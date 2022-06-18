Рейтинг@Mail.ru
Снигирь в мантии, Джеймс в корсете: что терпят актеры в костюмных проектах - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220618/kino-1796272164.html
Снигирь в мантии, Джеймс в корсете: что терпят актеры в костюмных проектах
Снигирь в мантии, Джеймс в корсете: что терпят актеры в костюмных проектах - РИА Новости, 18.06.2022
Снигирь в мантии, Джеймс в корсете: что терпят актеры в костюмных проектах
Когда "Гордость и предубеждение" с Колином Фертом знаешь наизусть, а "Бриджертоны" уже пересмотрены, стоит обратить внимание на другие костюмные сериалы. Тем... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T08:00
2022-06-18T08:08
екатерина ii
александр балуев
ирландия
флоренция
россия
лучшие фильмы
культура
юлия снигирь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796253414_0:36:800:486_1920x0_80_0_0_b7fb893cf75bb0583cf7997a1225c4a2.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Когда "Гордость и предубеждение" с Колином Фертом знаешь наизусть, а "Бриджертоны" уже пересмотрены, стоит обратить внимание на другие костюмные сериалы. Тем более что по ним можно изучить стиль и манеры прошлого или найти вдохновение для собственных модных образов. О лучших российских и зарубежных исторических проектах — в материале РИА Новости.Эпоха ар-нуво и переменШесть сезонов поклонники "Аббатства Даунтон" следили за приключениями аристократической семьи Кроули и ее прислуги в постэдвардианскую эпоху. Граф Роберт (Хью Бонневилль), его супруга Кора (сегодняшняя именинница Элизабет Макговерн) и вдовствующая графиня Грэнтэм (Мэгги Смит) понравились миллионам телезрителей в 220 странах.Антураж старинного замка Хайклер, главного места действия: здесь узнавали о крушении "Титаника", начале Первой мировой войны и создании Ирландского Свободного государства, здесь переживали британские всеобщие выборы 1923 года и задавались вопросом о месте аристократии.Меняющиеся модели платьев и сюртуков героев, количество украшений и стили причесок стали отражением процесса эмансипации женщин и технического прогресса.Можно найти отсылки к увлечению в ту эпоху Востоком, древнеегипетские мотивы в тканях и силуэты в стиле ар-деко. В сериале много подлинных вещей тех времен: в ателье проекта работали не только костюмеры, но и реставраторы.Наблюдать за изысканными манерами и драмами в декорациях замков, кабинетов с гобеленами, чайных и бальных залов было так интересно, что после завершения сериала выпустили несколько фильмов. Российское бароккоСамая свежая премьера — историко-приключенческий сериал "Елизавета" с Юлией Хлыниной. Телеистория дочери Петра получилась динамичной и яркой.В сериале обыгрывают личные качества цесаревны, ее нрав и внешность. Елизавета совсем не хочет занимать трон, да и выходить замуж: она намерена веселиться на балах, устраивать скачки с гвардейцами и кокетничать с кавалерами.Но после кончины Петра (Александр Балуев) за трон начинается борьба, Елизавета сталкивается с предательством матери Екатерины (Агриппина Стеклова) и дворцовыми интригами.Есть легенда, что после смерти дочери первого российского императора в ее гардеробах осталось 15 тысяч предметов одежды, несколько сундуков шелковых чулок, тысяча пар туфель и более сотни отрезов французских тканей. Костюмеры сериала намекают на это: количество образов, в которых на экране красуется цесаревна, посчитать непросто.Итальянские рыцариРичард Мэдден в смешном парике и Дастин Хоффман с итальянским акцентом в драме "Медичи" рассказывают о знаменитой итальянской династии.