https://ria.ru/20220618/krym-1796383946.html

Крым готов к запуску первых автобусов в освобожденные регионы Украины

Крым готов к запуску первых автобусов в освобожденные регионы Украины - РИА Новости, 18.06.2022

Крым готов к запуску первых автобусов в освобожденные регионы Украины

Крым готов к запуску первых автобусов в Херсонскую и Запорожскую области Украины, восстановление пассажирского сообщения позволит укрепить взаимосвязи между... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:14

2022-06-18T09:14

2022-06-18T09:14

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

херсонская область

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Крым готов к запуску первых автобусов в Херсонскую и Запорожскую области Украины, восстановление пассажирского сообщения позволит укрепить взаимосвязи между регионами, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее сообщалось, что Крым намерен запустить автобусное сообщение с освобождёнными областями юга Украины до 1 июля, а с 1 июля - пассажирское железнодорожное сообщение в тестовом режиме."Крым в целом готов к запуску первых автобусов. Обсуждаются детали. Перевозчики Херсонской и Запорожских областей с энтузиазмом отнеслись к восстановлению сообщения с полуостровом, так как это позволит не только нарастить пассажиропоток, но и укрепить связи между регионами. Автобусный парк готов. На маршрутах будут работать на паритетной основе", - сказал РИА Новости Крючков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220615/krym-1795606847.html

https://ria.ru/20220418/poezd-1784132693.html

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запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, запорожская область, херсонская область , в мире