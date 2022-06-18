https://ria.ru/20220618/izrail-1796380359.html

Армия Израиля атаковала оружейный цех и военные посты ХАМАС

Армия Израиля атаковала оружейный цех и военные посты ХАМАС - РИА Новости, 18.06.2022

Армия Израиля атаковала оружейный цех и военные посты ХАМАС

Израильская армия нанесла удары с воздуха по оружейному производству и военным постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел, совершенный минувшей ночью,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:30

2022-06-18T08:30

2022-06-18T08:44

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ашкелон

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Израильская армия нанесла удары с воздуха по оружейному производству и военным постам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел, совершенный минувшей ночью, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Ранее сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле сработал в окрестностях города Ашкелон и районах на границе с сектором Газа. Пресс-служба израильской армии позднее сообщила, что одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, перехвачена системой ПВО."Некоторое время назад в ответ на ракетный обстрел истребители и летательные аппараты армии Израиля нанесли удары по ряду террористических целей ХАМАС в секторе Газа. Удар был нанесен по цеху по производству оружия, расположенному внутри военного поста ХАМАС, и дополнительным трем военным постам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой военных.В заявлении отмечается, что Израиль возлагает ответственность за исходящие из сектора угрозы на ХАМАС.

https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, хамас, ашкелон