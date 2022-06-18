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Армия Израиля атаковала оружейный цех и военные посты ХАМАС - РИА Новости, 18.06.2022
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Армия Израиля атаковала оружейный цех и военные посты ХАМАС
Армия Израиля атаковала оружейный цех и военные посты ХАМАС - РИА Новости, 18.06.2022
Армия Израиля атаковала оружейный цех и военные посты ХАМАС
Израильская армия нанесла удары с воздуха по оружейному производству и военным постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел, совершенный минувшей ночью,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T08:30
2022-06-18T08:44
в мире
израиль
хамас
ашкелон
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Израильская армия нанесла удары с воздуха по оружейному производству и военным постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел, совершенный минувшей ночью, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Ранее сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле сработал в окрестностях города Ашкелон и районах на границе с сектором Газа. Пресс-служба израильской армии позднее сообщила, что одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, перехвачена системой ПВО."Некоторое время назад в ответ на ракетный обстрел истребители и летательные аппараты армии Израиля нанесли удары по ряду террористических целей ХАМАС в секторе Газа. Удар был нанесен по цеху по производству оружия, расположенному внутри военного поста ХАМАС, и дополнительным трем военным постам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой военных.В заявлении отмечается, что Израиль возлагает ответственность за исходящие из сектора угрозы на ХАМАС.
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в мире, израиль, хамас, ашкелон
08:30 18.06.2022 (обновлено: 08:44 18.06.2022)
 
Армия Израиля атаковала оружейный цех и военные посты ХАМАС

Армия Израиля атаковала оружейный цех и военные посты ХАМАС в ответ на обстрел

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Израильская армия нанесла удары с воздуха по оружейному производству и военным постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел, совершенный минувшей ночью, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Ранее сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле сработал в окрестностях города Ашкелон и районах на границе с сектором Газа. Пресс-служба израильской армии позднее сообщила, что одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, перехвачена системой ПВО.
"Некоторое время назад в ответ на ракетный обстрел истребители и летательные аппараты армии Израиля нанесли удары по ряду террористических целей ХАМАС в секторе Газа. Удар был нанесен по цеху по производству оружия, расположенному внутри военного поста ХАМАС, и дополнительным трем военным постам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой военных.
В заявлении отмечается, что Израиль возлагает ответственность за исходящие из сектора угрозы на ХАМАС.
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 23:58Война в Сирии
СМИ узнали о тайной координации Израиля и США ударов по Сирии
 
В миреИзраильХамасАшкелон
 
 
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