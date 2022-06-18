https://ria.ru/20220618/donetsk-1796432717.html

При обстреле украинскими войсками Донецка пострадали два человека

При обстреле украинскими войсками Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 18.06.2022

При обстреле украинскими войсками Донецка пострадали два человека

Два человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск по улице Щорса в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:08

2022-06-18T14:08

2022-06-18T14:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск по улице Щорса в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Донецке, по ул. Щорса, число раненых возросло до 2 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Ранее в субботу корреспондент РИА Новости передавал, что дом в Донецке разрушен после украинского обстрела, под завалами может находиться человек.

https://ria.ru/20220617/pentagon-1796266051.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр)