https://ria.ru/20220618/gorlovka-1796417905.html
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T12:26
2022-06-18T12:26
2022-06-18T12:30
специальная военная операция на украине
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горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновку: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Изначально сообщалось об обстреле Горловки, но после данные изменили.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об одном обстреле Пантелеймоновки снарядами калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220618/donbass-1796415103.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
12:26 18.06.2022 (обновлено: 12:30 18.06.2022)
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Пантелеймоновке
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 12 снарядов по Пантелеймоновке