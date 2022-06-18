https://ria.ru/20220618/kherson-1796404628.html
В Херсоне заявили, что "Правый сектор"* назначил своего проректора ХГМА
В Херсоне заявили, что "Правый сектор"* назначил своего проректора ХГМА - РИА Новости, 18.06.2022
В Херсоне заявили, что "Правый сектор"* назначил своего проректора ХГМА
Бывший проректор Херсонской государственной морской академии (ХГМА) Александр Шумей, не имея профильного образования, был назначен на должность проректора от... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:06
2022-06-18T11:06
2022-06-18T12:05
в мире
правый сектор
херсон
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ХЕРСОН, 18 июн - РИА Новости. Бывший проректор Херсонской государственной морской академии (ХГМА) Александр Шумей, не имея профильного образования, был назначен на должность проректора от "Правого сектора"* в качестве "смотрящего", а не для выполнения профессиональных обязанностей, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, выступая перед сотрудниками академии по случаю назначения нового ректора."Товарищ Шумей руководством "Правого сектора"* был назначен проректором Херсонской государственной морской академии, не имея профильного образования. Он был назначен по националистическим взглядам, как смотрящий от "Правого сектора"*, националистов и так далее. Он выполнял определенные процессы. Были даже некоторые учителя, третированные студентами. Мы все это помним, мы - жители одного города. Не может морская академия участвовать в политических играх и не будет. Мы это сделаем максимально просто и быстро",- сказал Стремоусов.Замглавы ВГА напомнил, что при прежней администрации студентов вынуждали платить по завышенным в 2-3 раза ценам за форму. Их обязывали отчислять из своей стипендии средства в пользу "братства", о котором никто не слышал."Вспомните лучшие времена. У вас будет практика, место работы, и мы об этом сегодня позаботимся. А не так, что моряк выучился за космические деньги, и его знания вообще не интересны, главное - в зачетку деньги вложить. Потом бегает за те же самые деньги и пытается устроится на работу. Если посчитать дебит с кредитом, то получается, что он потом как раб по полгода сидит в железной жестянке. Те, кто средств не нашел, остались без работы", - добавил Стремоусов.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220616/kherson-1795640767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, правый сектор, херсон
11:06 18.06.2022 (обновлено: 12:05 18.06.2022)
В Херсоне заявили, что "Правый сектор"* назначил своего проректора ХГМА
Власти Херсона рассказали, зачем "Правый сектор"* назначил своего проректора ХГМА
ХЕРСОН, 18 июн - РИА Новости. Бывший проректор Херсонской государственной морской академии (ХГМА) Александр Шумей, не имея профильного образования, был назначен на должность проректора от "Правого сектора"* в качестве "смотрящего", а не для выполнения профессиональных обязанностей, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, выступая перед сотрудниками академии по случаю назначения нового ректора.
"Товарищ Шумей руководством "Правого сектора
"* был назначен проректором Херсонской государственной морской академии, не имея профильного образования. Он был назначен по националистическим взглядам, как смотрящий от "Правого сектора"*, националистов и так далее. Он выполнял определенные процессы. Были даже некоторые учителя, третированные студентами. Мы все это помним, мы - жители одного города. Не может морская академия участвовать в политических играх и не будет. Мы это сделаем максимально просто и быстро",- сказал Стремоусов.
Замглавы ВГА напомнил, что при прежней администрации студентов вынуждали платить по завышенным в 2-3 раза ценам за форму. Их обязывали отчислять из своей стипендии средства в пользу "братства", о котором никто не слышал.
"Вспомните лучшие времена. У вас будет практика, место работы, и мы об этом сегодня позаботимся. А не так, что моряк выучился за космические деньги, и его знания вообще не интересны, главное - в зачетку деньги вложить. Потом бегает за те же самые деньги и пытается устроится на работу. Если посчитать дебит с кредитом, то получается, что он потом как раб по полгода сидит в железной жестянке. Те, кто средств не нашел, остались без работы", - добавил Стремоусов.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.