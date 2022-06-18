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Снигирь в мантии, Джеймс в корсете: что терпят актеры в костюмных проектах

Снигирь в мантии, Джеймс в корсете: что терпят актеры в костюмных проектах - РИА Новости, 18.06.2022

Снигирь в мантии, Джеймс в корсете: что терпят актеры в костюмных проектах

Когда "Гордость и предубеждение" с Колином Фертом знаешь наизусть, а "Бриджертоны" уже пересмотрены, стоит обратить внимание на другие костюмные сериалы. Тем... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:00

2022-06-18T08:00

2022-06-18T08:08

екатерина ii

александр балуев

ирландия

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россия

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культура

юлия снигирь

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Когда "Гордость и предубеждение" с Колином Фертом знаешь наизусть, а "Бриджертоны" уже пересмотрены, стоит обратить внимание на другие костюмные сериалы. Тем более что по ним можно изучить стиль и манеры прошлого или найти вдохновение для собственных модных образов. О лучших российских и зарубежных исторических проектах — в материале РИА Новости.Эпоха ар-нуво и переменШесть сезонов поклонники "Аббатства Даунтон" следили за приключениями аристократической семьи Кроули и ее прислуги в постэдвардианскую эпоху. Граф Роберт (Хью Бонневилль), его супруга Кора (сегодняшняя именинница Элизабет Макговерн) и вдовствующая графиня Грэнтэм (Мэгги Смит) понравились миллионам телезрителей в 220 странах.Антураж старинного замка Хайклер, главного места действия: здесь узнавали о крушении "Титаника", начале Первой мировой войны и создании Ирландского Свободного государства, здесь переживали британские всеобщие выборы 1923 года и задавались вопросом о месте аристократии.Меняющиеся модели платьев и сюртуков героев, количество украшений и стили причесок стали отражением процесса эмансипации женщин и технического прогресса.Можно найти отсылки к увлечению в ту эпоху Востоком, древнеегипетские мотивы в тканях и силуэты в стиле ар-деко. В сериале много подлинных вещей тех времен: в ателье проекта работали не только костюмеры, но и реставраторы.Наблюдать за изысканными манерами и драмами в декорациях замков, кабинетов с гобеленами, чайных и бальных залов было так интересно, что после завершения сериала выпустили несколько фильмов. Российское бароккоСамая свежая премьера — историко-приключенческий сериал "Елизавета" с Юлией Хлыниной. Телеистория дочери Петра получилась динамичной и яркой.В сериале обыгрывают личные качества цесаревны, ее нрав и внешность. Елизавета совсем не хочет занимать трон, да и выходить замуж: она намерена веселиться на балах, устраивать скачки с гвардейцами и кокетничать с кавалерами.Но после кончины Петра (Александр Балуев) за трон начинается борьба, Елизавета сталкивается с предательством матери Екатерины (Агриппина Стеклова) и дворцовыми интригами.Есть легенда, что после смерти дочери первого российского императора в ее гардеробах осталось 15 тысяч предметов одежды, несколько сундуков шелковых чулок, тысяча пар туфель и более сотни отрезов французских тканей. Костюмеры сериала намекают на это: количество образов, в которых на экране красуется цесаревна, посчитать непросто.Итальянские рыцариРичард Мэдден в смешном парике и Дастин Хоффман с итальянским акцентом в драме "Медичи" рассказывают о знаменитой итальянской династии.Это история о том, как влиятельная семья фактически правила во Флоренции, совершая экономические и культурные преобразования. Украшение проекта — интерьеры и образы. Расшитые позолотой кафтаны, накрахмаленные воротнички; ботфорты выполнены по прототипам и идеально смотрятся в кадре.Действие сериала происходит в двух временных промежутках с разницей в 20 лет. Можно сравнивать моду тех времен, трансформацию манер и изменение образа жизни флорентийцев.Подведенные глаза Мэддена поначалу смущают, но после пары эпизодов уже не обращаешь внимания на такие мелочи.Рококо ЕкатериныИсторическая мелодрама о том, как Екатерина II боролась за трон, поражает размахом и эффектностью.Юлия Снигирь сыграла Софию Августу с момента ее приезда в Россию на правах невесты князя Петра до восхождения на престол. В центре сюжета почти 20 лет дворцовых интриг и личных драм.В версии авторов проекта Екатерина была своевольной, смелой и бесстрашной. Снигирь щеголяет в высоких громоздких париках, легко управляется с массивными юбками-панье.Для сериала сшили и арендовали по тысяче мужских и женских костюмов. Причем на каждый образ уходило 15 метров ткани, а весили некоторые вещи десять килограммов.Авторам шоу была важна точность: платье для венчания и мантия Екатерины II создавали по эскизам и выкройке тех времен. Даже корону императрицы изготовили вручную. Впечатляющая реконструкция той эпохи.Ампир на российско-британский ладЭкранизаций "Войны и мира" много, поэтому идея британцев снова взяться за российскую классику казалась странной. Но у режиссера Тома Харпера получилась убедительная и эффектная история о чувствах на фоне войны 1812 года.Надо отметить очень аккуратное отношение к первоисточнику, тщательный выбор натуры (часть сцен снимали в Санкт-Петербурге: в кадре появляются Зимний дворец, Гатчина, Царское Село, Успенский собор), работу актеров и костюмеров.Образы Наташи (Лили Джеймс) и князя Андрея (Джеймс Нортон) на знаменитом балу стали каноничными. К хореографии танца сложно придраться, как и к игре артистов.Увидеть мини-сериал 2016 года стоит хотя бы ради того, чтобы в деталях рассмотреть платья по античной моде (кстати, под них надевали специальные мягкие корсеты), бальные туфельки, мундиры, сюртуки, шали и капоры.Викторианский СеверЭтот мини-сериал уже 15 лет считается лучшей исторической драмой по опросам BBC. У "Севера и Юга" 2004 года по роману Элизабет Гаскелл с Ричардом Армитиджем и Даниэлой Денби-Эш — множество поклонников.Сюжет увлекательный и нетривиальный: семья главной героини Маргарет переезжает с юга Англии на индустриальный север. Отец вынужден заниматься преподаванием, одним из его учеников становится магнат Джон. Между ним и Маргарет сразу возникает неприязнь, но дальше все изменится.Параллельно рассказывают о становлении профсоюзов, мятежах рабочих, социальном неравенстве.Художник по костюмам гениальный: образы массовки выполнены в деталях, в кадре нет случайных элементов одежды. А платья и смокинги главных героев выглядят, словно взяты напрокат из музея.Добавьте к этому удивительную игру Армитиджа и суровые британские северные виды — получается атмосферное погружение в Викторианскую эпоху.

https://ria.ru/20220616/komedii-1795527420.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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