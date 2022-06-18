https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

Американские послы особого назначения: кадры решают все

Американские послы особого назначения: кадры решают все - РИА Новости, 18.06.2022

Американские послы особого назначения: кадры решают все

"Кадры решают все" во все времена. Предыдущий материал был посвящен польско-американскому проекту "Междуморье" и вашингтонским кадрам, которые реализуют его... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:00

2022-06-18T08:00

2022-06-18T08:07

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виктория нуланд

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"Кадры решают все" во все времена. Предыдущий материал был посвящен польско-американскому проекту "Междуморье" и вашингтонским кадрам, которые реализуют его вместе с Польшей. Имперская амбиция построения "великой державы" от Балтийского до Черного моря вошла в полный резонанс с интересами США: постоянно поджимать и раздражать Россию с запада усердными польскими руками. Первой на пути интеграции стоит Украина — точнее, та часть, которая не отойдет к России. В Варшаве американские интересы проводит один из самых компетентных и мотивированных специалистов — Марк Бжезинский, сын столпа восточноевропейского лобби в аппарате безопасности США, советника по национальной безопасности при Картере Збигнева Бжезинского.И кто же работает с ним в паре в Киеве? Сегодня функционал американского посла на Украине состоит из массы увлекательных творческих задач: прямое управление офисом президента и аппаратом безопасности Украины, включая внедренные американские и натовские кадры; обеспечение координации, вместе с военным атташе, действий ВСУ и западных советников, поставок вооружений и кампании за наращивание этих поставок, а также много других дел. Среди начальства в Вашингтоне, выдающего стратегию, — замгоссекретаря Виктория Нуланд, дама с плюшками на майдане в декабре 2013 года, важный участник военно-политического "штаба" по Украине.Американские кадры за рубежом представляют собой функционал. Ведомства последовательно формируют набор компетенций своих сотрудников, чтобы затем направлять этот "боевой комплект" туда, где есть для него задача.Специально под такой функционал 25 апреля Белый дом номинировал на пост посла США на Украине Бриджит Бринк, на тот момент посла в Словакии. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Бринк обладает "глубоким опытом работы в регионе". Кандидатура посла была одобрена сенатом единогласно — редкое явление, и Бринк прибыла в Киев 29 мая.Посмотрим, в чем состоит "глубокий опыт работы в регионе" посла Бринк и что она умеет. Со страницы посольства США на Украине взирает на нас острым взглядом блондинка в классических жемчугах с белоснежной американской улыбкой. Официальная биография сообщает, что до поста в Словакии Бринк в 2015-2018 годах отвечала в Госдепартаменте за вопросы Восточной Европы, Кавказа и затяжных конфликтов в Европе. Пояснение: в американской практике "вопросы конфликтов" значат не только и не столько их разрешение, сколько создание и управление. В списке компетенций посла Бринк ставим галочку напротив "управления конфликтами".Ранее Бринк работала заместителем главы миссии в посольствах США в Тбилиси (2011-2014) и Ташкенте (2014-2015). Пояснение: пост заместителя главы миссии — Deputy Chief of Mission, или коротко DCM — чаще всего занимают кадры Центрального разведывательного управления. Добавляем к списку компетенций предположительную принадлежность к недипломатическим службам — вместе с навыками и целеполаганием, которые такая принадлежность несет.Помимо Госдепартамента, г-жа Бринк послужила и в Совете национальной безопасности, где была директором по Эгейскому региону и Южному Кавказу в 2009-2010 годах. До того, в 2008-2009 годах, опять же в Госдепартаменте, занималась делами Южной Европы, Кипра и другими. А карьеру свою она начинала в Белграде в 1997-1999 годах, когда шла подготовка натовских бомбардировок. В периоды активных действий сотрудники посольства США, каждый на своем посту, участвуют в подготовке и проведении этих действий — они там ровно для этого и находятся.Посмотрим другие варианты биографии госпожи посла — например, более раннюю, на 2015-2016 годы, на архивной части сайта Госдепартамента. И внутри практически того же текста находим еще один фрагмент: Бринк работала в Тбилиси главой политико-экономического отдела в 2005-2008 годах — в процессе подготовки военной атаки Грузии на Южную Осетию 8 августа 2008-го. Ай-яй-яй, как же авторы биографии на сайте посольства на Украине упустили такой важный факт?Таким образом, на пост посла США в Киеве поставлен квалифицированный специалист с опытом подготовки военных действий, переворотов и затяжных конфликтов — территориально на Балканах, Кавказе, в Восточной Европе и Средиземноморье. Интеграция региональных компетенций тоже важна — для США все эти регионы связаны. С такими компетенциями посол Бринк будет координировать действия специальных ведомств США и сил НАТО против России на Украине — и делать это вместе с послом Бжезинским в Варшаве.Следующий кадровый вопрос: если пост замглавы миссии часто принадлежит спецслужбам, кто его занимает сегодня? Знакомьтесь: Алан Перселл.