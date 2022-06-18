https://ria.ru/20220618/dtp-1796435142.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 13 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 13 человек - РИА Новости, 18.06.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 13 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани, в котором ехали студенты, возросло до 13 человек, они доставлены в больницу, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:27
2022-06-18T14:27
2022-06-18T15:53
происшествия
краснодарский край
гибдд мвд рф
апшеронский район
дтп
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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани, в котором ехали студенты, возросло до 13 человек, они доставлены в больницу, сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.Ранее прокуратура Краснодарского края информировала, что 18 июня, предварительно, в Апшеронском районе неподалеку от поселка Мемзай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В процессе ДТП были повреждены четыре автомобиля, сообщалось, что пострадали 11 человек.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщают в ведомстве. Кроме того, как ранее подтверждал региональный минздрав, в крайне тяжелом состоянии находился один человек – водитель автобуса, остальные получили травмы различной степени тяжести, исключая критически тяжелое состояние. По данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, на место ДТП были отправлены два психолога, сейчас для ликвидации последствий происшествия привлекаются 55 спасателей, 19 единиц техники.
https://ria.ru/20220613/dtp-1795076673.html
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РИА Новости
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происшествия, краснодарский край, гибдд мвд рф, апшеронский район, дтп
14:27 18.06.2022 (обновлено: 15:53 18.06.2022)
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 13 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом, в котором ехали студенты, возросло до 13 человек
СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани, в котором ехали студенты, возросло до 13 человек, они доставлены в больницу, сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.
Ранее прокуратура Краснодарского края информировала, что 18 июня, предварительно, в Апшеронском районе неподалеку от поселка Мемзай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В процессе ДТП были повреждены четыре автомобиля, сообщалось, что пострадали 11 человек.
"В момент ДТП в салоне автобуса находился 21 человек, в настоящий момент 13 человек с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщают в ведомстве. Кроме того, как ранее подтверждал региональный минздрав, в крайне тяжелом состоянии находился один человек – водитель автобуса, остальные получили травмы различной степени тяжести, исключая критически тяжелое состояние. По данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, на место ДТП были отправлены два психолога, сейчас для ликвидации последствий происшествия привлекаются 55 спасателей, 19 единиц техники.