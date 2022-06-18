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Крым на ПМЭФ подписал соглашений на общую сумму более 103 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/krym-1796384928.html
Крым на ПМЭФ подписал соглашений на общую сумму более 103 миллиардов рублей
Крым на ПМЭФ подписал соглашений на общую сумму более 103 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.06.2022
Крым на ПМЭФ подписал соглашений на общую сумму более 103 миллиардов рублей
Крым в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашений и меморандумов на общую сумму более 103 миллиардов рублей инвестиций,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:28
2022-06-18T09:31
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
сергей аксенов (политик)
феодосия
евпатория
судак
петербургский международный экономический форум (фонд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Крым в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашений и меморандумов на общую сумму более 103 миллиардов рублей инвестиций, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Итогом нынешнего форума стало подписание соглашений и меморандумов о намерениях инвесторов вложить более 103,31 млрд рублей в развитие республики, что позволит создать около 2 тысяч новых рабочих мест", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По словам Аксенова, планируемый объем инвестиций, число и качество соглашений, заключаемых крымской делегацией на ПМЭФ, растет из года в год.Аксенов подчеркнул, что в этом году среди заключенных масштабных проектов: строительство логистического центра в Феодосии, освоение прибрежных территорий в Евпатории, Черноморском и Бахчисарайском районах и под Судаком.Аксенов выразил уверенность, что интерес к вложению инвестиций в Крым будет стабильно высоким."У Крымского полуострова есть все шансы стать новым "Клондайком" для инвесторов не только из нашей страны, но и стран ближнего и дальнего зарубежья", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20220615/krym-1795606847.html
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феодосия
евпатория
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экономика, сергей аксенов (политик), феодосия, евпатория, судак, петербургский международный экономический форум (фонд)
09:28 18.06.2022 (обновлено: 09:31 18.06.2022)
 
Крым на ПМЭФ подписал соглашений на общую сумму более 103 миллиардов рублей

Глава Крыма Аксенов: на ПМЭФ подписаны договора на общую сумму более 103 миллиардов рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 в зале перед началом пленарного заседания
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 в зале перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 в зале перед началом пленарного заседания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Крым в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашений и меморандумов на общую сумму более 103 миллиардов рублей инвестиций, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Итогом нынешнего форума стало подписание соглашений и меморандумов о намерениях инвесторов вложить более 103,31 млрд рублей в развитие республики, что позволит создать около 2 тысяч новых рабочих мест", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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По словам Аксенова, планируемый объем инвестиций, число и качество соглашений, заключаемых крымской делегацией на ПМЭФ, растет из года в год.
Аксенов подчеркнул, что в этом году среди заключенных масштабных проектов: строительство логистического центра в Феодосии, освоение прибрежных территорий в Евпатории, Черноморском и Бахчисарайском районах и под Судаком.
"Наблюдается тенденция по смещению интереса инвесторов к освоению новых площадок в северной, восточной и западной части полуострова. Развитие этих территорий открывают новые экономические возможности для Республики Крым", - подчеркнул глава республики.
Аксенов выразил уверенность, что интерес к вложению инвестиций в Крым будет стабильно высоким.
"У Крымского полуострова есть все шансы стать новым "Клондайком" для инвесторов не только из нашей страны, но и стран ближнего и дальнего зарубежья", - подчеркнул глава республики.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСергей Аксенов (политик)ФеодосияЕвпаторияСудакПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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