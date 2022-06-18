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Крым готов к запуску первых автобусов в освобожденные регионы Украины - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/krym-1796383946.html
Крым готов к запуску первых автобусов в освобожденные регионы Украины
Крым готов к запуску первых автобусов в освобожденные регионы Украины - РИА Новости, 18.06.2022
Крым готов к запуску первых автобусов в освобожденные регионы Украины
Крым готов к запуску первых автобусов в Херсонскую и Запорожскую области Украины, восстановление пассажирского сообщения позволит укрепить взаимосвязи между... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:14
2022-06-18T09:14
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
херсонская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Крым готов к запуску первых автобусов в Херсонскую и Запорожскую области Украины, восстановление пассажирского сообщения позволит укрепить взаимосвязи между регионами, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее сообщалось, что Крым намерен запустить автобусное сообщение с освобождёнными областями юга Украины до 1 июля, а с 1 июля - пассажирское железнодорожное сообщение в тестовом режиме."Крым в целом готов к запуску первых автобусов. Обсуждаются детали. Перевозчики Херсонской и Запорожских областей с энтузиазмом отнеслись к восстановлению сообщения с полуостровом, так как это позволит не только нарастить пассажиропоток, но и укрепить связи между регионами. Автобусный парк готов. На маршрутах будут работать на паритетной основе", - сказал РИА Новости Крючков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220615/krym-1795606847.html
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украина, запорожская область, херсонская область , в мире
09:14 18.06.2022
 
Крым готов к запуску первых автобусов в освобожденные регионы Украины

Крым готов к запуску автобусов в Херсонскую и Запорожскую области Украины

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Крым готов к запуску первых автобусов в Херсонскую и Запорожскую области Украины, восстановление пассажирского сообщения позволит укрепить взаимосвязи между регионами, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее сообщалось, что Крым намерен запустить автобусное сообщение с освобождёнными областями юга Украины до 1 июля, а с 1 июля - пассажирское железнодорожное сообщение в тестовом режиме.
Местные жители на побережье Черного моря в Скадовске в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Власти Крыма видят будущее освобожденных областей Украины в составе России
"Крым в целом готов к запуску первых автобусов. Обсуждаются детали. Перевозчики Херсонской и Запорожских областей с энтузиазмом отнеслись к восстановлению сообщения с полуостровом, так как это позволит не только нарастить пассажиропоток, но и укрепить связи между регионами. Автобусный парк готов. На маршрутах будут работать на паритетной основе", - сказал РИА Новости Крючков.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьВ мире
 
 
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