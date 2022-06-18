https://ria.ru/20220618/konflikt-1796377322.html

СМИ: США и их союзники готовились к продолжительному конфликту на Украине

СМИ: США и их союзники готовились к продолжительному конфликту на Украине - РИА Новости, 18.06.2022

СМИ: США и их союзники готовились к продолжительному конфликту на Украине

США и их союзники готовились к продолжительному кризису на Украине, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T07:38

2022-06-18T07:38

2022-06-18T15:24

в мире

украина

сша

россия

джо байден

владимир путин

донбасс

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США и их союзники готовились к продолжительному кризису на Украине, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.По словам неназванного высокопоставленного представителя Госдепартамента, официальные лица администрации американского президента Джо Байдена "обсуждали возможность затяжного конфликта с глобальными побочными эффектами еще до февраля".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220618/konfrontatsiya-1796370416.html

украина

сша

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, россия, джо байден, владимир путин, донбасс