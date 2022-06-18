Снигирь в мантии, Джеймс в корсете: что терпят актеры в костюмных проектах

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Когда "Гордость и предубеждение" с Колином Фертом знаешь наизусть, а "Бриджертоны" уже пересмотрены, стоит обратить внимание на другие костюмные сериалы. Тем более что по ним можно изучить стиль и манеры прошлого или найти вдохновение для собственных модных образов. О лучших российских и зарубежных исторических проектах — в материале РИА Новости.Эпоха ар-нуво и переменШесть сезонов поклонники "Аббатства Даунтон" следили за приключениями аристократической семьи Кроули и ее прислуги в постэдвардианскую эпоху. Граф Роберт (Хью Бонневилль), его супруга Кора (сегодняшняя именинница Элизабет Макговерн) и вдовствующая графиня Грэнтэм (Мэгги Смит) понравились миллионам телезрителей в 220 странах.Антураж старинного замка Хайклер, главного места действия: здесь узнавали о крушении "Титаника", начале Первой мировой войны и создании Ирландского Свободного государства, здесь переживали британские всеобщие выборы 1923 года и задавались вопросом о месте аристократии.Меняющиеся модели платьев и сюртуков героев, количество украшений и стили причесок стали отражением процесса эмансипации женщин и технического прогресса.Можно найти отсылки к увлечению в ту эпоху Востоком, древнеегипетские мотивы в тканях и силуэты в стиле ар-деко. В сериале много подлинных вещей тех времен: в ателье проекта работали не только костюмеры, но и реставраторы.Наблюдать за изысканными манерами и драмами в декорациях замков, кабинетов с гобеленами, чайных и бальных залов было так интересно, что после завершения сериала выпустили несколько фильмов. Российское бароккоСамая свежая премьера — историко-приключенческий сериал "Елизавета" с Юлией Хлыниной. Телеистория дочери Петра получилась динамичной и яркой.В сериале обыгрывают личные качества цесаревны, ее нрав и внешность. Елизавета совсем не хочет занимать трон, да и выходить замуж: она намерена веселиться на балах, устраивать скачки с гвардейцами и кокетничать с кавалерами.Но после кончины Петра (Александр Балуев) за трон начинается борьба, Елизавета сталкивается с предательством матери Екатерины (Агриппина Стеклова) и дворцовыми интригами.Есть легенда, что после смерти дочери первого российского императора в ее гардеробах осталось 15 тысяч предметов одежды, несколько сундуков шелковых чулок, тысяча пар туфель и более сотни отрезов французских тканей. Костюмеры сериала намекают на это: количество образов, в которых на экране красуется цесаревна, посчитать непросто.Итальянские рыцариРичард Мэдден в смешном парике и Дастин Хоффман с итальянским акцентом в драме "Медичи" рассказывают о знаменитой итальянской династии.Это история о том, как влиятельная семья фактически правила во Флоренции, совершая экономические и культурные преобразования. Украшение проекта — интерьеры и образы. Расшитые позолотой кафтаны, накрахмаленные воротнички; ботфорты выполнены по прототипам и идеально смотрятся в кадре.Действие сериала происходит в двух временных промежутках с разницей в 20 лет. Можно сравнивать моду тех времен, трансформацию манер и изменение образа жизни флорентийцев.Подведенные глаза Мэддена поначалу смущают, но после пары эпизодов уже не обращаешь внимания на такие мелочи.Рококо ЕкатериныИсторическая мелодрама о том, как Екатерина II боролась за трон, поражает размахом и эффектностью.Юлия Снигирь сыграла Софию Августу с момента ее приезда в Россию на правах невесты князя Петра до восхождения на престол. В центре сюжета почти 20 лет дворцовых интриг и личных драм.В версии авторов проекта Екатерина была своевольной, смелой и бесстрашной. Снигирь щеголяет в высоких громоздких париках, легко управляется с массивными юбками-панье.Для сериала сшили и арендовали по тысяче мужских и женских костюмов. Причем на каждый образ уходило 15 метров ткани, а весили некоторые вещи десять килограммов.Авторам шоу была важна точность: платье для венчания и мантия Екатерины II создавали по эскизам и выкройке тех времен. Даже корону императрицы изготовили вручную. Впечатляющая реконструкция той эпохи.Ампир на российско-британский ладЭкранизаций "Войны и мира" много, поэтому идея британцев снова взяться за российскую классику казалась странной. Но у режиссера Тома Харпера получилась убедительная и эффектная история о чувствах на фоне войны 1812 года.Надо отметить очень аккуратное отношение к первоисточнику, тщательный выбор натуры (часть сцен снимали в Санкт-Петербурге: в кадре появляются Зимний дворец, Гатчина, Царское Село, Успенский собор), работу актеров и костюмеров.Образы Наташи (Лили Джеймс) и князя Андрея (Джеймс Нортон) на знаменитом балу стали каноничными. К хореографии танца сложно придраться, как и к игре артистов.Увидеть мини-сериал 2016 года стоит хотя бы ради того, чтобы в деталях рассмотреть платья по античной моде (кстати, под них надевали специальные мягкие корсеты), бальные туфельки, мундиры, сюртуки, шали и капоры.Викторианский СеверЭтот мини-сериал уже 15 лет считается лучшей исторической драмой по опросам BBC. У "Севера и Юга" 2004 года по роману Элизабет Гаскелл с Ричардом Армитиджем и Даниэлой Денби-Эш — множество поклонников.Сюжет увлекательный и нетривиальный: семья главной героини Маргарет переезжает с юга Англии на индустриальный север. Отец вынужден заниматься преподаванием, одним из его учеников становится магнат Джон. Между ним и Маргарет сразу возникает неприязнь, но дальше все изменится.Параллельно рассказывают о становлении профсоюзов, мятежах рабочих, социальном неравенстве.Художник по костюмам гениальный: образы массовки выполнены в деталях, в кадре нет случайных элементов одежды. А платья и смокинги главных героев выглядят, словно взяты напрокат из музея.Добавьте к этому удивительную игру Армитиджа и суровые британские северные виды — получается атмосферное погружение в Викторианскую эпоху.
