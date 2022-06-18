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Биография Ивана Гончарова

Биография Ивана Гончарова - РИА Новости, 18.06.2022

Биография Ивана Гончарова

Русский писатель Иван Александрович Гончаров родился 18 июня (6 июня по старому стилю) 1812 года в городе Симбирске (с 1924 года – Ульяновск) в купеческой... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T04:35

2022-06-18T04:35

2022-06-18T04:35

справки

иван гончаров

ульяновск

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Русский писатель Иван Александрович Гончаров родился 18 июня (6 июня по старому стилю) 1812 года в городе Симбирске (с 1924 года – Ульяновск) в купеческой семье.Начальное образование в 1820-1822 годах Гончаров получил в частном пансионе. С 1822 года по 1830 год учился в Московском коммерческом училище, затем в 1831-1834 годах на словесном отделении Московского университета.После окончания университета с 1834 года по апрель 1835 года Гончаров служил секретарем канцелярии губернатора Симбирска. В 1835 году переехал в Петербург и поступил на службу в департамент внешней торговли Министерства финансов переводчиком.Подрабатывал частными уроками латыни и русского языка. Среди его учеников были дети художника Николая Майкова. На литературных вечерах в доме Майковых Гончаров познакомился с Федором Достоевским, Иваном Тургеневым, Николаем Некрасовым. Встречи с ними вдохновили начинающего прозаика, и он стал сочинять литературные произведения.В рукописных альманахах, составлявшихся в этой семье ("Подснежник" и "Лунные ночи") вышли первые рассказы и очерки писателя, среди которых "Лихая болесть", "Пепиньерка", "Лунные ночи". Тогда же Гончаров попробовал себя в поэзии. Он опубликовал стихи "Тоска и радость", "Весны пора прекрасная минула…". Первые стихотворные опыты Гончарова были подражанием романтическим поэтам. Из ранних произведений значителен очерк "Иван Саввич Поджабрин" (написан в 1842 году, опубликован в 1848 году). В 1846 году Гончаров познакомился с Виссарионом Белинским, сыгравшим большую роль в творческой судьбе писателя.В середине 1840-х годов Иван Гончаров начал писать свой первый роман "Старики". Книгу он не закончил и уничтожил. Писатель считал, что его роман слишком похож на повесть Николая Гоголя "Старосветские помещики".Следующим крупным произведением Гончарова стал роман "Обыкновенная история" о жизни провинциального дворянина Александра Адуева. В 1847 году "Обыкновенную историю" опубликовали в журнале "Современник", а через год она вышла отдельным изданием.С 1852 года по 1854 год Иван Гончаров в качестве секретаря экспедиции под начальством адмирала Евфимия Путятина участвовал в кругосветном плавании на военном корабле "Паллада".Участники экспедиции должны были заключить торговый договор с Японией, которая тогда была закрыта для иностранцев, а также посетить Аляску и острова Российской империи в Тихом океане. Гончаров должен был вести на корабле судовой журнал, переводить иностранные документы и составлять "летопись похода".Прозаик посетил Великобританию, Португалию, Сингапур, Китай. Из поездки он отправлял друзьям и родственникам письма, в которых описывал жизнь в иностранных государствах. Еще Гончаров вел дневник с путевыми заметками. Позднее эти записи стали основой книги очерков "Фрегат "Паллада". В произведение вошли и заметки Гончарова о Сибири и Дальнем Востоке. Из-за того, что состояние "Паллады" было плохим, писателю пришлось возвращаться в Петербург по суше.В Петербург Иван Гончаров вернулся в феврале 1855 года. Через несколько месяцев в журнале "Отечественные записки" вышел его первый рассказ о путешествии на "Палладе" – "Ликейские острова". В следующие несколько лет очерки выходили в журналах "Современник", "Морской сборник" и "Русский вестник". А в 1858 году они вышли отдельной книгой под названием "Фрегат "Паллада".