https://ria.ru/20220618/khab-1796385033.html
Мьянма может стать хабом для продвижения российского бизнеса в Азию
Мьянма может стать хабом для продвижения российского бизнеса в Азию - РИА Новости, 18.06.2022
Мьянма может стать хабом для продвижения российского бизнеса в Азию
Мьянма предлагает российскому бизнесу использовать возможности страны в качестве хаба для продвижения на рынки Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:28
2022-06-18T09:28
2022-06-18T09:28
петербургский международный экономический форум — 2022
мьянма
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795919344_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_2b3906c516cb3bbb014f3f7946641fa5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мьянма предлагает российскому бизнесу использовать возможности страны в качестве хаба для продвижения на рынки Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У."Мьянма - дружественная России страна, и сейчас очень важное для обеих стран время, чтобы улучшить наше сотрудничество. Мы находимся между двумя гигантами - Китаем и Индией, к тому же Мьянма является членом АСЕАН, поэтому российский бизнес должен использовать Мьянму в качестве хаба для своего продвижения в странах Юго-Восточной Азии", - сказал министр.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/mir-1796383638.html
мьянма
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795919344_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_251049398165207198bd61a0e8917424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, экономика, россия
Мьянма может стать хабом для продвижения российского бизнеса в Азию
Министр инвестиций Аунг Наинг У: Мьянма может стать хабом для российского бизнеса в Азии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мьянма предлагает российскому бизнесу использовать возможности страны в качестве хаба для продвижения на рынки Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У.
"Мьянма - дружественная России страна, и сейчас очень важное для обеих стран время, чтобы улучшить наше сотрудничество. Мы находимся между двумя гигантами - Китаем и Индией, к тому же Мьянма является членом АСЕАН, поэтому российский бизнес должен использовать Мьянму в качестве хаба для своего продвижения в странах Юго-Восточной Азии", - сказал министр.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.