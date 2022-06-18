https://ria.ru/20220618/kalibr-1796454919.html
"Смертоносные и точные". В США с тревогой наблюдают за русскими "Калибрами"
"Смертоносные и точные". В США с тревогой наблюдают за русскими "Калибрами" - РИА Новости, 18.06.2022
"Смертоносные и точные". В США с тревогой наблюдают за русскими "Калибрами"
Американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли назвал российские крылатые ракеты "Калибр" смертоносным и точным оружием. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:26
2022-06-18T16:26
2022-06-18T17:50
безопасность
россия
украина
калибр
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли назвал российские крылатые ракеты "Калибр" смертоносным и точным оружием.Как отметил специалист, новейшая разработка способна поражать цели на большом расстоянии и несет 450-килограммовую боеголовку, которую можно оснастить как обычной, так и ядерной начинкой.Такими ракетами вооружают атомные и неатомные подводные лодки, фрегаты и более крупные надводные корабли. Благодаря своим высоким характеристикам они дают значительный наступательный потенциал даже небольшим платформам вроде корветов, уточнил обозреватель.Силы ВМФ России расположены в стратегически важных точках планеты, поэтому передовые разработки русских в области ракетостроения останутся "угрозой" для Запада еще долгие годы, подытожил аналитик.Российская армия успешно применяет высокоточные крылатые ракеты "Калибр" и "Кинжал" для уничтожения стратегически важных объектов, складов с амуницией и живой силы противника в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, начавшейся 24 февраля.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html
https://ria.ru/20220616/rossiya-1795828712.html
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РИА Новости
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безопасность, россия, украина, калибр
16:26 18.06.2022 (обновлено: 17:50 18.06.2022)
"Смертоносные и точные". В США с тревогой наблюдают за русскими "Калибрами"
Эксперт 19Fortyfive Бэтли назвал российские "Калибры" смертоносным и точным оружием
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли назвал
российские крылатые ракеты "Калибр" смертоносным и точным оружием.
Как отметил специалист, новейшая разработка способна поражать цели на большом расстоянии и несет 450-килограммовую боеголовку, которую можно оснастить как обычной, так и ядерной начинкой.
Такими ракетами вооружают атомные и неатомные подводные лодки, фрегаты и более крупные надводные корабли. Благодаря своим высоким характеристикам они дают значительный наступательный потенциал даже небольшим платформам вроде корветов, уточнил обозреватель.
"Радиус действия и точность "Калибров" позволяет российскому Военно-морскому флоту держать на мушке отдаленные цели, сдерживать их и легко уничтожать", — пишет Бэтли в статье для 19Fortyfive.
Силы ВМФ России расположены в стратегически важных точках планеты, поэтому передовые разработки русских в области ракетостроения останутся "угрозой" для Запада еще долгие годы, подытожил аналитик.
Российская армия успешно применяет высокоточные крылатые ракеты "Калибр" и "Кинжал" для уничтожения стратегически важных объектов, складов с амуницией и живой силы противника в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
, начавшейся 24 февраля.