https://ria.ru/20220618/drony-1796454113.html

Посол ЛНР в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву дронов

Посол ЛНР в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву дронов - РИА Новости, 18.06.2022

Посол ЛНР в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву дронов

Посол ЛНР в России Родион Мирошник в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву четырех ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:20

2022-06-18T16:20

2022-06-18T18:13

в мире

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украина

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ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву четырех ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle.Ранее Reuters сообщило, что США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов. Это может "создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России", утверждает агентство.По данным источников, сделку по продаже четырех аппаратов, каждый стоимостью десять миллионов долларов, одобрили в Белом доме, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точных сроков принятия окончательного решения собеседники агентства не приводят.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/oruzhie-1795622832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, родион мирошник, владимир путин, россия