09:43 18.06.2022 (обновлено: 15:16 18.06.2022)
СК задержал двух командиров ВСУ, отдававших приказы об обстреле домов в ЛНР
СК задержал еще двух командиров ВСУ, подозреваемых в жестоком обращении с жителями ЛНР
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следственный комитет установил еще двух командиров украинских войск, подозреваемых в жестоком обращении с мирным населением Донбасса, на них завели уголовные дела, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"СК России возбудил уголовные дела в отношении старшего офицера на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба Вооруженных сил Украины лейтенанта Ильи Масличенко и военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины старшего матроса Евгения Вахненко. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 356 УК России", — говорится в релизе.
По данным следствия, с 24 февраля по 3 марта Масличенко отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах. Четвертого марта Вахненко выстрелил в мирного жителя населенного пункта Волонтеровка ДНР, из-за чего тот погиб.
Добавляется, что в настоящее время обоих командиров задержали, в ближайшее время с ними проведут следственные действия.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.