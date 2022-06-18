https://ria.ru/20220618/golmovskiy-1796375223.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево Южное в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево Южное в ДНР - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево Южное в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Гольмовский и Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов, сообщает... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T06:19

2022-06-18T06:19

2022-06-18T06:19

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Гольмовский и Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 03:30 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 05:40 - н.п. Курдюмовка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - заявило представительство в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220618/panteleymonovka-1796374804.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика