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Япония два дня отслеживала перемещения российских и китайских кораблей

Япония два дня отслеживала перемещения российских и китайских кораблей - РИА Новости, 18.06.2022

Япония два дня отслеживала перемещения российских и китайских кораблей

Несколько кораблей и самолет сил самообороны Японии два дня отслеживали перемещения российских и китайских кораблей районе Хоккайдо и других японских островов. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T06:07

2022-06-18T06:07

2022-06-18T07:09

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ТОКИО, 18 июн – РИА Новости. Несколько кораблей и самолет сил самообороны Японии два дня отслеживали перемещения российских и китайских кораблей районе Хоккайдо и других японских островов.Как сообщает Объединенное командование начальников штабов морских сил самообороны Японии, 16 июня два корабля ВМС КНР прошли в восточном направлении через пролив Лаперуза между японским островом Хоккайдо и российским островом Сахалин. Спустя сутки в обратном направлении через тот же пролив прошли девять кораблей ВМФ России.Также 16-17 июня семь российских кораблей прошли вдоль северо-восточного и восточного побережья главного японского острова Хонсю, а затем между необитаемыми островами Смита и Торисима в архипелаге Идзу к югу от Токио.Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщали, что отряд кораблей ТОФ в составе корабля управления "Маршал Крылов", фрегата "Маршал Шапошников", корветов и большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" зашел в Филиппинское море, где проводит противовоздушные тренировки и отрабатывает поиск субмарин условного противника .

https://ria.ru/20220606/ucheniya-1793347392.html

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Максим Горбачев

в мире, япония, хоккайдо, китай, вмф рф, россия