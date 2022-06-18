https://ria.ru/20220618/dtp-1796448795.html
Автомобиль перевернулся на тротуар из-за аварии в Москве
Автомобиль перевернулся на тротуар из-за аварии в Москве - РИА Новости, 18.06.2022
Автомобиль перевернулся на тротуар из-за аварии в Москве
Два автомобиля столкнулись в районе Смоленского бульвара в Москве, один из них перевернулся с выездом на тротуар, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:49
2022-06-18T15:49
2022-06-18T15:49
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в районе Смоленского бульвара в Москве, один из них перевернулся с выездом на тротуар, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."В районе Смоленского бульвара 22/14 столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся с выездом на тротуар", - говорится в сообщении.Также добавляется, что движение не затруднено, а на месте работают оперативные службы города.
https://ria.ru/20220618/dtp-1796432160.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Автомобиль перевернулся на тротуар из-за аварии в Москве
Два автомобиля столкнулись в районе Смоленского бульвара в Москве, один перевернулся