Это история о том, как влиятельная семья фактически правила во Флоренции, совершая экономические и культурные преобразования. Украшение проекта — интерьеры и образы. Расшитые позолотой кафтаны, накрахмаленные воротнички; ботфорты выполнены по прототипам и идеально смотрятся в кадре.Действие сериала происходит в двух временных промежутках с разницей в 20 лет. Можно сравнивать моду тех времен, трансформацию манер и изменение образа жизни флорентийцев.Подведенные глаза Мэддена поначалу смущают, но после пары эпизодов уже не обращаешь внимания на такие мелочи.Рококо ЕкатериныИсторическая мелодрама о том, как Екатерина II боролась за трон, поражает размахом и эффектностью.Юлия Снигирь сыграла Софию Августу с момента ее приезда в Россию на правах невесты князя Петра до восхождения на престол. В центре сюжета почти 20 лет дворцовых интриг и личных драм.В версии авторов проекта Екатерина была своевольной, смелой и бесстрашной. Снигирь щеголяет в высоких громоздких париках, легко управляется с массивными юбками-панье.Для сериала сшили и арендовали по тысяче мужских и женских костюмов. Причем на каждый образ уходило 15 метров ткани, а весили некоторые вещи десять килограммов.Авторам шоу была важна точность: платье для венчания и мантия Екатерины II создавали по эскизам и выкройке тех времен. Даже корону императрицы изготовили вручную. Впечатляющая реконструкция той эпохи.Ампир на российско-британский ладЭкранизаций "Войны и мира" много, поэтому идея британцев снова взяться за российскую классику казалась странной. Но у режиссера Тома Харпера получилась убедительная и эффектная история о чувствах на фоне войны 1812 года.Надо отметить очень аккуратное отношение к первоисточнику, тщательный выбор натуры (часть сцен снимали в Санкт-Петербурге: в кадре появляются Зимний дворец, Гатчина, Царское Село, Успенский собор), работу актеров и костюмеров.Образы Наташи (Лили Джеймс) и князя Андрея (Джеймс Нортон) на знаменитом балу стали каноничными. К хореографии танца сложно придраться, как и к игре артистов.Увидеть мини-сериал 2016 года стоит хотя бы ради того, чтобы в деталях рассмотреть платья по античной моде (кстати, под них надевали специальные мягкие корсеты), бальные туфельки, мундиры, сюртуки, шали и капоры.Викторианский СеверЭтот мини-сериал уже 15 лет считается лучшей исторической драмой по опросам BBC. У "Севера и Юга" 2004 года по роману Элизабет Гаскелл с Ричардом Армитиджем и Даниэлой Денби-Эш — множество поклонников.Сюжет увлекательный и нетривиальный: семья главной героини Маргарет переезжает с юга Англии на индустриальный север. Отец вынужден заниматься преподаванием, одним из его учеников становится магнат Джон. Между ним и Маргарет сразу возникает неприязнь, но дальше все изменится.Параллельно рассказывают о становлении профсоюзов, мятежах рабочих, социальном неравенстве.Художник по костюмам гениальный: образы массовки выполнены в деталях, в кадре нет случайных элементов одежды. А платья и смокинги главных героев выглядят, словно взяты напрокат из музея.Добавьте к этому удивительную игру Армитиджа и суровые британские северные виды — получается атмосферное погружение в Викторианскую эпоху.
https://ria.ru/20220616/komedii-1795527420.html
ирландия
флоренция
россия
великобритания
италия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796253414_0:18:665:517_1920x0_80_0_0_8ad45f16e3cdf667556b12e5a4e189bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатерина ii, александр балуев, ирландия, флоренция, россия, лучшие фильмы, юлия снигирь, дастин хоффман, кино и сериалы, великобритания, италия, джеймс нортон, знаменитости, что посмотреть , санкт-петербург, ричард мэдден
08:00 18.06.2022 (обновлено: 08:08 18.06.2022)
 

