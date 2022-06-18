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ФАС предложила распространить параллельный импорт на все категории товаров - РИА Новости, 18.06.2022
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ФАС предложила распространить параллельный импорт на все категории товаров
ФАС предложила распространить параллельный импорт на все категории товаров - РИА Новости, 18.06.2022
ФАС предложила распространить параллельный импорт на все категории товаров
Механизм параллельного импорта в России следует распространить на все категории товаров, чтобы правообладатели не могли устанавливать монопольно высокие цены,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T19:49
2022-06-18T19:49
экономика
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
рбк (медиагруппа)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Механизм параллельного импорта в России следует распространить на все категории товаров, чтобы правообладатели не могли устанавливать монопольно высокие цены, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский."Мы хотели распространить механизм параллельного импорта вообще на все и установить на территории нашей страны международный принцип исчерпания прав, который был до 2002 года. Хотели и хотим. Иначе мы так и будем жить в ситуации, когда правообладатели и дистрибьюторы устанавливают монопольно высокие цены", - сказал он в интервью РБК.При этом, по словам руководителя антимонопольной службы, те предприятия, которые локализовали производство, построили завод, вложили деньги, обеспечивают поставку товаров, можно временно исключить из параллельного импорта. "Есть позиция Минпромторга, и мы с пониманием к ней относимся", - заключил Шаскольский.В начале мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает более 50 категорий. Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
https://ria.ru/20220617/import-1796000996.html
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экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рбк (медиагруппа), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
19:49 18.06.2022
 
ФАС предложила распространить параллельный импорт на все категории товаров

Глава ФАС Шаскольский: параллельный импорт должен охватывать все категории товаров

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Механизм параллельного импорта в России следует распространить на все категории товаров, чтобы правообладатели не могли устанавливать монопольно высокие цены, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский.
"Мы хотели распространить механизм параллельного импорта вообще на все и установить на территории нашей страны международный принцип исчерпания прав, который был до 2002 года. Хотели и хотим. Иначе мы так и будем жить в ситуации, когда правообладатели и дистрибьюторы устанавливают монопольно высокие цены", - сказал он в интервью РБК.
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Мантуров рассказал о работе по параллельному импорту
При этом, по словам руководителя антимонопольной службы, те предприятия, которые локализовали производство, построили завод, вложили деньги, обеспечивают поставку товаров, можно временно исключить из параллельного импорта. "Есть позиция Минпромторга, и мы с пониманием к ней относимся", - заключил Шаскольский.
В начале мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает более 50 категорий. Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.
В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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Опрос показал, сколько россиян готовы покупать товары параллельного импорта
 
ЭкономикаДенис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РБК (медиагруппа)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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