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На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 18.06.2022
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На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 18.06.2022
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля, в том числе в районе города Ашкелон, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T03:30
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в мире
ашкелон
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля, в том числе в районе города Ашкелон, сообщает пресс-служба армии."Сирены прозвучали в окрестностях города Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html
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в мире, ашкелон, израиль
03:30 18.06.2022
 
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

В окрестностях города Ашкелон на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

© РИА Новости / Ариэль Спорн / Перейти в фотобанкНебо над Ашкелоном, Израиль
Небо над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Ариэль Спорн
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Небо над Ашкелоном, Израиль. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля, в том числе в районе города Ашкелон, сообщает пресс-служба армии.
"Сирены прозвучали в окрестностях города Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в сообщении.
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 23:58Война в Сирии
СМИ узнали о тайной координации Израиля и США ударов по Сирии
 
В миреАшкелонИзраиль
 
 
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