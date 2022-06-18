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Нефть. Инфляция. Валюта. О чем договорились на форуме в Санкт-Петербурге

Нефть. Инфляция. Валюта. О чем договорились на форуме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 18.06.2022

Нефть. Инфляция. Валюта. О чем договорились на форуме в Санкт-Петербурге

На полях юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума кипят дискуссии. На повестке дня — ускоряющаяся глобальная инфляция, нефтяное... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:00

2022-06-18T08:00

2022-06-18T08:08

владимир путин

экономика

александр новак

эльвира набиуллина

цены на нефть

китай

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Ирина Красикова. На полях юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума кипят дискуссии. На повестке дня — ускоряющаяся глобальная инфляция, нефтяное эмбарго, волатильность на валютном рынке. Что ждет Россию в новой реальности — разбиралось РИА Новости."Не получилось, не вышло"Главная тема Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — "Новый мир — новые возможности".Так, на фоне санкций перед Россией открылись перспективы, заявил Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. По его словам, страна никогда не пойдет по пути самоизоляции. "Более того, мы расширяем и будем расширять взаимодействие с теми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать. Таких много, не буду перечислять. Это подавляющее большинство людей на Земле", — сказал президент. Запад не смог сломить отечественную экономику. "Не получилось. Очевидно, что это не вышло, не состоялось", — заявил он.Россия в короткие сроки должна наладить собственное производство любой продукции, уверен Владимир Путин. Однако пока страна продолжает испытывать проблемы с комплектующими, признал президент. К тому же целый ряд технологических решений стали недоступны для отечественных компаний, нарушена логистика.О том, что "как раньше" уже не будет, заявила и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда", — заявила глава регулятора, выступая на форуме. Нужно переосмысливать все процессы. Чем быстрее, тем лучше.Однако потребуется запастись терпением. Перестроить логистику, инфраструктуру, цепочки платежей трудно, предупреждает глава Сбербанка Герман Греф и добавляет: "2030 год — это единственный горизонт, самый рациональный, который нужно брать для построения экономических сценариев"."Пока это мечта"Особое внимание на форуме уделили ценам, которые на фоне антироссийских санкций взлетают во всем мире. Сказалась "слепая" ставка на возобновляемую энергию и спотовую систему продажи газа, пояснил Владимир Путин.Россия же, напротив, подавила всплеск инфляции, заявил Владимир Путин. В годовом выражении она замедлилась до 16,69 процента. Но и это многовато, признал президент.Еще есть к чему стремиться. Таргет в четыре процента сохраняется, подчеркнул глава государства.Другая ключевая тема ПМЭФ — курс рубля. Большинство чиновников и банкиров считают, что нацвалюта переукрепилась. "В марте ЦБ на фоне санкций принял экстренные меры — рекордно повысил ключевую ставку, ввел валютные ограничения. Быстро остановили панику, сдержали инфляцию, ослабление рубля. Не допустили разбалансировки отечественной финансовой системы", — поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Однако из-за резкого сокращения импорта доллар и евро сильно потеряли в цене. В апреле — мае поставки просели по сравнению с февралем вдвое. В результате теперь страдает бюджет: основной доход складывается из налогов от поставок за рубеж. Прежде всего — нефти. Чем меньше выручка экспортеров, тем меньше денег в казне. "Эти средства крайне необходимы, поскольку сжимается экономика, производство", — продолжает собеседник агентства.Поэтому ЦБ постепенно снижает ключевую ставку. Однако полностью снять валютные ограничения регулятор пока не планирует. В условиях санкций это невозможно, заявила Эльвира Набиуллина.Тем временем нацвалюта не торопится сдавать позиции и продолжает укрепляться.Оптимальный курс для отечественной экономики — 70-80 рублей за доллар, указал глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ. Впрочем, по его словам, "пока это мечта".Небольшая девальвация на руку отечественной промышленности. Например, для металлургов "точка ноль" — 70 рублей за доллар. "С минимальной эффективностью можно поставлять на экспорт. Все, что ниже, — уже убыток", — отмечает глава Минпромторга Денис Мантуров.Однако в ЦБ против вмешательства государства. "Именно рыночное ценообразование балансирует спрос и предложение", — подчеркивает первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.Идем на востокМежду тем Россия уже развивает сценарий "труба на восток". Например, успела переориентировать 73 процента экспорта нефти в страны, которые не ввели санкции. "К счастью, у нас на сегодняшний день были приняты ранее решения, которые реализованы: по строительству нефтепровода ВСТО ("Восточная Сибирь — Тихий океан". — Прим. ред.), который позволяет нам поставлять по нему 80 миллионов тонн и снабжать в том числе Китай, другие азиатские страны. У нас достаточные портовые мощности, есть свободные, есть планы по их увеличению", — заявил вице-премьер Александр Новак.По его словам, Россия пока не планирует переходить на оплату поставок черного золота в рублях. "В нефтяной отрасли у нас экспортеров много. Здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому там гораздо сложнее реализовать такой механизм. Там есть механизм, по которому уже живут все экспортеры: продажа части обязательной валютной выручки на рынке", — пояснил он.В настоящее время российская нефть пользуется спросом. На сырье выстроилась очередь из желающих. Несмотря на то что сейчас его продают в Азию с дисконтом 30-35 долларов за баррель, цена остается рентабельной.Восток — перспективный рынок, отмечают аналитики. "Однако потребуются масштабные инвестиции, очень высокие затраты, пересмотр логистического процесса. На расширение инфраструктуры может потребоваться несколько лет", — говорит руководитель направления "Промышленность" Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.Кроме того, нужно увеличить мощности по перевозке сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона танкерами.Впрочем, как показывает практика, спрос порождает предложение. К тому же Россия постепенно восстанавливает объем добычи нефти. Он уже почти достиг уровня февраля, отмечает Александр Новак.По его словам, ситуация, сложившаяся на мировом рынке нефти, поспособствует дальнейшему росту цен на нее. А значит, деньги потекут в российский бюджет.

https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788201285.html

китай

россия

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

владимир путин, экономика, александр новак, эльвира набиуллина, цены на нефть, китай, россия, петербургский международный экономический форум (фонд)