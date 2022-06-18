https://ria.ru/20220618/izobreteniya-1796408759.html

Роспатент назвал десять лучших медицинских изобретений России за 2021 год

Роспатент назвал десять лучших медицинских изобретений России за 2021 год - РИА Новости, 18.06.2022

Роспатент назвал десять лучших медицинских изобретений России за 2021 год

Экспресс-оценка поражения легких при COVID-19, 3D-имплант для грудной клетки и система для лечения опорно-двигательного аппарата вошли в топ-10 медицинских... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:43

2022-06-18T11:43

2022-06-18T11:43

петербургский международный экономический форум — 2022

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

россия

здоровье - общество

юрий зубов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795405431_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_4686c9a7b3c2d0b2c65b42231d2f24c9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Экспресс-оценка поражения легких при COVID-19, 3D-имплант для грудной клетки и система для лечения опорно-двигательного аппарата вошли в топ-10 медицинских изобретений России в 2021 году, которым Роспатент поделился с РИА Новости на ПМЭФ в преддверии дня медработника."Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в очередной раз доказала, что врач - это поистине героическая профессия. Но когда мы говорим о подвигах людей в белых одеждах, то чаще представляем военных медиков в горячих точках, сотрудников Международного комитета Красного Креста, других гуманитарных организаций. Без сомнения, все они достойны уважения, но есть и те, кто, помимо основной практики, работает над новыми методами лечения, совершенствует медицинские технологии – изобретает! Именно их труды в этот раз мы и решили отметить", - заявил глава Роспатента Юрий Зубов.Многие из изобретений нацелены на борьбу с COVID-19. Так, программа экспресс-оценки изменений легких человека при коронавирусе, которую предложила группа исследователей научно-клинического центра московской ГКБ №67, помогает быстро определять тяжесть поражения органов дыхания без применения КТ и флюорографии.В список вошел и универсальный тест для выявления пяти наиболее опасных вариантов SARS-CoV-2 - штамма COVID-19. Специалисты из ГНЦ "Институт иммунологии", в свою очередь, предложили лекарство против этого штамма - "Мир-19". Оно подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека.Другие изобретения связаны с нейрохирургией. Доктор медицинских наук Алексей Шкарубо и сотрудники МГТУ имени Н.Э. Баумана под руководством доцента Ларисы Сафоновой разработали систему для поверхностного обнаружения и распознавания опухолей. Специалисты ГБУЗ "НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского" предложили способ и устройство, которые снижают риск травматизации скопления волокон мозга при проведении операции. А коллектив специалистов из ФГБУ НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева разработал новый хирургический способ лечения расслоения аорты.Специалисты обнинского филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" разработали 3D-имплант для устранения дефекта грудной клетки после операций по удалению метастазов из грудины. Кроме того, врачи из ФГБУ "НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского" запатентовали способ пластики передней грудной стенки, позволяющий эффективно закрывать дефекты после подобных операций.Специалисты из ФГБУ "Центр Илизарова" совместно с НПО "Курганприбор" запатентовали аппарат для лечения опорно-двигательной системы. А в ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" предложили методику, которая прогнозирует развитие хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/genom-1796407174.html

https://ria.ru/20220618/lekarstva-1796408516.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, здоровье - общество, юрий зубов