Снигирь в мантии, Джеймс в корсете: что терпят актеры в костюмных проектах

© Марс Медиа Энтертейнмент (2015)Кадр из сериала "Великая"
Кадр из сериала Великая
© Марс Медиа Энтертейнмент (2015)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Когда "Гордость и предубеждение" с Колином Фертом знаешь наизусть, а "Бриджертоны" уже пересмотрены, стоит обратить внимание на другие костюмные сериалы. Тем более что по ним можно изучить стиль и манеры прошлого или найти вдохновение для собственных модных образов. О лучших российских и зарубежных исторических проектах — в материале РИА Новости.

Эпоха ар-нуво и перемен

Шесть сезонов поклонники "Аббатства Даунтон" следили за приключениями аристократической семьи Кроули и ее прислуги в постэдвардианскую эпоху. Граф Роберт (Хью Бонневилль), его супруга Кора (сегодняшняя именинница Элизабет Макговерн) и вдовствующая графиня Грэнтэм (Мэгги Смит) понравились миллионам телезрителей в 220 странах.
Антураж старинного замка Хайклер, главного места действия: здесь узнавали о крушении "Титаника", начале Первой мировой войны и создании Ирландского Свободного государства, здесь переживали британские всеобщие выборы 1923 года и задавались вопросом о месте аристократии.
© Carnival Films (2010-2015)Кадр из сериала "Аббатство Даунтон"
Кадр из сериала Аббатство Даунтон
© Carnival Films (2010-2015)
Кадр из сериала "Аббатство Даунтон"
Меняющиеся модели платьев и сюртуков героев, количество украшений и стили причесок стали отражением процесса эмансипации женщин и технического прогресса.
Можно найти отсылки к увлечению в ту эпоху Востоком, древнеегипетские мотивы в тканях и силуэты в стиле ар-деко. В сериале много подлинных вещей тех времен: в ателье проекта работали не только костюмеры, но и реставраторы.
© Carnival Films (2010-2015)Кадр из сериала "Аббатство Даунтон"
Кадр из сериала Аббатство Даунтон
1 из 3
Кадр из сериала "Аббатство Даунтон"
© Carnival Films (2010-2015)
© Carnival Films (2010-2015)

Сцена из сериала "Аббатство Даунтон"

Кадр из сериала Аббатство Даунтон
2 из 3

Сцена из сериала "Аббатство Даунтон"

© Carnival Films (2010-2015)
© Carnival Films (2010-2015)

Фрагмент из сериала "Аббатство Даунтон"

Кадр из сериала Аббатство Даунтон
3 из 3

Фрагмент из сериала "Аббатство Даунтон"

© Carnival Films (2010-2015)
1 из 3
Кадр из сериала "Аббатство Даунтон"
© Carnival Films (2010-2015)
2 из 3

Сцена из сериала "Аббатство Даунтон"

© Carnival Films (2010-2015)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Аббатство Даунтон"

© Carnival Films (2010-2015)
Наблюдать за изысканными манерами и драмами в декорациях замков, кабинетов с гобеленами, чайных и бальных залов было так интересно, что после завершения сериала выпустили несколько фильмов.
© Carnival Films (2010-2015)Кадр из сериала "Аббатство Даунтон"
Кадр из сериала Аббатство Даунтон
1 из 3
Кадр из сериала "Аббатство Даунтон"
© Carnival Films (2010-2015)
© Фото : предоставлено UPI РоссияФильм "Аббатство Даунтон"
Фильм Аббатство Даунтон
2 из 3
Фильм "Аббатство Даунтон"
© Фото : предоставлено UPI Россия
© Carnival Films / Masterpiece Theatre

Сцена из сериала "Аббатство Даунтон"

Кадр из сериала Аббатство Даунтон
3 из 3

Сцена из сериала "Аббатство Даунтон"

© Carnival Films / Masterpiece Theatre
1 из 3
Кадр из сериала "Аббатство Даунтон"
© Carnival Films (2010-2015)
2 из 3
Фильм "Аббатство Даунтон"
© Фото : предоставлено UPI Россия
3 из 3

Сцена из сериала "Аббатство Даунтон"

© Carnival Films / Masterpiece Theatre

Российское барокко

Самая свежая премьера — историко-приключенческий сериал "Елизавета" с Юлией Хлыниной. Телеистория дочери Петра получилась динамичной и яркой.
В сериале обыгрывают личные качества цесаревны, ее нрав и внешность. Елизавета совсем не хочет занимать трон, да и выходить замуж: она намерена веселиться на балах, устраивать скачки с гвардейцами и кокетничать с кавалерами.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Кадр из сериала "Елизавета"
Но после кончины Петра (Александр Балуев) за трон начинается борьба, Елизавета сталкивается с предательством матери Екатерины (Агриппина Стеклова) и дворцовыми интригами.
Есть легенда, что после смерти дочери первого российского императора в ее гардеробах осталось 15 тысяч предметов одежды, несколько сундуков шелковых чулок, тысяча пар туфель и более сотни отрезов французских тканей. Костюмеры сериала намекают на это: количество образов, в которых на экране красуется цесаревна, посчитать непросто.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
Юлия Хлынина в сериале Елизавета
1 из 3
Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
2 из 3
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Сцена из сериала "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
3 из 3

