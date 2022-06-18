https://ria.ru/20220618/ka-50-1796371116.html

Один из испытателей вертолета Ка-50 рассказал о его характеристиках

Один из испытателей вертолета Ка-50 рассказал о его характеристиках - РИА Новости, 18.06.2022

Один из испытателей вертолета Ка-50 рассказал о его характеристиках

Ударный вертолет Ка-50 "Черная акула" еще в 1990-х годах был способен работать в связке с разведывательными дронами, в частности, получать целеуказание от... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T03:38

2022-06-18T03:38

2022-06-18T05:07

безопасность

ка-50 "черная акула"

ка-52 "аллигатор"

ми-28

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ударный вертолет Ка-50 "Черная акула" еще в 1990-х годах был способен работать в связке с разведывательными дронами, в частности, получать целеуказание от беспилотника "Пчела", рассказал РИА Новости один из испытателей уникальной машины, Герой России, заслуженный военный летчик, президент Российского вертолетного союза Алексей Новиков.По его словам, стояла задача реализовать аппаратное сопряжение вертолета и комплекса "Строй-П" с беспилотником "Пчела"."Была разница координат вертолетных систем и тех, которые передавала "Пчела", но это не было большой проблемой. Промышленность этим занималась, эту задачу решала по нашему заказу. Но, к сожалению, времена были тяжелые, тогда эту тему не довели", - уточняет собеседник.Оперативный беспилотник-разведчик "Пчела-1Т" был создан в ОКБ Яковлева в составе комплекса "Строй-П" в 1990 году. Комплекс предназначался для круглосуточного наблюдения объектов и передачи их телевизионного или тепловизионного изображения в реальном масштабе времени на наземный пункт управления.Ка-50 разрабатывался на конкурсной основе - конкурентом выступил Ми-28 от фирмы Миля. Проектирование вертолета, получившего обозначение В-80 (или "изделие 800"), началось в январе 1977 года. Защита эскизного проекта и макета В-80 состоялась в апреле-мае 1981 года, а еще через год был построен его первый опытный образец.В отличие от вертолетов классической компоновки, машина от "Камова" отличалась традиционной скорее для палубных вертолетов соосной схемой несущих винтов и одним членом экипажа. Машина впервые поднялась в воздух ровно 40 лет назад – 17 июня 1982 года. Массовым Ка-50 в войсках не стал, но нашел широкое применение в армейской авиации уже в двухместном облике Ка-52 "Аллигатор". По случаю 40-летнего юбилея первого полета "Черной акулы", который отмечался накануне, Новиков поделился воспоминаниями о ходе работ над этими выдающимися боевыми машинами.Через тернии в стройВ Ми-28 экипаж состоял из летчика и оператора вооружения. Добиться совмещения функций летчика и оператора вооружений на Ка-50 позволили передовые на момент разработки вертолета системы автоматизации полета и управления вооружением. К концу 80-х - началу 90-х оба вертолета вышли на финальный этап сравнительных государственных испытаний.Но генеральный конструктор Ми-28 Марк Вайнберг не сдался и решил на базе Ми-28 предложить более совершенную версию своей машины - всепогодный круглосуточный вариант - Ми-28Н."Весной 1993 года комиссии был представлен эскизный проект, проект был принят, и был дан ход дальнейшим опытно-конструкторским работам", - сказал Новиков.Базовую версию Ка-50 приняли на вооружение в 1995 году. Была выпущена установочная партия – 12 бортов. Четыре машины поступили в Центр боевого применения, остальные остались на предприятии. В ответ на разработку Ми-28Н на "Камове" создали ночной вариант Ка-50 – Ка-50Ш, но на вооружение вертолет не поступил."Комиссия посчитала, что летчику одноместного ударного вертолета будет сложно на предельно малых высотах выполнять безопасные полеты. В первую очередь, это было связано с несовершенством имеющегося на тот момент бортового оборудования, обеспечивающего ночное пилотирование: прибора ночного видения, локатора", - поясняет Новиков.Однако потенциал "Акулы" был огромен, и в "Камове" не собирались бросать работу над машиной.От "Акулы" к "Аллигатору"Генеральный конструктор Сергей Михеев принимает смелое решение – на базе Ка-50 сделать двухместный вариант, хотя были опасения, что это критично увеличит массу и габариты вертолета."Изначально была задумка сделать Ка-50 по схеме "тандем", где экипаж размещается друг за другом. Но выявилась особенность – при "тандеме" пришлось увеличить длину фюзеляжа на метр. Это привело бы к ухудшению эффективности управления на малых скоростях и на висении", - рассказывает летчик.Тогда была выбрана схема размещения экипажа "бок-о-бок", как на Ми-8 и корабельных вертолетах "Камова". На этот счет были споры, но разработчики пришли к выводу, что два члена экипажа будут распределять сектора обзора: левую полусферу и правую. При этом они находятся в одной кабине, видят друг друга и могут напрямую обмениваться информацией."С самого начала было решено создавать кабину с двойным управлением. Это повышает надежность в случае какой-то аварийной ситуации и позволяет переучивать летчиков. В итоге за основу взяли компоновку кабины от вертолета Ка-60 "Касатка", доработали ее, и получился Ка-52. Изначально его название было Ка-50-2, то есть Ка-50 с двумя членами экипажа, название Ка-52 "Аллигатор" предложил непосредственно генконструктор", - поясняет Новиков.С наступлением 2000-х годов ситуация с военным финансированием начала улучшаться, в итоге на вооружение были приняты и Ка-52, и Ми-28Н.По его словам, у Ка-52 превосходный комплекс обороны. Ранее источники РИА Новости сообщали, что в рамках спецоперации бортовой комплекс обороны "Витебск", который устанавливается на российские ударные вертолеты, демонстрирует высокую эффективность, в среднем за вылет отводя в сторону от трех до пяти украинских зенитных ракет из переносных комплексов.В мае на полях выставки HeliRussia-2022 первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин рассказал РИА Новости, что Ка-52 раскрыл весь свой потенциал и стал настоящей "рабочей лошадкой" российской ударной силы в спецоперации."Когда меня спрашивают, а где же та легендарная "Черная акула", я отвечаю: смотрите на "Аллигатор". Компоновка, системы вооружения, пушка, двигатели – все то же самое, поменялся только модуль кабины. Безусловно, с начала разработки и до поступления на вооружение, за годы своего становления "Аллигатор" прошел эволюционный путь к великолепному вертолету", - заключил Новиков.

https://ria.ru/20220604/minoborony-1793097232.html

https://ria.ru/20220507/bespilotniki-1787339528.html

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794862323.html

https://ria.ru/20220610/bespilotnik-1794472797.html

https://ria.ru/20220617/vertolet-1795422903.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, ка-50 "черная акула", ка-52 "аллигатор", ми-28