https://ria.ru/20220618/kherson-1796442182.html
Ректор ХГМА рассказал об отказе уничтожить имущество по указу Киева
Ректор ХГМА рассказал об отказе уничтожить имущество по указу Киева - РИА Новости, 18.06.2022
Ректор ХГМА рассказал об отказе уничтожить имущество по указу Киева
Бывшее руководство Херсонской государственной морской академии (ХГМА) отказалось выполнять указания Киева по уничтожению имущества высшего учебного заведения... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:56
2022-06-18T14:56
2022-06-18T14:56
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ХЕРСОН, 18 июн - РИА Новости. Бывшее руководство Херсонской государственной морской академии (ХГМА) отказалось выполнять указания Киева по уничтожению имущества высшего учебного заведения. Их поступок и позиция заслуживают благодарности, заявил журналистам ректор ХГМА Дмитрий Круглый после своего назначения на должность.Ранее Военно-гражданская администрация Херсонской области издала постановление о назначении Круглова на пост ректора ХГМА с 16 июня 2022 года."Хочется сказать отдельное спасибо предыдущему руководству, ректору академии, ректорату, за то, что несмотря на команду руководства Украины все уничтожить, они саботировали приказы и сохранили академию для следующих поколений. Спасибо им большое", - сказал Круглый.В том числе на территории Херсонской академии сохранился оборудованный специальными тренажерными аппаратами комплекс, позволяющий проводить подготовку будущих специалистов морского дела по международным стандартам, в том числе отрабатывать упражнения по высадке на воду из кабины вертолета, эвакуации людей, управлению спасательной шлюпкой и многое другое.
https://ria.ru/20220617/kherson-1795991562.html
https://ria.ru/20220618/kherson-1796404628.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , украина, в мире
Ректор ХГМА рассказал об отказе уничтожить имущество по указу Киева
Ректор ХГМА поблагодарил прежнее руководство за отказ уничтожить имущество по указу Киева