Сцена из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 3
Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 3
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
3 из 3

Сцена из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

"Мы учитывали все нюансы моды XVIII века, чтобы передать эпоху, — рассказала РИА Новости Хлынина. — Пришлось привыкать носить корсет и пышные юбки, правильно в них садиться. Обувь тогда носили страшно неудобную: зауженные мысы, очень странная колодка. Но, несмотря на такие "обязывающие" костюмы, мне было важно сделать мою Елизавету живой, человечной, чтобы зрителю было интересно наблюдать за ней".

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
Юлия Хлынина в сериале Елизавета
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"

Итальянские рыцари

Ричард Мэдден в смешном парике и Дастин Хоффман с итальянским акцентом в драме "Медичи" рассказывают о знаменитой итальянской династии.
Это история о том, как влиятельная семья фактически правила во Флоренции, совершая экономические и культурные преобразования.
Украшение проекта — интерьеры и образы. Расшитые позолотой кафтаны, накрахмаленные воротнички; ботфорты выполнены по прототипам и идеально смотрятся в кадре.
Действие сериала происходит в двух временных промежутках с разницей в 20 лет. Можно сравнивать моду тех времен, трансформацию манер и изменение образа жизни флорентийцев.
Подведенные глаза Мэддена поначалу смущают, но после пары эпизодов уже не обращаешь внимания на такие мелочи.

Рококо Екатерины

© Марс Медиа Энтертейнмент (2015)Кадр из сериала "Великая"
Кадр из сериала Великая
© Марс Медиа Энтертейнмент (2015)
Кадр из сериала "Великая"
Историческая мелодрама о том, как Екатерина II боролась за трон, поражает размахом и эффектностью.
Юлия Снигирь сыграла Софию Августу с момента ее приезда в Россию на правах невесты князя Петра до восхождения на престол. В центре сюжета почти 20 лет дворцовых интриг и личных драм.
© Марс Медиа Энтертейнмент (2015)Кадр из сериала "Великая"
Кадр из сериала Великая
1 из 2
Кадр из сериала "Великая"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2015)
© Марс Медиа Энтертейнмент (2015)

Сцена из сериала "Великая"

Кадр из сериала Великая
2 из 2

Сцена из сериала "Великая"

© Марс Медиа Энтертейнмент (2015)
1 из 2
Кадр из сериала "Великая"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2015)
2 из 2

Сцена из сериала "Великая"

© Марс Медиа Энтертейнмент (2015)
В версии авторов проекта Екатерина была своевольной, смелой и бесстрашной. Снигирь щеголяет в высоких громоздких париках, легко управляется с массивными юбками-панье.
Для сериала сшили и арендовали по тысяче мужских и женских костюмов. Причем на каждый образ уходило 15 метров ткани, а весили некоторые вещи десять килограммов.
© Марс Медиа Энтертейнмент (2015)Кадр из сериала "Великая"
Кадр из сериала Великая
© Марс Медиа Энтертейнмент (2015)
Кадр из сериала "Великая"
Авторам шоу была важна точность: платье для венчания и мантия Екатерины II создавали по эскизам и выкройке тех времен. Даже корону императрицы изготовили вручную. Впечатляющая реконструкция той эпохи.

