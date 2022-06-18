https://ria.ru/20220618/import-1796484739.html

ФАС предложила распространить параллельный импорт на все категории товаров

ФАС предложила распространить параллельный импорт на все категории товаров - РИА Новости, 18.06.2022

ФАС предложила распространить параллельный импорт на все категории товаров

Механизм параллельного импорта в России следует распространить на все категории товаров, чтобы правообладатели не могли устанавливать монопольно высокие цены,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T19:49

2022-06-18T19:49

2022-06-18T19:49

экономика

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

рбк (медиагруппа)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Механизм параллельного импорта в России следует распространить на все категории товаров, чтобы правообладатели не могли устанавливать монопольно высокие цены, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский."Мы хотели распространить механизм параллельного импорта вообще на все и установить на территории нашей страны международный принцип исчерпания прав, который был до 2002 года. Хотели и хотим. Иначе мы так и будем жить в ситуации, когда правообладатели и дистрибьюторы устанавливают монопольно высокие цены", - сказал он в интервью РБК.При этом, по словам руководителя антимонопольной службы, те предприятия, которые локализовали производство, построили завод, вложили деньги, обеспечивают поставку товаров, можно временно исключить из параллельного импорта. "Есть позиция Минпромторга, и мы с пониманием к ней относимся", - заключил Шаскольский.В начале мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает более 50 категорий. Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20220617/import-1796000996.html

https://ria.ru/20220616/tovary-1795624733.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рбк (медиагруппа), федеральная антимонопольная служба (фас россии)