https://ria.ru/20220618/kherson-1796479980.html
Власти Херсонской области заявили, что ВСУ запугивают жителей региона
Власти Херсонской области заявили, что ВСУ запугивают жителей региона - РИА Новости, 18.06.2022
Власти Херсонской области заявили, что ВСУ запугивают жителей региона
Власти Украины пытаются нарушить налаживание мирной жизни в Херсонской области, терроризируя и запугивая людей, но им это не удастся, заявил глава... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T19:13
2022-06-18T19:13
2022-06-18T19:18
в мире
херсонская область
украина
запорожская область
владимир сальдо
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ХЕРСОН, 18 июн - РИА Новости. Власти Украины пытаются нарушить налаживание мирной жизни в Херсонской области, терроризируя и запугивая людей, но им это не удастся, заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.Ранее в субботу РИА Новости источник в российском силовом ведомстве сообщил о покушение на главу управления службы исполнения наказаний Херсонской области Евгения Соболева. Использовалось взрывное устройство. Соболев находится в больнице с ранением, его жизни ничего не угрожает."Власть имущие Украины всячески пытаются нарушить налаживание мирной жизни, терроризируя и запугивая жителей, но это им не удастся. Мы стойко проходим эти испытания, и им нас не сломить", - сказал Сальдо в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220617/feyk-1795994927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, херсонская область , украина, запорожская область, владимир сальдо
19:13 18.06.2022 (обновлено: 19:18 18.06.2022)
Власти Херсонской области заявили, что ВСУ запугивают жителей региона
Глава ВГА Херсонской области Сальдо: власти Украины терроризируют и запугивают население