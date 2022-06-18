16:20 18.06.2022 (обновлено: 18:13 18.06.2022)
Посол ЛНР в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву дронов
Посол ЛНР Мирошник в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву дронов
© Фото : Spc. Latoya WigginsАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник в шутку пожалел, что США приостановили продажу Киеву четырех ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle.
"Опасаются, что они попадут в руки русских и все секреты будут раскрыты. А жаль. На них у наших бойцов уже были планы", — написал он в своем Telegram-канале.
По данным источников, сделку по продаже четырех аппаратов, каждый стоимостью десять миллионов долларов, одобрили в Белом доме, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точных сроков принятия окончательного решения собеседники агентства не приводят.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.