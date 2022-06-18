https://ria.ru/20220618/khab-1796385033.html

Мьянма может стать хабом для продвижения российского бизнеса в Азию

Мьянма может стать хабом для продвижения российского бизнеса в Азию - РИА Новости, 18.06.2022

Мьянма может стать хабом для продвижения российского бизнеса в Азию

Мьянма предлагает российскому бизнесу использовать возможности страны в качестве хаба для продвижения на рынки Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:28

2022-06-18T09:28

2022-06-18T09:28

петербургский международный экономический форум — 2022

мьянма

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мьянма предлагает российскому бизнесу использовать возможности страны в качестве хаба для продвижения на рынки Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У."Мьянма - дружественная России страна, и сейчас очень важное для обеих стран время, чтобы улучшить наше сотрудничество. Мы находимся между двумя гигантами - Китаем и Индией, к тому же Мьянма является членом АСЕАН, поэтому российский бизнес должен использовать Мьянму в качестве хаба для своего продвижения в странах Юго-Восточной Азии", - сказал министр.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/mir-1796383638.html

мьянма

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мьянма, экономика, россия