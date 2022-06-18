https://ria.ru/20220618/donetsk-1796446252.html

Украинские войска продолжают обстреливать все районы Донецка

Украинские войска продолжают обстреливать все районы Донецка - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска продолжают обстреливать все районы Донецка

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк, стреляют по всем девяти районам города, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:31

2022-06-18T15:31

2022-06-18T15:31

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донецк (днр)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Донецк, стреляют по всем девяти районам города, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."Обстрел города продолжается, канонада идет, не утихает, обстреливают все районы", - сказал Кулемзин в эфире "Россия 24".Он уточнил, что речь идет об обстреле всех девяти районов Донецка. "Люди находятся в убежищах, укрытиях. Обстрел очень тяжелый, плотный", - добавил глава.При этом, по его словам, объекты торговли и здравоохранения продолжают свою работу.

https://ria.ru/20220618/dom-1796422282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, донецк (днр)