В 1855 году Гончаров вернулся на службу в департамент. С 1856 года он работал цензором в Петербургском цензурном комитете. В 1857-1858 годах Гончаров, сохраняя должность цензора, преподавал русскую словесность цесаревичу Николаю Александровичу.В 1859 году был опубликован второй роман писателя "Обломов", который он начал писать в 1847 году. Критики хвалили писателя за правдивый образ доброго, но ленивого помещика Ильи Обломова и достоверное изображение России.В 1860 году Иван Гончаров стал членом-корреспондентом Академии наук по отделению языка и словесности.В 1862-1863 годах был главным редактором правительственной газеты "Северная почта".С июня 1863 года Гончаров служил в Совете по делам книгопечатания, с апреля 1865 года – в Совете Главного управления по делам печати; в качестве "цензора цензоров" курировал ряд периодических изданий. В конце 1867 года Иван Гончаров вышел в отставку. В 1869 году был опубликован последний роман Гончарова "Обрыв".В последние годы жизни Гончаровым были написаны очерки "Слуги старого века", "Превратность судьбы", рассказ "Литературный вечер", критические статьи. В статье "Мильон терзаний" Гончаров дал тонкую оценку комедии "Горе от ума" Александра Грибоедова и ее сценического воплощения. Особое место занимают критические заметки Гончарова о собственных сочинениях: "Предисловие к роману "Обрыв" (1869, опубликовано в 1938), "Намерения, задачи и идеи романа "Обрыв" (1876, опубликовано в 1895), "Лучше поздно, чем никогда" (1879). В январе 1891 года вышел очерк "По Восточной Сибири. В Якутске и Иркутске", в июле Гончаров закончил очерк "Май месяц в Петербурге" – о доме на Моховой улице, где писатель прожил более 30 лет, в августе – "Превратность судьбы" и "Уха" (опубликованы посмертно). Позднее были напечатаны "Поездка по Волге" (1873-1874), "Рождественская елка" (1875).27 сентября (15 сентября по старому стилю) 1891 года Иван Гончаров скончался. Похоронили его на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. В советское время могилу Ивана Гончарова перенесли на "Литераторские мостки" Волковского кладбища.Гончаров вошел в историю русской и мировой литературы как мастер реалистической прозы. Его романы представляют своеобразную трилогию, в которой отражены существенные стороны жизни русского общества 1840-1860-х годов.Улицы имени Гончарова находятся во многих городах России. В родном городе Гончарова Ульяновске немало достопримечательностей, связанных с именем писателя. В исторической части Ульяновска, в сквере на месте разрушенного в середине 1930-х годах Спасо-Вознесенского собора, в котором Гончаров был крещен, установлен памятник писателю. Также в исторической части города расположен памятник-бюст писателя. В Ульяновске имя Гончарова присвоено Центральной городской библиотеке, Ульяновскому областному драматическому театру, Ульяновскому областному краеведческому музею. В 1912 году была установлена беседка-памятник Ивану Гончарову на волжском обрыве, в местах, которые Гончаров описал в романе "Обрыв". В 1967 году после сооружения Куйбышевского водохранилища перенесена на новое место. В 2008 году были начаты работы по реконструкции беседки-памятника, в результате чего она была выполнена заново из белого мрамора. Торжественное открытие состоялось 30 апреля 2009 года.В 2005 году в Ульяновске был установлен "Философский диван Обломова" как памятник Ивану Гончарову и Обломову, герою его всемирно известного романа. В 2006 году была учреждена всероссийская литературная премия имени И.А. Гончарова. В 2012 году в Ульяновске был открыт Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова. Центр-музей был создан в доме, где родился и жил Иван Гончаров, на базе существовавшего с 1982 года Историко-литературного музея И.А. Гончарова. В Ульяновской области ежегодно проводятся Гончаровский литературный праздник.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ульяновск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, иван гончаров, ульяновск