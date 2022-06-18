https://ria.ru/20220618/kherson-1796442182.html

Ректор ХГМА рассказал об отказе уничтожить имущество по указу Киева

Ректор ХГМА рассказал об отказе уничтожить имущество по указу Киева - РИА Новости, 18.06.2022

Ректор ХГМА рассказал об отказе уничтожить имущество по указу Киева

Бывшее руководство Херсонской государственной морской академии (ХГМА) отказалось выполнять указания Киева по уничтожению имущества высшего учебного заведения... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:56

2022-06-18T14:56

2022-06-18T14:56

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ХЕРСОН, 18 июн - РИА Новости. Бывшее руководство Херсонской государственной морской академии (ХГМА) отказалось выполнять указания Киева по уничтожению имущества высшего учебного заведения. Их поступок и позиция заслуживают благодарности, заявил журналистам ректор ХГМА Дмитрий Круглый после своего назначения на должность.Ранее Военно-гражданская администрация Херсонской области издала постановление о назначении Круглова на пост ректора ХГМА с 16 июня 2022 года."Хочется сказать отдельное спасибо предыдущему руководству, ректору академии, ректорату, за то, что несмотря на команду руководства Украины все уничтожить, они саботировали приказы и сохранили академию для следующих поколений. Спасибо им большое", - сказал Круглый.В том числе на территории Херсонской академии сохранился оборудованный специальными тренажерными аппаратами комплекс, позволяющий проводить подготовку будущих специалистов морского дела по международным стандартам, в том числе отрабатывать упражнения по высадке на воду из кабины вертолета, эвакуации людей, управлению спасательной шлюпкой и многое другое.

https://ria.ru/20220617/kherson-1795991562.html

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Дарья Буймова

херсонская область , украина, в мире