Ампир на российско-британский лад

Экранизаций "Войны и мира" много, поэтому идея британцев снова взяться за российскую классику казалась странной. Но у режиссера Тома Харпера получилась убедительная и эффектная история о чувствах на фоне войны 1812 года.
© BBC Cymru Wales (2016)Кадр из сериала "Война и мир"
Кадр из сериала Война и мир
© BBC Cymru Wales (2016)
Кадр из сериала "Война и мир"
Надо отметить очень аккуратное отношение к первоисточнику, тщательный выбор натуры (часть сцен снимали в Санкт-Петербурге: в кадре появляются Зимний дворец, Гатчина, Царское Село, Успенский собор), работу актеров и костюмеров.
Образы Наташи (Лили Джеймс) и князя Андрея (Джеймс Нортон) на знаменитом балу стали каноничными. К хореографии танца сложно придраться, как и к игре артистов.
© BBC Cymru Wales (2016)Кадр из сериала "Война и мир"
Кадр из сериала Война и мир
1 из 3
Кадр из сериала "Война и мир"
© BBC Cymru Wales (2016)
© BBC Cymru Wales (2016)

Сцена из сериала "Война и мир"

Кадр из сериала Война и мир
2 из 3

Сцена из сериала "Война и мир"

© BBC Cymru Wales (2016)
© BBC Cymru Wales, 2016Телесериал "Война и мир"(2016)
Телесериал Война и мир(2016)
3 из 3
Телесериал "Война и мир"(2016)
© BBC Cymru Wales, 2016
1 из 3
Кадр из сериала "Война и мир"
© BBC Cymru Wales (2016)
2 из 3

Сцена из сериала "Война и мир"

© BBC Cymru Wales (2016)
3 из 3
Телесериал "Война и мир"(2016)
© BBC Cymru Wales, 2016
Увидеть мини-сериал 2016 года стоит хотя бы ради того, чтобы в деталях рассмотреть платья по античной моде (кстати, под них надевали специальные мягкие корсеты), бальные туфельки, мундиры, сюртуки, шали и капоры.

Викторианский Север

Этот мини-сериал уже 15 лет считается лучшей исторической драмой по опросам BBC. У "Севера и Юга" 2004 года по роману Элизабет Гаскелл с Ричардом Армитиджем и Даниэлой Денби-Эш — множество поклонников.
© BBC Television Centre (2004)Кадр из сериала "Север и Юг"
Кадр из сериала Север и Юг
© BBC Television Centre (2004)
Кадр из сериала "Север и Юг"
Сюжет увлекательный и нетривиальный: семья главной героини Маргарет переезжает с юга Англии на индустриальный север. Отец вынужден заниматься преподаванием, одним из его учеников становится магнат Джон. Между ним и Маргарет сразу возникает неприязнь, но дальше все изменится.
Параллельно рассказывают о становлении профсоюзов, мятежах рабочих, социальном неравенстве.
© BBC Television Centre (2004)Кадр из сериала "Север и Юг"
Кадр из сериала Север и Юг
1 из 3
Кадр из сериала "Север и Юг"
© BBC Television Centre (2004)
© BBC Television Centre (2004)

Сцена из сериала "Север и Юг"

Кадр из сериала Север и Юг
2 из 3

Сцена из сериала "Север и Юг"

© BBC Television Centre (2004)
© BBC Television Centre (2004)

Фрагмент из сериала "Север и Юг"

Кадр из сериала Север и Юг
3 из 3

Фрагмент из сериала "Север и Юг"

© BBC Television Centre (2004)
1 из 3
Кадр из сериала "Север и Юг"
© BBC Television Centre (2004)
2 из 3

Сцена из сериала "Север и Юг"

© BBC Television Centre (2004)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Север и Юг"

© BBC Television Centre (2004)
Художник по костюмам гениальный: образы массовки выполнены в деталях, в кадре нет случайных элементов одежды. А платья и смокинги главных героев выглядят, словно взяты напрокат из музея.
Добавьте к этому удивительную игру Армитиджа и суровые британские северные виды — получается атмосферное погружение в Викторианскую эпоху.
Кадр из фильма Три плюс два (1963) - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 08:10Культура
Миронов и компания: лучшие фильмы о лете и отдыхе
 
КультураЕкатерина IIАлександр БалуевИрландияФлоренцияРоссиялучшие фильмыЮлия СнигирьДастин ХоффманКино и сериалыВеликобританияИталияДжеймс НортонЗнаменитостичто посмотретьСанкт-ПетербургРичард Мэдден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала