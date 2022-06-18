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ВС России доставят 468 тонн гумпомощи в районы спецоперации

ВС России доставят 468 тонн гумпомощи в районы спецоперации - РИА Новости, 18.06.2022

ВС России доставят 468 тонн гумпомощи в районы спецоперации

Российская армия в субботу в ходе шести гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях доставит мирным жителям 468 тонн помощи, сообщил в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T22:19

2022-06-18T22:19

2022-06-18T22:19

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская армия в субботу в ходе шести гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях доставит мирным жителям 468 тонн помощи, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что с 2 марта Россия уже доставила на Украину 33143,2 тонны предметов первой необходимости, продовольствия, лекарств и медицинских изделий, провела 1183 гуманитарные акции."В том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 581,1 тонны гуманитарной помощи. 18 июня 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 468 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.", - сообщил он.

луганская народная республика

россия

харьковская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф