https://ria.ru/20220618/konfrontatsiya-1796370416.html

Антонов предупредил об опасности войны между Россией и США

Антонов предупредил об опасности войны между Россией и США - РИА Новости, 18.06.2022

Антонов предупредил об опасности войны между Россией и США

Накачка Украины вооружениями — путь к конфронтации между Россией и США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T03:01

2022-06-18T03:01

2022-06-18T04:04

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Накачка Украины вооружениями — путь к конфронтации между Россией и США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Посол подчеркнул, что планы США по "санкционному удушению" России также не срабатывают. "Бездумное введение ограничений только усугубляет положение дел в экономике США. То есть получается, что в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать. Выглядит абсурдно", - заявил посол.При этом он отметил, что усилия США "никак не повлияют на решимость Вооруженных сил России выполнить поставленные в ходе специальной военной операции задачи по защите жителей Донбасса", равно как добиться денацификации и демилитаризации Украины.Антонов призвал Штаты "прекратить тешить себя иллюзиями о "разгроме" нашей страны", подчеркнув отсутствие альтернативы прагматичным отношениям с Россией. "Что касается собственно Украины, то развитие ситуации с данной страной — "лакмусовая бумажка", которая покажет готовность западных государств учитывать российские озабоченности. От исхода процесса урегулирования кризиса на Украине будет зависеть дальнейшее продвижение по пути стабилизации евробезопасности", — заявил посол.Он также подчеркнул, что Россия оставляет на столе переговоров свои проекты по гарантиям безопасности. "Разумеется, после завершения специальной военной операции необходима адаптация их содержательной части к реалиям", - добавил он.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220618/siriya-1796370771.html

https://ria.ru/20220616/oruzhie-1795849955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина