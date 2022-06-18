https://ria.ru/20220618/kherson-1796479980.html

Власти Херсонской области заявили, что ВСУ запугивают жителей региона

Власти Херсонской области заявили, что ВСУ запугивают жителей региона - РИА Новости, 18.06.2022

Власти Херсонской области заявили, что ВСУ запугивают жителей региона

Власти Украины пытаются нарушить налаживание мирной жизни в Херсонской области, терроризируя и запугивая людей, но им это не удастся, заявил глава... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T19:13

2022-06-18T19:13

2022-06-18T19:18

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херсонская область

украина

запорожская область

владимир сальдо

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ХЕРСОН, 18 июн - РИА Новости. Власти Украины пытаются нарушить налаживание мирной жизни в Херсонской области, терроризируя и запугивая людей, но им это не удастся, заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.Ранее в субботу РИА Новости источник в российском силовом ведомстве сообщил о покушение на главу управления службы исполнения наказаний Херсонской области Евгения Соболева. Использовалось взрывное устройство. Соболев находится в больнице с ранением, его жизни ничего не угрожает."Власть имущие Украины всячески пытаются нарушить налаживание мирной жизни, терроризируя и запугивая жителей, но это им не удастся. Мы стойко проходим эти испытания, и им нас не сломить", - сказал Сальдо в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220617/feyk-1795994927.html

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , украина, запорожская область, владимир сальдо