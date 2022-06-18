https://ria.ru/20220618/dtp-1796435142.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 13 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 13 человек - РИА Новости, 18.06.2022

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 13 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани, в котором ехали студенты, возросло до 13 человек, они доставлены в больницу, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:27

2022-06-18T14:27

2022-06-18T15:53

происшествия

краснодарский край

гибдд мвд рф

апшеронский район

дтп

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СОЧИ, 18 июн – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани, в котором ехали студенты, возросло до 13 человек, они доставлены в больницу, сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.Ранее прокуратура Краснодарского края информировала, что 18 июня, предварительно, в Апшеронском районе неподалеку от поселка Мемзай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В процессе ДТП были повреждены четыре автомобиля, сообщалось, что пострадали 11 человек.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщают в ведомстве. Кроме того, как ранее подтверждал региональный минздрав, в крайне тяжелом состоянии находился один человек – водитель автобуса, остальные получили травмы различной степени тяжести, исключая критически тяжелое состояние. По данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, на место ДТП были отправлены два психолога, сейчас для ликвидации последствий происшествия привлекаются 55 спасателей, 19 единиц техники.

https://ria.ru/20220613/dtp-1795076673.html

краснодарский край

апшеронский район

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происшествия, краснодарский край, гибдд мвд рф, апшеронский район, дтп