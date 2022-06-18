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Украинские войска продолжают обстреливать все районы Донецка
Украинские войска продолжают обстреливать все районы Донецка - РИА Новости, 18.06.2022
Украинские войска продолжают обстреливать все районы Донецка
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк, стреляют по всем девяти районам города, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:31
2022-06-18T15:31
2022-06-18T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
днр
донецк (днр)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Донецк, стреляют по всем девяти районам города, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."Обстрел города продолжается, канонада идет, не утихает, обстреливают все районы", - сказал Кулемзин в эфире "Россия 24".Он уточнил, что речь идет об обстреле всех девяти районов Донецка. "Люди находятся в убежищах, укрытиях. Обстрел очень тяжелый, плотный", - добавил глава.При этом, по его словам, объекты торговли и здравоохранения продолжают свою работу.
https://ria.ru/20220618/dom-1796422282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, донецк (днр)
Украинские войска продолжают обстреливать все районы Донецка
Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать все районы Донецка