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ВС России доставят 468 тонн гумпомощи в районы спецоперации - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/gumpomosch-1796499162.html
ВС России доставят 468 тонн гумпомощи в районы спецоперации
ВС России доставят 468 тонн гумпомощи в районы спецоперации - РИА Новости, 18.06.2022
ВС России доставят 468 тонн гумпомощи в районы спецоперации
Российская армия в субботу в ходе шести гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях доставит мирным жителям 468 тонн помощи, сообщил в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T22:19
2022-06-18T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская армия в субботу в ходе шести гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях доставит мирным жителям 468 тонн помощи, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что с 2 марта Россия уже доставила на Украину 33143,2 тонны предметов первой необходимости, продовольствия, лекарств и медицинских изделий, провела 1183 гуманитарные акции."В том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 581,1 тонны гуманитарной помощи. 18 июня 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 468 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.", - сообщил он.
луганская народная республика
россия
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в мире, луганская народная республика, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
22:19 18.06.2022
 
ВС России доставят 468 тонн гумпомощи в районы спецоперации

Минобороны: ВС России в течение дня доставят 468 тонн гумпомощи в районы спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи
Раздача гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Раздача гуманитарной помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская армия в субботу в ходе шести гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях доставит мирным жителям 468 тонн помощи, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он напомнил, что с 2 марта Россия уже доставила на Украину 33143,2 тонны предметов первой необходимости, продовольствия, лекарств и медицинских изделий, провела 1183 гуманитарные акции.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:17Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.06.2022
Инфографика
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"В том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 581,1 тонны гуманитарной помощи. 18 июня 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 468 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.", - сообщил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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