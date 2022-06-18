Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на Кубани - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220618/dtp-1796494644.html
СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на Кубани
СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на Кубани - РИА Новости, 18.06.2022
СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на Кубани
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, произошедшего на Кубани с участием пассажирского автобуса, который вез студентов на практику, сообщает пресс-служба СУСК РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T21:30
2022-06-18T21:30
происшествия
краснодарский край
апшеронский район
авто
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796438022_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6342dbd2ac7e7b31434e30d48335bfdb.jpg
СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, произошедшего на Кубани с участием пассажирского автобуса, который вез студентов на практику, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Ранее прокуратура Краснодарского края информировала, что 18 июня, предварительно, в Апшеронском районе неподалеку от поселка Мезмай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В ДТП были повреждены четыре автомобиля. По версии следствия, перевозка студентов осуществлялась на арендованном у индивидуального предпринимателя автобусе KIA. В процессе движения по автодороге станица Нижегородская – поселок Мезмай – Лаго-Наки водитель, не соблюдая безопасную скорость при повороте влево, наехал на металлическое ограждение и съехал с трассы."По данному факту Горячеключевским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР незамедлительно была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров части 1 статье 238 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас угрозы жизни пострадавшим пассажирам нет, расследование продолжается. Кроме того, как информировал ранее оперштаб Кубани, из 16 пострадавших в автобусе, четыре находились в состоянии средней степени тяжести, двое из них студенты.
https://ria.ru/20220613/dtp-1795004709.html
краснодарский край
апшеронский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796438022_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_5893a8c37dcbe5246afe262a90478c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, апшеронский район, авто, следственный комитет россии (ск рф)
21:30 18.06.2022
 
СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

© Фото : Прокуратура Краснодарского краяНа месте ДТП с участием туристического автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : Прокуратура Краснодарского края
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края
Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, произошедшего на Кубани с участием пассажирского автобуса, который вез студентов на практику, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее прокуратура Краснодарского края информировала, что 18 июня, предварительно, в Апшеронском районе неподалеку от поселка Мезмай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В ДТП были повреждены четыре автомобиля. По версии следствия, перевозка студентов осуществлялась на арендованном у индивидуального предпринимателя автобусе KIA. В процессе движения по автодороге станица Нижегородская – поселок Мезмай – Лаго-Наки водитель, не соблюдая безопасную скорость при повороте влево, наехал на металлическое ограждение и съехал с трассы.
"По данному факту Горячеключевским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР незамедлительно была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров части 1 статье 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас угрозы жизни пострадавшим пассажирам нет, расследование продолжается. Кроме того, как информировал ранее оперштаб Кубани, из 16 пострадавших в автобусе, четыре находились в состоянии средней степени тяжести, двое из них студенты.
ДТП на автодороге Екатеринбург – Серо в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 11:28
На Урале четыре человека погибли в ДТП с двумя машинами
 
ПроисшествияКраснодарский крайАпшеронский районАвтоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала