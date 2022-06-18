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На Кубани автобус с туристами врезался в дерево - РИА Новости, 18.06.2022
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На Кубани автобус с туристами врезался в дерево
На Кубани автобус с туристами врезался в дерево - РИА Новости, 18.06.2022
На Кубани автобус с туристами врезался в дерево
Автобус с туристами на Кубани в поселке Мезмай попал в ДТП из-за отказа тормозной системы, из 22 пассажиров пострадали 13, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:26
2022-06-18T16:02
краснодарский край
происшествия
россия
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СОЧИ, 18 июн — РИА Новости. Автобус с туристами на Кубани в поселке Мезмай попал в ДТП из-за отказа тормозной системы, из 22 пассажиров пострадали 13, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Предварительно сообщается, что туристический автобус врезался в дерево, съехав с дороги. При этом он повредил четыре легковых автомобиля на проезжей части."В момент ДТП в салоне автобуса находился 21 человек, в настоящий момент 13 человек с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в заявлении.По имеющимся данным, погибших нет. По информации региональной прокуратуры, автобус имел путевой лист, вез студентов из Кубанского государственного университета.
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краснодарский край, происшествия, россия
13:26 18.06.2022 (обновлено: 16:02 18.06.2022)
 
На Кубани автобус с туристами врезался в дерево

На Кубани автобус с туристами врезался в дерево, пострадали 11 человек

© Фото : Прокуратура Краснодарского краяНа метсе ДТП с участием туристического автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края
На метсе ДТП с участием туристического автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : Прокуратура Краснодарского края
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СОЧИ, 18 июн — РИА Новости. Автобус с туристами на Кубани в поселке Мезмай попал в ДТП из-за отказа тормозной системы, из 22 пассажиров пострадали 13, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Предварительно сообщается, что туристический автобус врезался в дерево, съехав с дороги. При этом он повредил четыре легковых автомобиля на проезжей части.
"В момент ДТП в салоне автобуса находился 21 человек, в настоящий момент 13 человек с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в заявлении.
По имеющимся данным, погибших нет. По информации региональной прокуратуры, автобус имел путевой лист, вез студентов из Кубанского государственного университета.
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