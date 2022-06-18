https://ria.ru/20220618/dtp-1796448795.html

Автомобиль перевернулся на тротуар из-за аварии в Москве

Автомобиль перевернулся на тротуар из-за аварии в Москве - РИА Новости, 18.06.2022

Автомобиль перевернулся на тротуар из-за аварии в Москве

Два автомобиля столкнулись в районе Смоленского бульвара в Москве, один из них перевернулся с выездом на тротуар, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:49

2022-06-18T15:49

2022-06-18T15:49

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в районе Смоленского бульвара в Москве, один из них перевернулся с выездом на тротуар, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."В районе Смоленского бульвара 22/14 столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся с выездом на тротуар", - говорится в сообщении.Также добавляется, что движение не затруднено, а на месте работают оперативные службы города.

https://ria.ru/20220618/dtp-1796432160.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва