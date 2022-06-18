https://ria.ru/20220618/gorlovka-1796417905.html

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T12:26

2022-06-18T12:26

2022-06-18T12:30

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновку: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Изначально сообщалось об обстреле Горловки, но после данные изменили.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об одном обстреле Пантелеймоновки снарядами калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220618/donbass-1796415103.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк