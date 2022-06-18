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Посол ЛНР в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву дронов - РИА Новости, 18.06.2022
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Посол ЛНР в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву дронов
Посол ЛНР в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву дронов - РИА Новости, 18.06.2022
Посол ЛНР в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву дронов
Посол ЛНР в России Родион Мирошник в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву четырех ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:20
2022-06-18T18:13
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
родион мирошник
владимир путин
россия
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ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву четырех ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle.Ранее Reuters сообщило, что США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов. Это может "создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России", утверждает агентство.По данным источников, сделку по продаже четырех аппаратов, каждый стоимостью десять миллионов долларов, одобрили в Белом доме, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точных сроков принятия окончательного решения собеседники агентства не приводят.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, родион мирошник, владимир путин, россия
16:20 18.06.2022 (обновлено: 18:13 18.06.2022)
 
Посол ЛНР в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву дронов

Посол ЛНР Мирошник в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву дронов

© Фото : Spc. Latoya WigginsАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Фото : Spc. Latoya Wiggins
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву четырех ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle.

"Опасаются, что они попадут в руки русских и все секреты будут раскрыты. А жаль. На них у наших бойцов уже были планы", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Reuters сообщило, что США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов. Это может "создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России", утверждает агентство.
По данным источников, сделку по продаже четырех аппаратов, каждый стоимостью десять миллионов долларов, одобрили в Белом доме, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точных сроков принятия окончательного решения собеседники агентства не приводят.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В США заявили, что запросы Киева по оружию постоянно меняются
 
В миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАРодион МирошникВладимир ПутинРоссия
 
 
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