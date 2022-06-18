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Япония два дня отслеживала перемещения российских и китайских кораблей - РИА Новости, 18.06.2022
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Япония два дня отслеживала перемещения российских и китайских кораблей
Япония два дня отслеживала перемещения российских и китайских кораблей - РИА Новости, 18.06.2022
Япония два дня отслеживала перемещения российских и китайских кораблей
Несколько кораблей и самолет сил самообороны Японии два дня отслеживали перемещения российских и китайских кораблей районе Хоккайдо и других японских островов. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T06:07
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хоккайдо
китай
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ТОКИО, 18 июн – РИА Новости. Несколько кораблей и самолет сил самообороны Японии два дня отслеживали перемещения российских и китайских кораблей районе Хоккайдо и других японских островов.Как сообщает Объединенное командование начальников штабов морских сил самообороны Японии, 16 июня два корабля ВМС КНР прошли в восточном направлении через пролив Лаперуза между японским островом Хоккайдо и российским островом Сахалин. Спустя сутки в обратном направлении через тот же пролив прошли девять кораблей ВМФ России.Также 16-17 июня семь российских кораблей прошли вдоль северо-восточного и восточного побережья главного японского острова Хонсю, а затем между необитаемыми островами Смита и Торисима в архипелаге Идзу к югу от Токио.Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщали, что отряд кораблей ТОФ в составе корабля управления "Маршал Крылов", фрегата "Маршал Шапошников", корветов и большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" зашел в Филиппинское море, где проводит противовоздушные тренировки и отрабатывает поиск субмарин условного противника .
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в мире, япония, хоккайдо, китай, вмф рф, россия
06:07 18.06.2022 (обновлено: 07:09 18.06.2022)
 
Япония два дня отслеживала перемещения российских и китайских кораблей

Силы самообороны Японии два дня отслеживали перемещения российских и китайских кораблей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЯпонские моряки
Японские моряки - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Японские моряки. Архивное фото
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ТОКИО, 18 июн – РИА Новости. Несколько кораблей и самолет сил самообороны Японии два дня отслеживали перемещения российских и китайских кораблей районе Хоккайдо и других японских островов.
Как сообщает Объединенное командование начальников штабов морских сил самообороны Японии, 16 июня два корабля ВМС КНР прошли в восточном направлении через пролив Лаперуза между японским островом Хоккайдо и российским островом Сахалин. Спустя сутки в обратном направлении через тот же пролив прошли девять кораблей ВМФ России.
Также 16-17 июня семь российских кораблей прошли вдоль северо-восточного и восточного побережья главного японского острова Хонсю, а затем между необитаемыми островами Смита и Торисима в архипелаге Идзу к югу от Токио.
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщали, что отряд кораблей ТОФ в составе корабля управления "Маршал Крылов", фрегата "Маршал Шапошников", корветов и большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" зашел в Филиппинское море, где проводит противовоздушные тренировки и отрабатывает поиск субмарин условного противника .
Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота на полигоне Клерк в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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Корабли и авиация ТОФ выследили подлодку "противника" на учениях
 
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