Он же исполнял обязанности посла с мая 2021-го. То есть именно Перселл проводил все американские действия на Украине в последний год. Его биография на сайте посольства США на Украине крайне лаконична. И в прессе за год он появлялся лишь несколько раз: вот он разговаривает с генерал-майором ВВС США Дэвидом Табором, главой Командования специальных операций в Европе, перед полетом на низкой высоте над Киевом 25 августа 2021-го; фото предоставлено Службой распространения визуальной военной информации.Однако чуть больше информации о Перселле осталось на сайте консульства США на Бермудских островах, где он оказался до назначения в Киев в январе — мае 2021-го. Узнаем, что жизненный путь г-на Перселла включает несколько должностей в Бюро демократии, прав человека и труда в Госдепартаменте. Бюро со столь замечательным названием по своему функционалу участвует в организации "цветных" и других переворотов, финансирует и курирует Национальный фонд демократии (первая организация, признанная в России "нежелательной" в 2015 году). Этот заход в Киев для Перселла второй: он был политическим советником на Украине в 2014-2017 годах — сразу после возвращения Крыма и милитаризации конфликта в Донбассе.С еще большим интересом узнаем, что г-н Перселл занимался конкретно силовыми вопросами: на посту замдиректора Управления по делам Кавказа и региональных конфликтов в 2011-2013 годах. И, еще горячее, был региональным координатором по борьбе с терроризмом в Восточном Средиземноморье, базируясь в Афинах в 2008-2011 годах.И — мир тесен, не правда ли? — в 2006-2008 годах Алан Перселл отвечает за политические вопросы в Тбилиси. Да, в преддверии атаки 8 августа. И да, он там в подчинении Бриджит Бринк. Конечно, это не мир тесен, это кадровая политика толковая.Перселл успел послужить и в Молдавии (2002-2004), и в Белоруссии (2004-2006). Но любопытно все же: что он делал в качестве и. о. генконсула на Бермудских островах, которые выпадают из логики его службы? Причем там Перселл провел, повторим, лишь четыре месяца, в январе — мае 2021 года, с заявленной целью — обеспечить "защиту граждан США и углубление экономических и культурных связей между США и Бермудами". Обычно генконсул встречается с бизнесом, с общественностью, фотографируется с местными детишками. Ищем такие новости в местной прессе, но находим только фото и заголовок "Исполняющий обязанности консула США посетил станцию слежения НАСА". И встречу по видеосвязи с премьером Бермудских островов. Все.И вот, пожалуй, главная новость про Алана Перселла. Две недели назад, 3 июня, было анонсировано, что он отправляется послом в Армению. Держитесь, братья-армяне: к вам едет крупный специалист по региональным конфликтам и борьбе с терроризмом, с глубоким опытом работы на Кавказе и в Средиземноморье — там, где Турция.А что было до Перселла? Ведь были же, наверное, нормальные, классические дипломаты на Украине? В предыдущие два года, с мая 2019-го, обязанности посла исполняла — а также занимала пост замглавы миссии — Кристина Квин. Не хотелось вас расстраивать, но г-жа Квин — выпускница Военного колледжа армии США, магистр по стратегическим исследованиям. Ее послужной список включает пост директора по вопросам Евросоюза, Украины и Белоруссии в Совете национальной безопасности, посольство в Москве в середине 2000-х, а также Брюссель, Лондон, Бангкок, Манилу.Но когда же на Украине был полноценный посол, а не и. о.? Оказывается, пост посла США в Киеве официально оставался вакантным долгие три года. Вакуум образовался после того, как в 2019-м Дональд Трамп бесцеремонно убрал с этой должности Мари Йованович: она не старалась ему угодить. И на протяжении года Белый дом не мог заставить сенат одобрить кандидата в послы — Трамп выбрал трехзвездного генерала в отставке Кита Дейтона с опытом работы в сфере разведки и безопасности. Демократам в сенате такой выбор, видимо, казался слишком откровенным и провокационным. Напомним, что именно Дональд Трамп в 2017 году разрешил поставки летальных вооружений на Украину — администрация Барака Обамы до него воздерживалась.А до г-жи Йованович послом США был Джеффри Пайетт — это он сопровождал Викторию Нуланд во время известного визита с плюшками на майдан. Конечно, он сыграл ключевую координирующую роль в организации вооруженного государственного переворота в 2013-2014 годах. Из Киева в 2015-м Пайетт переехал в Афины — и там фактически управлял страной. Один из наиболее агрессивных и эффективных кадров в Госдепартаменте, Пайетт теперь курирует вопросы энергетики и на этой должности с особым рвением вытесняет российские энергоресурсы с мировых рынков.Вот таких "дипломатов" направлял Вашингтон на Украину в последние годы. Подобный кадровый состав показывает, что специальные и военные компетенции были основными требованиями к руководству посольства в Киеве. После старта военной операции России на Украине было опубликовано немало подробностей о том, как американские войска обучали украинцев, в том числе неонацистские подразделения, тактике боевых действий. Новый посол Бринк имеет все знания и навыки, чтобы координировать действия в текущей ситуации и в рамках конфликта низкой интенсивности, в который может перейти активная фаза боевых действий.

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авторы, сша, виктория нуланд, дональд трамп, энтони блинкен, украина, киев, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, нато