https://ria.ru/20220618/kalibr-1796454919.html

"Смертоносные и точные". В США с тревогой наблюдают за русскими "Калибрами"

"Смертоносные и точные". В США с тревогой наблюдают за русскими "Калибрами" - РИА Новости, 18.06.2022

"Смертоносные и точные". В США с тревогой наблюдают за русскими "Калибрами"

Американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли назвал российские крылатые ракеты "Калибр" смертоносным и точным оружием. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:26

2022-06-18T16:26

2022-06-18T17:50

безопасность

россия

украина

калибр

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли назвал российские крылатые ракеты "Калибр" смертоносным и точным оружием.Как отметил специалист, новейшая разработка способна поражать цели на большом расстоянии и несет 450-килограммовую боеголовку, которую можно оснастить как обычной, так и ядерной начинкой.Такими ракетами вооружают атомные и неатомные подводные лодки, фрегаты и более крупные надводные корабли. Благодаря своим высоким характеристикам они дают значительный наступательный потенциал даже небольшим платформам вроде корветов, уточнил обозреватель.Силы ВМФ России расположены в стратегически важных точках планеты, поэтому передовые разработки русских в области ракетостроения останутся "угрозой" для Запада еще долгие годы, подытожил аналитик.Российская армия успешно применяет высокоточные крылатые ракеты "Калибр" и "Кинжал" для уничтожения стратегически важных объектов, складов с амуницией и живой силы противника в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, начавшейся 24 февраля.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html

https://ria.ru/20220616/rossiya-1795828712.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

безопасность, россия, украина, калибр