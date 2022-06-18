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Япония два дня отслеживала перемещения российских и китайских кораблей
Япония два дня отслеживала перемещения российских и китайских кораблей - РИА Новости, 18.06.2022
Япония два дня отслеживала перемещения российских и китайских кораблей
Несколько кораблей и самолет сил самообороны Японии два дня отслеживали перемещения российских и китайских кораблей районе Хоккайдо и других японских островов. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T06:07
2022-06-18T06:07
2022-06-18T07:09
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ТОКИО, 18 июн – РИА Новости. Несколько кораблей и самолет сил самообороны Японии два дня отслеживали перемещения российских и китайских кораблей районе Хоккайдо и других японских островов.Как сообщает Объединенное командование начальников штабов морских сил самообороны Японии, 16 июня два корабля ВМС КНР прошли в восточном направлении через пролив Лаперуза между японским островом Хоккайдо и российским островом Сахалин. Спустя сутки в обратном направлении через тот же пролив прошли девять кораблей ВМФ России.Также 16-17 июня семь российских кораблей прошли вдоль северо-восточного и восточного побережья главного японского острова Хонсю, а затем между необитаемыми островами Смита и Торисима в архипелаге Идзу к югу от Токио.Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщали, что отряд кораблей ТОФ в составе корабля управления "Маршал Крылов", фрегата "Маршал Шапошников", корветов и большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" зашел в Филиппинское море, где проводит противовоздушные тренировки и отрабатывает поиск субмарин условного противника .
https://ria.ru/20220606/ucheniya-1793347392.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, хоккайдо, китай, вмф рф, россия
06:07 18.06.2022 (обновлено: 07:09 18.06.2022)
Япония два дня отслеживала перемещения российских и китайских кораблей
Силы самообороны Японии два дня отслеживали перемещения российских и китайских кораблей