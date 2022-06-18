08:30 18.06.2022 (обновлено: 08:44 18.06.2022)
Армия Израиля атаковала оружейный цех и военные посты ХАМАС
Армия Израиля атаковала оружейный цех и военные посты ХАМАС в ответ на обстрел
© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Израильская армия нанесла удары с воздуха по оружейному производству и военным постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел, совершенный минувшей ночью, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Ранее сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле сработал в окрестностях города Ашкелон и районах на границе с сектором Газа. Пресс-служба израильской армии позднее сообщила, что одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, перехвачена системой ПВО.
"Некоторое время назад в ответ на ракетный обстрел истребители и летательные аппараты армии Израиля нанесли удары по ряду террористических целей ХАМАС в секторе Газа. Удар был нанесен по цеху по производству оружия, расположенному внутри военного поста ХАМАС, и дополнительным трем военным постам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой военных.
В заявлении отмечается, что Израиль возлагает ответственность за исходящие из сектора угрозы на ХАМАС.