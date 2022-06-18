https://ria.ru/20220618/kosachev-1796503503.html

Косачев назвал Литву флагманом разрушения международного права

Косачев назвал Литву флагманом разрушения международного права - РИА Новости, 19.06.2022

Косачев назвал Литву флагманом разрушения международного права

Литва, начиная блокаду Калининграда, нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-18T23:37

2022-06-18T23:37

2022-06-19T01:42

литва

калининград

евросоюз

константин косачев

калининградская область

россия

всемирная торговая организация (вто)

оон

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Литва, начиная блокаду Калининграда, нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС."По поводу начинающейся блокады Калининградской области со стороны Литвы. Как государство-член ЕС, Литва в рамках санкций (национальное законодательство) нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского союза в целом", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Косачев напомнил, что соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года до сих пор не денонсировано. В соответствии с документом, стороны согласны с тем, что принцип свободы транзита является существенным условием достижения целей соглашения. В этой связи каждая сторона обеспечивает свободный транзит через свою территорию товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой стороны."И снова ВТО. Свобода транзита - один из краеугольных принципов этой организации", - написал политик.Он также подчеркнул, что Генеральным соглашением по тарифам и торговле 1947 года устанавливается свобода транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита, для транзитных перевозок на территории или из территорий других договаривающихся сторон. При этом не делается никакого различия, "основанного на флаге судов, месте происхождения, отправления, захода, выхода или назначения или каких-либо обстоятельствах, относящихся к собственности на товары, суда или другие транспортные средства", пояснил сенатор.Еще этот принцип закреплен во многих международных транспортных конвенциях, в том числе в соглашениях по железнодорожным перевозкам, подчеркнул законодатель."Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через "нейтральные воды". Аналогично - воздушное пространство. Литва - флагман разрушения международного права", - отметил Косачев.

https://ria.ru/20220618/tranzit-1796482042.html

https://ria.ru/20220618/alikhanov-1796487634.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

литва, калининград, евросоюз, константин косачев, калининградская область, россия, всемирная торговая организация (вто), оон