09:28 18.06.2022 (обновлено: 09:31 18.06.2022)
Крым на ПМЭФ подписал соглашений на общую сумму более 103 миллиардов рублей
Глава Крыма Аксенов: на ПМЭФ подписаны договора на общую сумму более 103 миллиардов рублей
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 в зале перед началом пленарного заседания
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 в зале перед началом пленарного заседания
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Крым в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашений и меморандумов на общую сумму более 103 миллиардов рублей инвестиций, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Итогом нынешнего форума стало подписание соглашений и меморандумов о намерениях инвесторов вложить более 103,31 млрд рублей в развитие республики, что позволит создать около 2 тысяч новых рабочих мест", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам Аксенова, планируемый объем инвестиций, число и качество соглашений, заключаемых крымской делегацией на ПМЭФ, растет из года в год.
"Наблюдается тенденция по смещению интереса инвесторов к освоению новых площадок в северной, восточной и западной части полуострова. Развитие этих территорий открывают новые экономические возможности для Республики Крым", - подчеркнул глава республики.
Аксенов выразил уверенность, что интерес к вложению инвестиций в Крым будет стабильно высоким.
"У Крымского полуострова есть все шансы стать новым "Клондайком" для инвесторов не только из нашей страны, но и стран ближнего и дальнего зарубежья", - подчеркнул глава республики.