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В Британии назвали прием Украины в Евросоюз самоубийством - РИА Новости, 18.06.2022
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В Британии назвали прием Украины в Евросоюз самоубийством
В Британии назвали прием Украины в Евросоюз самоубийством - РИА Новости, 18.06.2022
В Британии назвали прием Украины в Евросоюз самоубийством
Обозреватель Strategic culture Мартин Джей усомнился в возможности существования Евросоюза к тому моменту, когда Украина будет соответствовать критериям для... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T22:32
2022-06-18T23:08
в мире
эммануэль макрон
украина
франция
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Обозреватель Strategic culture Мартин Джей усомнился в возможности существования Евросоюза к тому моменту, когда Украина будет соответствовать критериям для членства.Автор статьи "План вступления Украины — это пилюля самоубийства для отчаявшегося ЕС" заявил, что Киеву понадобятся десятилетия для присоединения к организации. По мнению Джея, продвигаемую президентом Франции Эммануэлем Макроном идею принятия Украины можно назвать жестом отчаяния, так как как минимум три страны выступили против этого расширения."В 2028 году Макрону с большой вероятностью предстоит управлять ЕС", — написал репортер.Он пояснил, что к этому году освободятся две ключевые должности в союзе — главы Еврокомиссии и главы Европейского совета министров. По мнению автора, президент Франции — один из очевидных кандидатов на один из этих постов."Мечта Макрона состоит в том, чтобы до этого Франция играла ведущую роль &lt;…&gt; в ЕС и чтобы так называемая "внешняя политика" блока более или менее управлялась им и его командой", — продолжил обозреватель.По его мнению, французский лидер хочет, чтобы ЕС стал более весомым, получил больше власти, а не воздерживался всякий раз, когда требуется принять решение. Шагом в эту сторону журналист назвал идею о европейской армии.Однако у этого плана есть слабая сторона — у Евросоюза нет опыта в такой роли, и попытки изобразить из себя сверхдержаву слишком рискованны. Автор привел в пример кризисы, которые пережил ЕС — Брексит, пандемия, и усомнился в том, что союзу нужна своя армия, которой будет управлять Макрон, направляя ее для участия в разнообразных операциях ради защиты "европейских интересов"."Конечно, это было бы абсолютным безумием и могло бы привести к мировой войне, если бы одна из этих операций имела неприятные последствия", — предостерег Джей.Он пояснил, что единая европейская армия стала бы грозной военной силой, и ее деятельность была бы более эффективной, чем сейчас, когда в условиях украинского кризиса страны просто отправляют Киеву оружие. Макрон мыслит масштабно и замахивается на долгосрочную перспективу, но именно идея о подчиняющейся ему мощной армии должна не давать европейцам спать по ночам, подчеркнул журналист."Оставили бы вы своего четырехлетнего ребенка одного дома с литровой канистрой бензина и коробкой спичек и ждали бы после этого, что ваш дом все еще цел? Вкратце, это то, о чем на самом деле говорит голосование за вступление Украины", — подытожил автор.Накануне ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
https://ria.ru/20220618/ukraina-1796442847.html
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в мире, эммануэль макрон, украина, франция, евросоюз, еврокомиссия
22:32 18.06.2022 (обновлено: 23:08 18.06.2022)
 
В Британии назвали прием Украины в Евросоюз самоубийством

Британский журналист Джей назвал самоубийством Евросоюза вступление Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Обозреватель Strategic culture Мартин Джей усомнился в возможности существования Евросоюза к тому моменту, когда Украина будет соответствовать критериям для членства.
Автор статьи "План вступления Украины — это пилюля самоубийства для отчаявшегося ЕС" заявил, что Киеву понадобятся десятилетия для присоединения к организации. По мнению Джея, продвигаемую президентом Франции Эммануэлем Макроном идею принятия Украины можно назвать жестом отчаяния, так как как минимум три страны выступили против этого расширения.
"В 2028 году Макрону с большой вероятностью предстоит управлять ЕС", — написал репортер.
Он пояснил, что к этому году освободятся две ключевые должности в союзе — главы Еврокомиссии и главы Европейского совета министров. По мнению автора, президент Франции — один из очевидных кандидатов на один из этих постов.
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"Мечта Макрона состоит в том, чтобы до этого Франция играла ведущую роль <…> в ЕС и чтобы так называемая "внешняя политика" блока более или менее управлялась им и его командой", — продолжил обозреватель.
По его мнению, французский лидер хочет, чтобы ЕС стал более весомым, получил больше власти, а не воздерживался всякий раз, когда требуется принять решение. Шагом в эту сторону журналист назвал идею о европейской армии.
Однако у этого плана есть слабая сторона — у Евросоюза нет опыта в такой роли, и попытки изобразить из себя сверхдержаву слишком рискованны. Автор привел в пример кризисы, которые пережил ЕС — Брексит, пандемия, и усомнился в том, что союзу нужна своя армия, которой будет управлять Макрон, направляя ее для участия в разнообразных операциях ради защиты "европейских интересов".
"Конечно, это было бы абсолютным безумием и могло бы привести к мировой войне, если бы одна из этих операций имела неприятные последствия", — предостерег Джей.
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Он пояснил, что единая европейская армия стала бы грозной военной силой, и ее деятельность была бы более эффективной, чем сейчас, когда в условиях украинского кризиса страны просто отправляют Киеву оружие. Макрон мыслит масштабно и замахивается на долгосрочную перспективу, но именно идея о подчиняющейся ему мощной армии должна не давать европейцам спать по ночам, подчеркнул журналист.
"Оставили бы вы своего четырехлетнего ребенка одного дома с литровой канистрой бензина и коробкой спичек и ждали бы после этого, что ваш дом все еще цел? Вкратце, это то, о чем на самом деле говорит голосование за вступление Украины", — подытожил автор.
Накануне ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
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В миреЭммануэль МакронУкраинаФранцияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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