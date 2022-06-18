Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево Южное в ДНР - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/golmovskiy-1796375223.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево Южное в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево Южное в ДНР - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево Южное в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Гольмовский и Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов, сообщает... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T06:19
2022-06-18T06:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0db1b112e15bcb336eda82ee932219b2.jpg
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Гольмовский и Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 03:30 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 05:40 - н.п. Курдюмовка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - заявило представительство в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220618/panteleymonovka-1796374804.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbfe93bb7091ac34c5c48ab4e54ab2cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика
06:19 18.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Зайцево Южное в ДНР

ВСУ выпустили 15 снарядов по населенным пунктам Гольмовский и Зайцево Южное в ДНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Последствия обстрелов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Гольмовский и Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 03:30 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 05:40 - н.п. Курдюмовка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - заявило представительство в Telegram-канале.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 06:10Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала