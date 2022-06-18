https://ria.ru/20220618/krym-1796384928.html

Крым на ПМЭФ подписал соглашений на общую сумму более 103 миллиардов рублей

Крым на ПМЭФ подписал соглашений на общую сумму более 103 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.06.2022

Крым на ПМЭФ подписал соглашений на общую сумму более 103 миллиардов рублей

Крым в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашений и меморандумов на общую сумму более 103 миллиардов рублей инвестиций,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:28

2022-06-18T09:28

2022-06-18T09:31

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

сергей аксенов (политик)

феодосия

евпатория

судак

петербургский международный экономический форум (фонд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Крым в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашений и меморандумов на общую сумму более 103 миллиардов рублей инвестиций, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Итогом нынешнего форума стало подписание соглашений и меморандумов о намерениях инвесторов вложить более 103,31 млрд рублей в развитие республики, что позволит создать около 2 тысяч новых рабочих мест", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По словам Аксенова, планируемый объем инвестиций, число и качество соглашений, заключаемых крымской делегацией на ПМЭФ, растет из года в год.Аксенов подчеркнул, что в этом году среди заключенных масштабных проектов: строительство логистического центра в Феодосии, освоение прибрежных территорий в Евпатории, Черноморском и Бахчисарайском районах и под Судаком.Аксенов выразил уверенность, что интерес к вложению инвестиций в Крым будет стабильно высоким."У Крымского полуострова есть все шансы стать новым "Клондайком" для инвесторов не только из нашей страны, но и стран ближнего и дальнего зарубежья", - подчеркнул глава республики.

https://ria.ru/20220615/krym-1795606847.html

https://ria.ru/20220615/turisty-1795605818.html

феодосия

евпатория

судак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей аксенов (политик), феодосия, евпатория, судак, петербургский международный экономический форум (фонд)