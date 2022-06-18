https://ria.ru/20220618/komandiry-1796388352.html

СК задержал двух командиров ВСУ, отдававших приказы об обстреле домов в ЛНР

СК задержал двух командиров ВСУ, отдававших приказы об обстреле домов в ЛНР - РИА Новости, 18.06.2022

СК задержал двух командиров ВСУ, отдававших приказы об обстреле домов в ЛНР

Следственный комитет установил еще двух командиров украинских войск, подозреваемых в жестоком обращении с мирным населением Донбасса, на них завели уголовные... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:43

2022-06-18T09:43

2022-06-18T15:16

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

россия

донбасс

вооруженные силы украины

украина

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следственный комитет установил еще двух командиров украинских войск, подозреваемых в жестоком обращении с мирным населением Донбасса, на них завели уголовные дела, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, с 24 февраля по 3 марта Масличенко отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах. Четвертого марта Вахненко выстрелил в мирного жителя населенного пункта Волонтеровка ДНР, из-за чего тот погиб.Добавляется, что в настоящее время обоих командиров задержали, в ближайшее время с ними проведут следственные действия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/iznasilovanie-1796046530.html

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украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), россия, донбасс, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, в мире