Рейтинг@Mail.ru
При обстреле украинскими войсками Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/donetsk-1796432717.html
При обстреле украинскими войсками Донецка пострадали два человека
При обстреле украинскими войсками Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 18.06.2022
При обстреле украинскими войсками Донецка пострадали два человека
Два человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск по улице Щорса в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:08
2022-06-18T14:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794613374_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_16425ccc2212af01d5bd87334967ebb5.jpg
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск по улице Щорса в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Донецке, по ул. Щорса, число раненых возросло до 2 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Ранее в субботу корреспондент РИА Новости передавал, что дом в Донецке разрушен после украинского обстрела, под завалами может находиться человек.
https://ria.ru/20220617/pentagon-1796266051.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794613374_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_ebfe238abd67ae5e87787f3d135fbfcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр)
14:08 18.06.2022 (обновлено: 14:14 18.06.2022)
 
При обстреле украинскими войсками Донецка пострадали два человека

В ДНР сообщили, что при обстреле украинскими войсками Донецка пострадали два человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск по улице Щорса в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Донецке, по ул. Щорса, число раненых возросло до 2 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Ранее в субботу корреспондент РИА Новости передавал, что дом в Донецке разрушен после украинского обстрела, под завалами может находиться человек.
Вид на Пентагон в штате Виргиния, США - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 18:06
Пентагон обнародовал отчет о предоставленной Киеву военной помощи
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала