результате ДТП с автобусом вблизи Мезмая. Их обследуют врачи муниципалитета, на помощь к которым прибыла санавиация из Краевой клинической больницы №1", - говорится в сообщении.Уточняется, что при этом у пострадавших тяжелых травм нет, после обследования при необходимости их могут перевезти в Краснодар. "Кроме того, в поселок Мезмай выехали автобусы Кубанского госуниверситета, чтобы эвакуировать студентов и преподавателей, которые попали в ДТП по дороге на практику", - отмечается в релизе оперштаба.

https://ria.ru/20220618/dtp-1796435142.html

https://ria.ru/20220618/kuban-1796428175.html

краснодарский край

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краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край, апшеронский район, краснодар