Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска продолжают обстреливать все районы Донецка - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796446252.html
Украинские войска продолжают обстреливать все районы Донецка
Украинские войска продолжают обстреливать все районы Донецка - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска продолжают обстреливать все районы Донецка
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк, стреляют по всем девяти районам города, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:31
2022-06-18T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
днр
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795860722_0:247:3190:2041_1920x0_80_0_0_c2fcc015d2a3564c9192f6ffae6a7ffa.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Донецк, стреляют по всем девяти районам города, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."Обстрел города продолжается, канонада идет, не утихает, обстреливают все районы", - сказал Кулемзин в эфире "Россия 24".Он уточнил, что речь идет об обстреле всех девяти районов Донецка. "Люди находятся в убежищах, укрытиях. Обстрел очень тяжелый, плотный", - добавил глава.При этом, по его словам, объекты торговли и здравоохранения продолжают свою работу.
https://ria.ru/20220618/dom-1796422282.html
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795860722_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_fec230508b4ea7474bf686ce012bb7a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр, донецк (днр)
15:31 18.06.2022
 
Украинские войска продолжают обстреливать все районы Донецка

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать все районы Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка
Сотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Донецк, стреляют по всем девяти районам города, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"Обстрел города продолжается, канонада идет, не утихает, обстреливают все районы", - сказал Кулемзин в эфире "Россия 24".
Он уточнил, что речь идет об обстреле всех девяти районов Донецка. "Люди находятся в убежищах, укрытиях. Обстрел очень тяжелый, плотный", - добавил глава.
При этом, по его словам, объекты торговли и здравоохранения продолжают свою работу.
Кадры жилого Ворошиловского района Донецка, обстреливаемого ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 12:52Специальная военная операция на Украине
В Донецке разрушен дом после обстрелов украинских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала