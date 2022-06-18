https://ria.ru/20220618/donetsk-1796457259.html
Украинские войска снова обстреляли два района Донецка
Украинские войска снова обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска снова обстреляли два района Донецка
Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по Ворошиловскому и Киевскому районам города еще пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:35
2022-06-18T16:35
2022-06-18T16:35
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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нато
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по Ворошиловскому и Киевскому районам города еще пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.05 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Ворошиловский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220618/donbass-1796447758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, авдеевка, нато
Украинские войска снова обстреляли два района Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска снова обстреляли два района Донецка