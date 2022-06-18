07:38 18.06.2022 (обновлено: 15:24 18.06.2022)
СМИ: США и их союзники готовились к продолжительному конфликту на Украине
WP: Белый дом в США обсуждал возможность затяжного конфликта на Украине еще до февраля
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США и их союзники готовились к продолжительному кризису на Украине, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.
По словам неназванного высокопоставленного представителя Госдепартамента, официальные лица администрации американского президента Джо Байдена "обсуждали возможность затяжного конфликта с глобальными побочными эффектами еще до февраля".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.