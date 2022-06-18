https://ria.ru/20220618/dtp-1796494644.html

СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на Кубани - РИА Новости, 18.06.2022

СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, произошедшего на Кубани с участием пассажирского автобуса, который вез студентов на практику, сообщает пресс-служба СУСК РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T21:30

2022-06-18T21:30

2022-06-18T21:30

происшествия

краснодарский край

апшеронский район

авто

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796438022_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6342dbd2ac7e7b31434e30d48335bfdb.jpg

СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, произошедшего на Кубани с участием пассажирского автобуса, который вез студентов на практику, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Ранее прокуратура Краснодарского края информировала, что 18 июня, предварительно, в Апшеронском районе неподалеку от поселка Мезмай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В ДТП были повреждены четыре автомобиля. По версии следствия, перевозка студентов осуществлялась на арендованном у индивидуального предпринимателя автобусе KIA. В процессе движения по автодороге станица Нижегородская – поселок Мезмай – Лаго-Наки водитель, не соблюдая безопасную скорость при повороте влево, наехал на металлическое ограждение и съехал с трассы."По данному факту Горячеключевским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР незамедлительно была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров части 1 статье 238 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас угрозы жизни пострадавшим пассажирам нет, расследование продолжается. Кроме того, как информировал ранее оперштаб Кубани, из 16 пострадавших в автобусе, четыре находились в состоянии средней степени тяжести, двое из них студенты.

https://ria.ru/20220613/dtp-1795004709.html

краснодарский край

апшеронский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, апшеронский район, авто, следственный комитет россии (ск рф)