https://ria.ru/20220618/izrail-1796370940.html

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 18.06.2022

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля, в том числе в районе города Ашкелон, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T03:30

2022-06-18T03:30

2022-06-18T03:30

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израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля, в том числе в районе города Ашкелон, сообщает пресс-служба армии."Сирены прозвучали в окрестностях города Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html

ашкелон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ашкелон, израиль