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Когда "Гордость и предубеждение" с Колином Фертом знаешь наизусть, а "Бриджертоны" уже пересмотрены, стоит обратить внимание на другие костюмные сериалы. Тем более что по ним можно изучить стиль и манеры прошлого или найти вдохновение для собственных модных образов. О лучших российских и зарубежных исторических проектах — в материале РИА Новости.
Эпоха ар-нуво и перемен
Шесть сезонов поклонники "Аббатства Даунтон" следили за приключениями аристократической семьи Кроули и ее прислуги в постэдвардианскую эпоху. Граф Роберт (Хью Бонневилль), его супруга Кора (сегодняшняя именинница Элизабет Макговерн) и вдовствующая графиня Грэнтэм (Мэгги Смит) понравились миллионам телезрителей в 220 странах.
Антураж старинного замка Хайклер, главного места действия: здесь узнавали о крушении "Титаника", начале Первой мировой войны и создании Ирландского Свободного государства, здесь переживали британские всеобщие выборы 1923 года и задавались вопросом о месте аристократии.
Меняющиеся модели платьев и сюртуков героев, количество украшений и стили причесок стали отражением процесса эмансипации женщин и технического прогресса.
Можно найти отсылки к увлечению в ту эпоху Востоком, древнеегипетские мотивы в тканях и силуэты в стиле ар-деко. В сериале много подлинных вещей тех времен: в ателье проекта работали не только костюмеры, но и реставраторы.
Самая свежая премьера — историко-приключенческий сериал "Елизавета" с Юлией Хлыниной. Телеистория дочери Петра получилась динамичной и яркой.
В сериале обыгрывают личные качества цесаревны, ее нрав и внешность. Елизавета совсем не хочет занимать трон, да и выходить замуж: она намерена веселиться на балах, устраивать скачки с гвардейцами и кокетничать с кавалерами.
Но после кончины Петра (Александр Балуев) за трон начинается борьба, Елизавета сталкивается с предательством матери Екатерины (Агриппина Стеклова) и дворцовыми интригами.
Есть легенда, что после смерти дочери первого российского императора в ее гардеробах осталось 15 тысяч предметов одежды, несколько сундуков шелковых чулок, тысяча пар туфель и более сотни отрезов французских тканей. Костюмеры сериала намекают на это: количество образов, в которых на экране красуется цесаревна, посчитать непросто.
"Мы учитывали все нюансы моды XVIII века, чтобы передать эпоху, — рассказала РИА Новости Хлынина. — Пришлось привыкать носить корсет и пышные юбки, правильно в них садиться. Обувь тогда носили страшно неудобную: зауженные мысы, очень странная колодка. Но, несмотря на такие "обязывающие" костюмы, мне было важно сделать мою Елизавету живой, человечной, чтобы зрителю было интересно наблюдать за ней".
Авторам шоу была важна точность: платье для венчания и мантия Екатерины II создавали по эскизам и выкройке тех времен. Даже корону императрицы изготовили вручную. Впечатляющая реконструкция той эпохи.
Ампир на российско-британский лад
Экранизаций "Войны и мира" много, поэтому идея британцев снова взяться за российскую классику казалась странной. Но у режиссера Тома Харпера получилась убедительная и эффектная история о чувствах на фоне войны 1812 года.
Надо отметить очень аккуратное отношение к первоисточнику, тщательный выбор натуры (часть сцен снимали в Санкт-Петербурге: в кадре появляются Зимний дворец, Гатчина, Царское Село, Успенский собор), работу актеров и костюмеров.
Образы Наташи (Лили Джеймс) и князя Андрея (Джеймс Нортон) на знаменитом балу стали каноничными. К хореографии танца сложно придраться, как и к игре артистов.
Увидеть мини-сериал 2016 года стоит хотя бы ради того, чтобы в деталях рассмотреть платья по античной моде (кстати, под них надевали специальные мягкие корсеты), бальные туфельки, мундиры, сюртуки, шали и капоры.
Викторианский Север
Этот мини-сериал уже 15 лет считается лучшей исторической драмой по опросам BBC. У "Севера и Юга" 2004 года по роману Элизабет Гаскелл с Ричардом Армитиджем и Даниэлой Денби-Эш — множество поклонников.
Сюжет увлекательный и нетривиальный: семья главной героини Маргарет переезжает с юга Англии на индустриальный север. Отец вынужден заниматься преподаванием, одним из его учеников становится магнат Джон. Между ним и Маргарет сразу возникает неприязнь, но дальше все изменится.
Параллельно рассказывают о становлении профсоюзов, мятежах рабочих, социальном неравенстве.
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