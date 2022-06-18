СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на Кубани
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на Кубани
© Фото : Прокуратура Краснодарского краяНа месте ДТП с участием туристического автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края
© Фото : Прокуратура Краснодарского края
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края
СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, произошедшего на Кубани с участием пассажирского автобуса, который вез студентов на практику, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее прокуратура Краснодарского края информировала, что 18 июня, предварительно, в Апшеронском районе неподалеку от поселка Мезмай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В ДТП были повреждены четыре автомобиля. По версии следствия, перевозка студентов осуществлялась на арендованном у индивидуального предпринимателя автобусе KIA. В процессе движения по автодороге станица Нижегородская – поселок Мезмай – Лаго-Наки водитель, не соблюдая безопасную скорость при повороте влево, наехал на металлическое ограждение и съехал с трассы.
"По данному факту Горячеключевским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР незамедлительно была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров части 1 статье 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас угрозы жизни пострадавшим пассажирам нет, расследование продолжается. Кроме того, как информировал ранее оперштаб Кубани, из 16 пострадавших в автобусе, четыре находились в состоянии средней степени тяжести, двое из них студенты.
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