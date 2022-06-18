https://ria.ru/20220618/izrail-1796370940.html
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 18.06.2022
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля, в том числе в районе города Ашкелон, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T03:30
2022-06-18T03:30
2022-06-18T03:30
в мире
ашкелон
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля, в том числе в районе города Ашкелон, сообщает пресс-служба армии."Сирены прозвучали в окрестностях города Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ашкелон, израиль
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
В окрестностях города Ашкелон на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги