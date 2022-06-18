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СК задержал двух командиров ВСУ, отдававших приказы об обстреле домов в ЛНР - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/komandiry-1796388352.html
СК задержал двух командиров ВСУ, отдававших приказы об обстреле домов в ЛНР
СК задержал двух командиров ВСУ, отдававших приказы об обстреле домов в ЛНР - РИА Новости, 18.06.2022
СК задержал двух командиров ВСУ, отдававших приказы об обстреле домов в ЛНР
Следственный комитет установил еще двух командиров украинских войск, подозреваемых в жестоком обращении с мирным населением Донбасса, на них завели уголовные... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:43
2022-06-18T15:16
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
россия
донбасс
вооруженные силы украины
украина
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следственный комитет установил еще двух командиров украинских войск, подозреваемых в жестоком обращении с мирным населением Донбасса, на них завели уголовные дела, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, с 24 февраля по 3 марта Масличенко отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах. Четвертого марта Вахненко выстрелил в мирного жителя населенного пункта Волонтеровка ДНР, из-за чего тот погиб.Добавляется, что в настоящее время обоих командиров задержали, в ближайшее время с ними проведут следственные действия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220617/iznasilovanie-1796046530.html
россия
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следственный комитет россии (ск рф), россия, донбасс, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, в мире
09:43 18.06.2022 (обновлено: 15:16 18.06.2022)
 
СК задержал двух командиров ВСУ, отдававших приказы об обстреле домов в ЛНР

СК задержал еще двух командиров ВСУ, подозреваемых в жестоком обращении с жителями ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следственный комитет установил еще двух командиров украинских войск, подозреваемых в жестоком обращении с мирным населением Донбасса, на них завели уголовные дела, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"СК России возбудил уголовные дела в отношении старшего офицера на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба Вооруженных сил Украины лейтенанта Ильи Масличенко и военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины старшего матроса Евгения Вахненко. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 356 УК России", — говорится в релизе.

По данным следствия, с 24 февраля по 3 марта Масличенко отдавал подчиненным приказы об обстрелах домов в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах. Четвертого марта Вахненко выстрелил в мирного жителя населенного пункта Волонтеровка ДНР, из-за чего тот погиб.
Добавляется, что в настоящее время обоих командиров задержали, в ближайшее время с ними проведут следственные действия.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)РоссияДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир ПутинВ мире
 
 
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