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ВС России доставят 468 тонн гумпомощи в районы спецоперации
ВС России доставят 468 тонн гумпомощи в районы спецоперации - РИА Новости, 18.06.2022
ВС России доставят 468 тонн гумпомощи в районы спецоперации
Российская армия в субботу в ходе шести гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях доставит мирным жителям 468 тонн помощи, сообщил в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T22:19
2022-06-18T22:19
2022-06-18T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская армия в субботу в ходе шести гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях доставит мирным жителям 468 тонн помощи, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что с 2 марта Россия уже доставила на Украину 33143,2 тонны предметов первой необходимости, продовольствия, лекарств и медицинских изделий, провела 1183 гуманитарные акции."В том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 581,1 тонны гуманитарной помощи. 18 июня 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 468 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.", - сообщил он.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
ВС России доставят 468 тонн гумпомощи в районы спецоперации
Минобороны: ВС России в течение дня доставят 468 тонн гумпомощи в районы спецоперации