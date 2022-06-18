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Мьянма может стать хабом для продвижения российского бизнеса в Азию - РИА Новости, 18.06.2022
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https://ria.ru/20220618/khab-1796385033.html
Мьянма может стать хабом для продвижения российского бизнеса в Азию
Мьянма может стать хабом для продвижения российского бизнеса в Азию - РИА Новости, 18.06.2022
Мьянма может стать хабом для продвижения российского бизнеса в Азию
Мьянма предлагает российскому бизнесу использовать возможности страны в качестве хаба для продвижения на рынки Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:28
2022-06-18T09:28
петербургский международный экономический форум — 2022
мьянма
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мьянма предлагает российскому бизнесу использовать возможности страны в качестве хаба для продвижения на рынки Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У."Мьянма - дружественная России страна, и сейчас очень важное для обеих стран время, чтобы улучшить наше сотрудничество. Мы находимся между двумя гигантами - Китаем и Индией, к тому же Мьянма является членом АСЕАН, поэтому российский бизнес должен использовать Мьянму в качестве хаба для своего продвижения в странах Юго-Восточной Азии", - сказал министр.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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мьянма, экономика, россия
09:28 18.06.2022
 
Мьянма может стать хабом для продвижения российского бизнеса в Азию

Министр инвестиций Аунг Наинг У: Мьянма может стать хабом для российского бизнеса в Азии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мьянма предлагает российскому бизнесу использовать возможности страны в качестве хаба для продвижения на рынки Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У.
"Мьянма - дружественная России страна, и сейчас очень важное для обеих стран время, чтобы улучшить наше сотрудничество. Мы находимся между двумя гигантами - Китаем и Индией, к тому же Мьянма является членом АСЕАН, поэтому российский бизнес должен использовать Мьянму в качестве хаба для своего продвижения в странах Юго-Восточной Азии", - сказал министр.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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