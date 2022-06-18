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Антонов предупредил об опасности войны между Россией и США - РИА Новости, 18.06.2022
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Антонов предупредил об опасности войны между Россией и США
Антонов предупредил об опасности войны между Россией и США - РИА Новости, 18.06.2022
Антонов предупредил об опасности войны между Россией и США
Накачка Украины вооружениями — путь к конфронтации между Россией и США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T03:01
2022-06-18T04:04
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Накачка Украины вооружениями — путь к конфронтации между Россией и США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Посол подчеркнул, что планы США по "санкционному удушению" России также не срабатывают. "Бездумное введение ограничений только усугубляет положение дел в экономике США. То есть получается, что в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать. Выглядит абсурдно", - заявил посол.При этом он отметил, что усилия США "никак не повлияют на решимость Вооруженных сил России выполнить поставленные в ходе специальной военной операции задачи по защите жителей Донбасса", равно как добиться денацификации и демилитаризации Украины.Антонов призвал Штаты "прекратить тешить себя иллюзиями о "разгроме" нашей страны", подчеркнув отсутствие альтернативы прагматичным отношениям с Россией. "Что касается собственно Украины, то развитие ситуации с данной страной — "лакмусовая бумажка", которая покажет готовность западных государств учитывать российские озабоченности. От исхода процесса урегулирования кризиса на Украине будет зависеть дальнейшее продвижение по пути стабилизации евробезопасности", — заявил посол.Он также подчеркнул, что Россия оставляет на столе переговоров свои проекты по гарантиям безопасности. "Разумеется, после завершения специальной военной операции необходима адаптация их содержательной части к реалиям", - добавил он.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220618/siriya-1796370771.html
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в мире, сша, россия, украина
03:01 18.06.2022 (обновлено: 04:04 18.06.2022)
 
Антонов предупредил об опасности войны между Россией и США

Посол Антонов назвал накачку Киева вооружениями путем к конфронтации между Россией и США

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Накачка Украины вооружениями — путь к конфронтации между Россией и США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Близорукость американцев проявляется и в текущих обстоятельствах. Обуреваемые желанием нанести России стратегическое поражение здешние элиты повышают ставки в эскалации напряженности, накачивая киевский режим вооружениями. Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями", - говорится в статье Антонова для журнала Newsweek, текст которой опубликован на странице дипмиссии в соцсетях.
Посол подчеркнул, что планы США по "санкционному удушению" России также не срабатывают. "Бездумное введение ограничений только усугубляет положение дел в экономике США. То есть получается, что в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать. Выглядит абсурдно", - заявил посол.
При этом он отметил, что усилия США "никак не повлияют на решимость Вооруженных сил России выполнить поставленные в ходе специальной военной операции задачи по защите жителей Донбасса", равно как добиться денацификации и демилитаризации Украины.
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Антонов призвал Штаты "прекратить тешить себя иллюзиями о "разгроме" нашей страны", подчеркнув отсутствие альтернативы прагматичным отношениям с Россией. "Что касается собственно Украины, то развитие ситуации с данной страной — "лакмусовая бумажка", которая покажет готовность западных государств учитывать российские озабоченности. От исхода процесса урегулирования кризиса на Украине будет зависеть дальнейшее продвижение по пути стабилизации евробезопасности", — заявил посол.
Он также подчеркнул, что Россия оставляет на столе переговоров свои проекты по гарантиям безопасности. "Разумеется, после завершения специальной военной операции необходима адаптация их содержательной части к реалиям", - добавил он.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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