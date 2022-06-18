03:38 18.06.2022 (обновлено: 05:07 18.06.2022)
Один из испытателей вертолета Ка-50 рассказал о его характеристиках
Заслуженный военный летчик России Новиков: Ка-50 уже в 90-х годах работал в связке с БПЛА
© Фото : Управление пресс-службы и информации МО РФВертолет Ка-50
© Фото : Управление пресс-службы и информации МО РФ
Вертолет Ка-50. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ударный вертолет Ка-50 "Черная акула" еще в 1990-х годах был способен работать в связке с разведывательными дронами, в частности, получать целеуказание от беспилотника "Пчела", рассказал РИА Новости один из испытателей уникальной машины, Герой России, заслуженный военный летчик, президент Российского вертолетного союза Алексей Новиков.
"В 1995-1997 годах была создана боевая группа, куда вошли беспилотники "Пчела" с наземным пунктом управления. Оператор беспилотника проводил разведку местности, при обнаружении цели ее координаты по телекоду передавались на борт Ка-50. Мое бортовое вооружение наводится в сторону цели, я беру нужный курс и захожу. На дальности от 12 километров обнаруживаю ее своим бортовым локатором, распознаю и уже с 8 километров работаю по ней (противотанковым комплексом - ред..) "Вихрем", - вспоминает Новиков.
По его словам, стояла задача реализовать аппаратное сопряжение вертолета и комплекса "Строй-П" с беспилотником "Пчела".
"Была разница координат вертолетных систем и тех, которые передавала "Пчела", но это не было большой проблемой. Промышленность этим занималась, эту задачу решала по нашему заказу. Но, к сожалению, времена были тяжелые, тогда эту тему не довели", - уточняет собеседник.
Оперативный беспилотник-разведчик "Пчела-1Т" был создан в ОКБ Яковлева в составе комплекса "Строй-П" в 1990 году. Комплекс предназначался для круглосуточного наблюдения объектов и передачи их телевизионного или тепловизионного изображения в реальном масштабе времени на наземный пункт управления.
Ка-50 разрабатывался на конкурсной основе - конкурентом выступил Ми-28 от фирмы Миля. Проектирование вертолета, получившего обозначение В-80 (или "изделие 800"), началось в январе 1977 года. Защита эскизного проекта и макета В-80 состоялась в апреле-мае 1981 года, а еще через год был построен его первый опытный образец.
В отличие от вертолетов классической компоновки, машина от "Камова" отличалась традиционной скорее для палубных вертолетов соосной схемой несущих винтов и одним членом экипажа. Машина впервые поднялась в воздух ровно 40 лет назад – 17 июня 1982 года. Массовым Ка-50 в войсках не стал, но нашел широкое применение в армейской авиации уже в двухместном облике Ка-52 "Аллигатор". По случаю 40-летнего юбилея первого полета "Черной акулы", который отмечался накануне, Новиков поделился воспоминаниями о ходе работ над этими выдающимися боевыми машинами.
Через тернии в строй
В Ми-28 экипаж состоял из летчика и оператора вооружения. Добиться совмещения функций летчика и оператора вооружений на Ка-50 позволили передовые на момент разработки вертолета системы автоматизации полета и управления вооружением. К концу 80-х - началу 90-х оба вертолета вышли на финальный этап сравнительных государственных испытаний.
"Была составлена программа освоения обеих машин. Испытания на боевое применения проходили в Гороховце, где отработали стрельбы из всего бортового оружия по программе испытаний, на разных режимах, в различных условиях. В процессе испытаний мы пришли к выводу, что Ка-50 является более готовой машиной, и рекомендовали Ка-50 к принятию на вооружение", - вспоминает Новиков.
Но генеральный конструктор Ми-28 Марк Вайнберг не сдался и решил на базе Ми-28 предложить более совершенную версию своей машины - всепогодный круглосуточный вариант - Ми-28Н.
"Весной 1993 года комиссии был представлен эскизный проект, проект был принят, и был дан ход дальнейшим опытно-конструкторским работам", - сказал Новиков.
Базовую версию Ка-50 приняли на вооружение в 1995 году. Была выпущена установочная партия – 12 бортов. Четыре машины поступили в Центр боевого применения, остальные остались на предприятии. В ответ на разработку Ми-28Н на "Камове" создали ночной вариант Ка-50 – Ка-50Ш, но на вооружение вертолет не поступил.
"Комиссия посчитала, что летчику одноместного ударного вертолета будет сложно на предельно малых высотах выполнять безопасные полеты. В первую очередь, это было связано с несовершенством имеющегося на тот момент бортового оборудования, обеспечивающего ночное пилотирование: прибора ночного видения, локатора", - поясняет Новиков.
Однако потенциал "Акулы" был огромен, и в "Камове" не собирались бросать работу над машиной.
От "Акулы" к "Аллигатору"
Генеральный конструктор Сергей Михеев принимает смелое решение – на базе Ка-50 сделать двухместный вариант, хотя были опасения, что это критично увеличит массу и габариты вертолета.
"Изначально была задумка сделать Ка-50 по схеме "тандем", где экипаж размещается друг за другом. Но выявилась особенность – при "тандеме" пришлось увеличить длину фюзеляжа на метр. Это привело бы к ухудшению эффективности управления на малых скоростях и на висении", - рассказывает летчик.
Тогда была выбрана схема размещения экипажа "бок-о-бок", как на Ми-8 и корабельных вертолетах "Камова". На этот счет были споры, но разработчики пришли к выводу, что два члена экипажа будут распределять сектора обзора: левую полусферу и правую. При этом они находятся в одной кабине, видят друг друга и могут напрямую обмениваться информацией.
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"С самого начала было решено создавать кабину с двойным управлением. Это повышает надежность в случае какой-то аварийной ситуации и позволяет переучивать летчиков. В итоге за основу взяли компоновку кабины от вертолета Ка-60 "Касатка", доработали ее, и получился Ка-52. Изначально его название было Ка-50-2, то есть Ка-50 с двумя членами экипажа, название Ка-52 "Аллигатор" предложил непосредственно генконструктор", - поясняет Новиков.
С наступлением 2000-х годов ситуация с военным финансированием начала улучшаться, в итоге на вооружение были приняты и Ка-52, и Ми-28Н.
"В Минобороны решение обосновывали так: Ми-28Н принимается как всепогодный вариант для огневой поддержки армейских подразделений на поле боя, а Ка-52 – для специальных операций в связке с спецподразделениями. Как только я это услышал, я понял, что судьба вертолета решена – он будет служить. И сейчас он служит, и прекрасно себя показывает", - подчеркнул собеседник.
По его словам, у Ка-52 превосходный комплекс обороны. Ранее источники РИА Новости сообщали, что в рамках спецоперации бортовой комплекс обороны "Витебск", который устанавливается на российские ударные вертолеты, демонстрирует высокую эффективность, в среднем за вылет отводя в сторону от трех до пяти украинских зенитных ракет из переносных комплексов.
В мае на полях выставки HeliRussia-2022 первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин рассказал РИА Новости, что Ка-52 раскрыл весь свой потенциал и стал настоящей "рабочей лошадкой" российской ударной силы в спецоперации.
"Когда меня спрашивают, а где же та легендарная "Черная акула", я отвечаю: смотрите на "Аллигатор". Компоновка, системы вооружения, пушка, двигатели – все то же самое, поменялся только модуль кабины. Безусловно, с начала разработки и до поступления на вооружение, за годы своего становления "Аллигатор" прошел эволюционный путь к великолепному вертолету", - заключил Новиков.