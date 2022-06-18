https://ria.ru/20220618/kuban-1796428175.html

На Кубани автобус с туристами врезался в дерево

На Кубани автобус с туристами врезался в дерево - РИА Новости, 18.06.2022

На Кубани автобус с туристами врезался в дерево

Автобус с туристами на Кубани в поселке Мезмай попал в ДТП из-за отказа тормозной системы, из 22 пассажиров пострадали 13, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:26

2022-06-18T13:26

2022-06-18T16:02

краснодарский край

происшествия

россия

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СОЧИ, 18 июн — РИА Новости. Автобус с туристами на Кубани в поселке Мезмай попал в ДТП из-за отказа тормозной системы, из 22 пассажиров пострадали 13, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Предварительно сообщается, что туристический автобус врезался в дерево, съехав с дороги. При этом он повредил четыре легковых автомобиля на проезжей части."В момент ДТП в салоне автобуса находился 21 человек, в настоящий момент 13 человек с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в заявлении.По имеющимся данным, погибших нет. По информации региональной прокуратуры, автобус имел путевой лист, вез студентов из Кубанского государственного университета.

https://ria.ru/20220609/sochi-1794399439.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, происшествия, россия